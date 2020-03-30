Коронавирус
Live24Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек. Более того, число погибших за сутки увеличилось на 812 человек. На сегодняшний день инфекцией заражены 75 тыс. 528 итальянцев.
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