В Италии число случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило отметку в сто тысяч. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил на вечернем брифинге глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч

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