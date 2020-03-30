Коронавирус

Страна Советов on-lineСтрана Советов on-lineЧисло зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч

В Италии число случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило отметку в сто тысяч. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил на вечернем брифинге глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
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В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч

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