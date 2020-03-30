Коронавирус

Live24Live24Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек. Более того, число погибших за сутки увеличилось на 812 человек. На сегодняшний день инфекцией заражены 75 тыс. 528 итальянцев.
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В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч

Коммерсантъ15:28

Режим полной изоляции в Италии продлится по меньшей мере до 12 апреля

Интерфакс15:26

Число случаев заражения коронавирусом в Италии с начала эпидемии превысило 100 тыс

ТАСС12:36

Более 100 тысяч заражены коронавирусом в Италии

Газета.Ru12:47

Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч

Вести.Ru12:43

В Италии число подтверждённых случаев коронавируса превысило 100 тысяч

RT на русском13:06

В Италии число зараженных коронавирусом превысило сто тысяч человек

РИА Новости12:14
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Политика

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По словам главы болгарского ЦБ Димитра Радева, перенос процесса перехода на евро к 2021 году не затронет экономику.
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РИА Новости 16:15
Общество

«Аэрофлот» отменил свыше 60 рейсов из-за введенных ограничений

Российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщила об отмене более 60 рейсов из-за введенных ограничений по количеству пассажиров, прилетающих в московский аэропорт Шереметьево.
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Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
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Жителям Рязанской области запретили покидать дома

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Самки млекопитающих в среднем живут дольше самцов

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Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости вчера в 13:20
Общество

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Общество

В Подмосковье скончалась первая пациентка с коронавирусом

РИАМО 14:45
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Вести.Ru 17:09
Авто

BMW готовит BMW X5 с новой водородной установкой

Марка BMW совместными усилиями с Toyota создала новую водородную силовую установку, которая обладает мощностью 374 лошадиные силы.
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До 5 лет тюрьмы: наказание за фейки о коронавирусе ужесточат

Поправки к законопроекту об ответственности за нарушение карантина предусматривают ее ужесточение, так, в частности, если заведомо ложная информация повлекла за собой смерть по неосторожности или иные тяжкие последствия, то наказание может составить до пяти лет тюремного заключения.
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Полвека назад в прокат вышел фильм «Белое солнце пустыни»

Речь идет о культовом советском вестерне режиссера Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни».
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В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
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Врач из больницы в Коммунарке обратилась к россиянам

Врач из больницы в Коммунарке Камила Туйчиева призвала россиян не выходить из дома и развеяла мифы о коронавирусе.
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Собчак переболела коронавирусом

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Сообщается, что «Жилина» будет ликвидирована с 1 апреля из-за финансовых проблем. Дело в том, что клуб выживал за счет продажи футболистов.
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Хоккеист «Ак Барса» Виктор Тихонов эвакуировался с семьей в США

Нападающий казанского "Ак Барса" Виктор Тихонов рассказал, как он с семьей успел покинуть Россию и улететь в США.
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Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
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Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом

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О 5 тысяч зараженных коронавирусом заявили в украинском регионе

Реальное число инфицированных коронавирусом в Закарпатском регионе может достигать 5 тысяч, заявил председатель областного совета Михаил Ривис.
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26 регионов России ввели режим самоизоляции

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Американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал направить стране медицинскую помощь на сумму около $100 млн для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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