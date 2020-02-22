Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.

В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек

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