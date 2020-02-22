Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
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В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек

РИА Новости17:07

Число заражённых коронавирусом в Италии превысило 50

RT на русском10:19

Италия вышла на первое место по числу заразившихся новым коронавирусом в Европе

ТАСС13:17

В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79 человек

Газета.Ru18:18

Число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 66 человек

Московский Комсомолец17:22

Италия вышла на первое место среди европейских стран по числу заразившихся новым коронавирусом

Эхо Москвы11:30

Власти Италии обсудят действия в связи с распространением коронавируса

News.ru12:18
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Политика

Советник Трампа прокомментировал данные о «российском вмешательстве»

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что ему не известно о каких-либо попытках РФ поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
РИА Новости 17:59
Политика

ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине

Европейский союз призвал Израиль пересмотреть планы по строительству поселений на палестинских территориях, которые, по мнению ЕС, наносят ущерб ближневосточному урегулированию, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.
РИА Новости 16:39
Футбол

«Манчестер Юнайтед» не смог победить «Брюгге» в Лиге Европы

Ответный матч состоится в Англии 28 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Интер» победил «Лудогорец» в матче Лиги Европы.
ГЛАС.RU 20 февраля в 15:18
Здоровье

В 2020 году родовый сертификат станет электронным

Пилотный проект по выдаче электронных родовых сертификатов будет запущен в 2020 году, сообщает Минтруд.
Российская газета 20 февраля в 03:43
Наука

Кожа человека обладает теми же способностями, что и человеческий мозг

Американские ученые сделали открытие, что некоторые клетки человеческой кожи обладают нейроноподобной активностью, которая обычно наблюдается в клетках мозга.
Народные новости вчера в 07:05
Происшествия

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

РИА Новости 20 февраля в 15:02
Политика

NYT: Сандерс лидирует на собраниях активистов Демпартии в Неваде

Как утверждает газета The New York Times, по итогам собраний активистов Демократической партии в американском штате Невада со значительным отрывом от своих соперников, также желающих стать кандидатом в президенты США от данной политической силы, лидирует сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.
Московский Комсомолец 19:38
Политика

Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 08:41
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега восхитил жителей Финляндии

Среди жителей Финляндии произвёл фурор прибывший из России железнодорожный состав для расчистки путей от снега, поскольку в стране весь снег на железной дороге – почти шесть тысяч км – расчищают тракторами и экскаваторами.
Transport-news.ru вчера в 09:13
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

«Посольство в курсе ситуации с пропавшей в штате Халиско несовершеннолетней россиянкой и оказывает содействие местной прокуратуре в ее поиске», — говорится в сообщении в Twitter.
Коммерсантъ 17:59
Общество

Полиция в Болгарии пресекла проведение факельного шествия неонацистов

Полицейские в Болгарии смогли впервые за 17 лет пресечь проведение факельного шествия (Луков марш) ультранационалистов и неонацистов, которые собирались пройти по улице в столичном городе София.
News.ru 18:02
Общество

В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 02:10
Гаджеты

HTC показала новые модели VR-шлемов серии Vive Cosmos

Все новые модели оснащены одинаковым корпусом и дисплеем с разрешением 2880х1700 пикселей, но за счет сменных лицевых панелей пользователь может модернизировать свой шлем.
Astera вчера в 12:25
Экономика

МВФ: коронавирус может подорвать восстановление мировой экономики

Несмотря на вспышку вируса COV ID19, МВФ придерживается своего январского прогноза роста мировой экономики на 3,3% в 2020 году по сравнению с подъемом на 2,9% в 2019 году.
Вести.Ru 20 февраля в 01:05
Происшествия

Зампреда пензенского правительства проверят после видео с ГИБДД

РБК 13:11
Происшествия

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Газета.Ru вчера в 18:30
Единоборства

Сегодня ночью Уайлдер и Фьюри проведут матч-реванш

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер выявят сильнейшего тяжеловеса современности. Именно такой статус поединку дали многочисленные эксперты.
ГЛАС.RU 04:36
Происшествия

Три человека погибли при крушении автобуса в Калифорнии

REGNUM 17:00
Единоборства

Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168

Российский боец Зубайра Тухугов, выступающий в полулегком весе (до 65,8 кг), победил техническим нокаутом в первом раунде американца Кевина Агилара на турнире UFC Fight Night 168 в Окленде (Новая Зеландия).
Спорт-Экспресс 18:52
Общество

Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Lenta.ru 13:32
Происшествия

В Полтавской области извинились за оскорбления полицейских в Новых Санжарах

Полтавчанин принес свои извинился перед полицейскими за публичные оскорбления, произнесенные им на протестной акции в Новых Санжарах.
REGNUM 19:13
Космос

Предприятие «Роскосмоса» в Москве реконструируют

Проект предусматривает реконструкцию и техническое перевооружение лабораторно-производственного корпуса предприятия.
Москва 24 20 февраля в 08:04
Интернет

Facebook заплатит пользователям за записи их голоса

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Piter.tv вчера в 13:18
Общество

Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в Россию

Российская газета 18:38
Кино

Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»

Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
Газета.Ru вчера в 13:50
Происшествия

«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам

«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Ведомости вчера в 18:05
Здоровье

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 2144

Московский Комсомолец 20 февраля в 18:52
Армия и оружие

Золотов вручил награды отличившимся сотрудникам Росгвардии

РЕН ТВ вчера в 12:55
Культура

В Перми открылся фестиваль научно-популярного кино «Future doc»

В Перми стартовал Международный фестиваль научно-популярного кино «Future doc».
Культуромания 01:04
Авто

Двигатель Lada Granta стал мощнее

Более мощная LADA Granta отличается от обычной версии только мотором, но визуальной разницы между двигателями нет.
Shraibikus News вчера в 00:45
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