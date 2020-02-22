Общество
РИА НовостиВ Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек
Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
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Политика
Советник Трампа прокомментировал данные о «российском вмешательстве»
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что ему не известно о каких-либо попытках РФ поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
Политика
ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
Европейский союз призвал Израиль пересмотреть планы по строительству поселений на палестинских территориях, которые, по мнению ЕС, наносят ущерб ближневосточному урегулированию, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не смог победить «Брюгге» в Лиге Европы
Ответный матч состоится в Англии 28 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Интер» победил «Лудогорец» в матче Лиги Европы.
Здоровье
В 2020 году родовый сертификат станет электронным
Пилотный проект по выдаче электронных родовых сертификатов будет запущен в 2020 году, сообщает Минтруд.
Наука
Кожа человека обладает теми же способностями, что и человеческий мозг
Американские ученые сделали открытие, что некоторые клетки человеческой кожи обладают нейроноподобной активностью, которая обычно наблюдается в клетках мозга.
Происшествия
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями
Политика
NYT: Сандерс лидирует на собраниях активистов Демпартии в Неваде
Как утверждает газета The New York Times, по итогам собраний активистов Демократической партии в американском штате Невада со значительным отрывом от своих соперников, также желающих стать кандидатом в президенты США от данной политической силы, лидирует сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.
Политика
Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега восхитил жителей Финляндии
Среди жителей Финляндии произвёл фурор прибывший из России железнодорожный состав для расчистки путей от снега, поскольку в стране весь снег на железной дороге – почти шесть тысяч км – расчищают тракторами и экскаваторами.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
«Посольство в курсе ситуации с пропавшей в штате Халиско несовершеннолетней россиянкой и оказывает содействие местной прокуратуре в ее поиске», — говорится в сообщении в Twitter.
Общество
Полиция в Болгарии пресекла проведение факельного шествия неонацистов
Полицейские в Болгарии смогли впервые за 17 лет пресечь проведение факельного шествия (Луков марш) ультранационалистов и неонацистов, которые собирались пройти по улице в столичном городе София.
Общество
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса
Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
Гаджеты
HTC показала новые модели VR-шлемов серии Vive Cosmos
Все новые модели оснащены одинаковым корпусом и дисплеем с разрешением 2880х1700 пикселей, но за счет сменных лицевых панелей пользователь может модернизировать свой шлем.
Экономика
МВФ: коронавирус может подорвать восстановление мировой экономики
Несмотря на вспышку вируса COV ID19, МВФ придерживается своего январского прогноза роста мировой экономики на 3,3% в 2020 году по сравнению с подъемом на 2,9% в 2019 году.
Происшествия
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Единоборства
Сегодня ночью Уайлдер и Фьюри проведут матч-реванш
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер выявят сильнейшего тяжеловеса современности. Именно такой статус поединку дали многочисленные эксперты.
Единоборства
Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168
Российский боец Зубайра Тухугов, выступающий в полулегком весе (до 65,8 кг), победил техническим нокаутом в первом раунде американца Кевина Агилара на турнире UFC Fight Night 168 в Окленде (Новая Зеландия).
Общество
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Происшествия
В Полтавской области извинились за оскорбления полицейских в Новых Санжарах
Полтавчанин принес свои извинился перед полицейскими за публичные оскорбления, произнесенные им на протестной акции в Новых Санжарах.
Космос
Предприятие «Роскосмоса» в Москве реконструируют
Проект предусматривает реконструкцию и техническое перевооружение лабораторно-производственного корпуса предприятия.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за записи их голоса
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в Россию
Кино
Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена»
Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.
Происшествия
«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам
«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Здоровье
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 2144
Армия и оружие
Золотов вручил награды отличившимся сотрудникам Росгвардии
Культура
В Перми открылся фестиваль научно-популярного кино «Future doc»
В Перми стартовал Международный фестиваль научно-популярного кино «Future doc».
Авто
Двигатель Lada Granta стал мощнее
Более мощная LADA Granta отличается от обычной версии только мотором, но визуальной разницы между двигателями нет.