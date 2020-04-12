Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЧисло заражённых коронавирусом в России за сутки превысило 2 тысячи

За сутки в России умерли 24 пациента с коронавирусом, всего скончались 130 человек. Накануне Всемирная организация здравоохранения заявила, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 1,6 млн.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В России число новых заразившихся коронавирусом за сутки превысило 2 тысячи человек

Inkazan04:25

Число заболевших коронавирусом в России за сутки впервые превысило 2 тысячи

Ридус03:43

Число заражённых коронавирусом в России за сутки превысило 2 тысячи

RT на русском03:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 08:52, Ашберн
Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
3,3K
Происшествия

В Ростовской области выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

REGNUM 04:33
42
Наука

Вирусолог спрогнозировал вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции

Стратегия нового коронавируса заставляет его снижать вирулентность и становиться менее опасным для своего носителя.
RT на русском 03:46
4
Космос

Житель Зеи увидел в небе вереницу светящихся объектов

Житель Зеи Николай Комаров сообщил, что стал очевидцем необычного явления. Он наблюдал в небе вереницу светящихся объектов.
Амур.инфо 05:10
4
Здоровье

В РКБ имени Куватова побывал глава Башкирии Радий Хабиров

Напомним, из-за подтвержденных случаев заболевания больницу закрыли на карантин, в здании остались около тысячи человек, которым предстоит провести здесь не менее 14 дней.
Бел.Ру 02:26
121
Политика

Песков сообщил, что Путину сейчас не хватает живого общения

Президент России Владимир Путин в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса скучает по прямому общению с людьми, но график его работы в эти дни стал гораздо более интенсивным.
ТАСС 06:57
914
Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Известия 05:37
211
Происшествия

Рязанцев на самоизоляции предупредили о мошенниках

Мошенники придумали новый способ обмана людей в период режима самоизоляции.
Рязань.Лайф 02:33
1
Общество

ФАС заявила о стабилизации цен на имбирь

Крупные торговые сети устранили дефицит имбиря на полках своих магазинов и установили его рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 руб. за килограмм, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Коммерсантъ 08:37
28
Общество

Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
185
Хоккей

Задоров объяснил слова о нежелании возвращаться в Россию

Месяц назад Никита Задоров стал главным российским ньюсмейкером в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в общении с подписчиками бросив неосторожную фразу о нежелании возвращаться в Россию по окончании карьеры и общем недовольстве происходящим в стране.
Газета.Ru 05:48
5
Политика

Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым выплатить премию в размере по меньшей мере $1 млн в случае изобретения ими вакцины или лекарства от коронавируса.
ТАСС 07:31
149
Игры

Для Mount & Blade 2 вышла новая «кровавая» модификация

Вашингтон, 11 апреля 2020, 07:02 — REGNUM К игре Mount & Blade 2: Bannerlord выпустили модификацию (мод) Dismemberment, которая добавляет в игру новую систему последствий от нанесения ударов противникам.
REGNUM вчера в 00:02
Спорт

Футболистка сборной США тренируется на девятом месяце беременности

ГЛАС.RU 05:37
Происшествия

Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали

Все шесть пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, задержаны.
ТАСС 05:49
482
Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
2K
Общество

YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
212
Общество

В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции

«За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении.
RT на русском 07:01
288
Общество

Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России

Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
1K
Религия

Патриарх Кирилл считает коронавирус божественным промыслом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества, сообщил «Интерфакс».
Коммерсантъ 08:05
214
Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
1K
Общество

Борис Джонсон выписан из больницы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы после прохождения лечения от коронавируса нового типа, сообщает Sky News со ссылкой на канцелярию главы британского правительства.
Газета.Ru 08:40
Наука

Ученые назвали дистанцию распространения коронавируса

Китайские эксперты назвали новые данные о расстоянии, на которое может передаваться коронавирус, сообщает The Daily Mail.
Рамблер 07:57
9
Гаджеты

Утечка дала представление о ценах на процессоры Intel Comet Lake

В каталоге канадского магазина DirectDial появились процессоры Intel Core 10-го поколения (Comet Lake) для настольных ПК.
iXBT.com 05:40
4
Экономика

Bloomberg подсчитало убытки мировой экономики от коронавируса

Эксперты считают, что ущерб от коронавируса для мировой экономики превысит 5 трлн долларов в течение двух лет.
BFM.ru 09 апреля в 01:26
21
Общество

Вирусолог пригрозил новой волной эпидемии после отмены карантина

Новая эпидемия заболевания коронавирусной инфекцией может возникнуть сразу-же после того как будет снят карантин.
SMINEWS 04:05
165
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Вести.Ru 00:49
550
Общество

Голикова оценила сроки появления эффекта от самоизоляции

С конца марта первые регионы начали вводить режим самоизоляции, сейчас он действует в большинстве регионов России.
РБК 07:51
745
Гаджеты

Обзор INNO3D GEFORCE GTX 1650 SUPER TWIN X2 OC (N165S2-04D6X-1720VA31). Тест видеокарты в Full HD и 4K

Megaobzor.com 09 апреля в 09:04
Религия

РПЦ рекомендовала проводить службы в Москве и Подмосковье без прихожан

Русская православная церковь уже призывала верующих в ближайшие недели, включая Пасху (19 апреля), молиться дома и не посещать храмы.
РБК вчера в 17:45
122
ещё по теме
Главное