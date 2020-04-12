За сутки в России умерли 24 пациента с коронавирусом, всего скончались 130 человек. Накануне Всемирная организация здравоохранения заявила, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 1,6 млн.

Число заражённых коронавирусом в России за сутки превысило 2 тысячи

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