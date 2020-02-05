Общество
РБКЧисло заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130. Об этом сообщают телеканал NHK со ссылкой на Минздрав и издание Japan Times со ссылкой на источники в правительстве.
Читать в источнике
Оценить528
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Политика
Трамп решил сократить помощь другим странам
Дональд Трамп намерен сократить финансирование других государств почти на четверть.
Политика
В Кремле оценили работу кабмина Медведева
"Итоги работы правительства Медведева получили весьма позитивную оценку президента Путина, и получали ее неоднократно", - заключил представитель Кремля.
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
Политика
В МИД Украины прокомментировали возможность отправки посла в Москву
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения посла Украины в Москву.
Происшествия
Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете
Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Происшествия
Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
Кино
Брэд Питт получил «Оскар» за «Лучшую мужскую роль второго плана»
Напомним, что в номинации на «Лучшую мужскую роль второго плана» с Брэдом Питтом боролись Аль Пачино («Ирландец»), Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Джо Пеши («Ирландец») и Энтони Хопкинс («Два папы»).
Происшествия
Самолет с заклинившими закрылками приземлился в Красноярске
Происшествия
Utair объяснила порывом ветра жесткую посадку Boeing в Коми
При посадке самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска в Республике Коми произошел резкий сдвиг ветра, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании Utair.
Здоровье
ВОЗ увидела в путях распространения коронавируса «верхушку айсберга»
Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время.
Общество
Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей
Общество
Мишустин призвал правительство к бюджетной дисциплине
Надо усилить контроль исполнительской дисциплины и навести порядок в системе стратегического планирования, заявил премьер.
Гаджеты
Смартфоны Huawei получили стабильную Android 10
Сегодня новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
Экономика
Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров
На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов
Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Общество
В каких нарядах звезды пришли на церемонию вручения «Оскара-2020»
Лора Дерн Обладательница "Оскара" за лучшую женскую роль второго плана, Лора Дерн, надо признать, выглядела не слишком интересно в белом платье А-силуэта, дополненном невнятной черной отделкой с кистями.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Шоу-бизнес
Настя Рыбка покинула «Последний герой» из-за бойкота участников
Общество
Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
Здоровье
Подсчитано соотношение злоупотребляющих алкоголем россиян и россиянок
Ранее Брюн рассказал, что треть населения России является «тихими алкоголиками» — они злоупотребляют спиртным, но не посещают нарколога или других врачей.
Армия и оружие
Турция готовит боевиков к контрнаступлению в Сирии
В ходе контрнаступления боевики намерены вернуть несколько десятков населённых пунктов, которые они потеряли в течение последних трёх недель в результате наступательных действий сирийских военных при поддержке ВКС РФ.
Гаджеты
32 ГБ памяти HBM2, GPU частотой 1,33 ГГц и 100 Вт TDP. Это новая видеокарта AMD
Объем памяти HBM2 составит 32 ГБ при частоте 1,0-1,2 ГГц, а вот TDP будет вдвое меньше того, что приписывали слухи ранее: 100 Вт вместо 200 Вт. Особых новшеств по части техпроцесса и архитектуры не ожидается: логично рассчитывать на 7 нм и Vega соответственно.
Общество
«Арктика» охромела на правый двигатель
Культура
Выражение лица Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом
Общество
Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях
Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Политика
Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами
Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.
Шоу-бизнес
Анна Седокова подтвердила четвертую беременность
Одна из самых желанных женщин всего постсоветского пространства Анна Седокова сообщила о том, что беременна четвертым ребенком.
Авто
До дилеров в России добрались первые кроссоверы Geely Coolray
Несколько дней назад в Сети были опубликованы первые снимки кроссоверов Geely Coolray.