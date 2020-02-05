Общество

РБКРБКЧисло заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130. Об этом сообщают телеканал NHK со ссылкой на Минздрав и издание Japan Times со ссылкой на источники в правительстве.
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