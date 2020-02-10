Происшествия
RT на русскомЕщё у 60 человек выявлен коронавирус на круизном лайнере в Японии
Число заразившихся коронавирусом нового типа на борту карантинного судна Diamond Princess у берегов Японии увеличилось на 60 человек. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на японский Минздрав.
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с чего всё началось
На судне установлен карантин, который изначально планировался до 19 февраля, однако, по мере развития ситуации, ограничительные меры будут продлены, сообщает агентство Kyodo.ТК Звезда10 февраля в 03:13
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Свыше 170 заразившихся коронавирусом обнаружены на круизном лайнере в Японии
Московский Комсомолецвчера в 20:50
Власти Японии пока не планируют продлевать карантин на круизном судне в Иокогаме
ТАСС10 февраля в 03:21
Число заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 70
Новые Известия09 февраля в 04:49
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