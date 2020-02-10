с чего всё началось

Число заразившихся коронавирусом нового типа на борту карантинного судна Diamond Princess у берегов Японии увеличилось на 60 человек. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на японский Минздрав.

Ещё у 60 человек выявлен коронавирус на круизном лайнере в Японии

Армия и оружие США выразили Турции и России недовольство ситуацией в Идлибе Штаты заявили о недовольстве сложившейся в сирийской провинции Идлиб ситуацией, а также дали ясно понять, что не собираются предпринимать каких-либо мер для разрешения конфликта, к созданию которого они не имеют никакого отношения.

Экономика Алтайский завод «Модест» купил бизнесмен Гарри Шония В среду, 12 февраля, состоялись торги по продаже акций предприятия по производству детского питания АО «Модест», который находился в собственности Алтайского края.

Армия и оружие Армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе Четыре турецких наблюдательных пункта и две военные позиции в Идлибе находятся на подконтрольной сирийской армии территории, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.

Общество Полиция начала проверку в отношении Водонаевой Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».

Здоровье Роскачество рассказало о пользе и вреде растительных аналогов молока Представители Роскачества рассказали, в чем заключается принципиальное отличие растительного напитка от молока животного происхождения, а также какую пользу и вред он может принести человеческому организму.

Политика На Украине предложили продать земли для «защиты» от России Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".

Политика Захарова: официальная Варшава заигралась во лжи о Великой Отечественной войне Дипломат рассказала, что несколько недель назад стало известно о совещании польских провластных структур и госорганов, на котором обсуждалось, как действовать, чтобы нейтрализовать материалы и исторические факты, которые будет представлять Москва, и не допустить распространения правды о тех событиях.

Общество ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.

Происшествия Младенца нашли около станции метро в Москве В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.

Экономика «Роснефть» устала резать расходы Взамен господин Сечин предлагает измерять операционную эффективность через показатель прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA).

Общество Долги россиян по алиментам выросли до рекордной суммы Сумма долгов россиян по алиментам в 2019 году выросла на 13 процентов до 152 миллиардов рублей, согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Общество В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.

Общество ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.