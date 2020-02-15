Число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 на борту круизного лайнера Diamond Princess увеличилось до 285.

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 285

Политика Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.

Армия и оружие Российскому послу угрожают в Турции Послу России в Турции Алексею Ерхову начали поступать угрозы из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Политика Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму» Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".

Политика Польский МИД предлагает России провести памятные мероприятия по Катыни Проведение памятных мероприятий к 80-летию Катынского расстрела и 10-летию смоленской катастрофы предлагает обсудить министр иностранных дел Яцек Чапутович, 13 февраля сообщает издание «Польское радио».

Политика Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.

Экономика Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.

Общество Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.

Армия и оружие Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.

Общество Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.

Космос Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.

Футбол «Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА "Манчестер Сити" прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт "горожан".

Экономика Грузооборот Клайпедского порта снизился на 15% Рижский, Вентспилсский и Лиепайский порты в январе обслужили в общей сложности 3,88 млн т грузов – в среднем на треть меньше, чем за такой же период в прошлом году.

Политика Глава МИД Турции заверил Лаврова в безопасности посольства Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели встречу на полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.