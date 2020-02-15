Общество

RT на русскомRT на русскомWSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии

Отмечается, что 380 гражданам США будут предложены места на двух присланных Госдепом самолётах. Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусом пассажиров на борту круизного лайнера Diamond Princess достигло 219.
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Почти 70 новых случаев заражения коронавирусом обнаружены на лайнере Dimond Princess

Интерфакс08:12

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 285

РБК11:06

Американцев эвакуируют с лайнера Diamond Princess до окончания карантина

Российская газета08:19

На лайнере Diamond Princess коронавирусом заразились уже 285 человек

REGNUM12:51

Посольство России прокомментировало данные о заразившихся на лайнере в Японии

RT на русском05:11

На круизном судне в Японии еще 67 человек заразились коронавирусом

РИА Новости04:53

Россиян нет в новой группе заразившихся коронавирусом на судне в Японии

ТАСС05:07
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Биатлон

Логинов сенсационно принес России золото чемпионата мира по биатлону

Газета.Ru 12:52
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В Балаклаве нашли генуэзский арсенал

В одной из башен генуэзской крепости Чембало (современная Балаклава, Крым) археологи обнаружили крупный арсенал XV века.
Наука и жизнь 11 февраля в 23:02
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СМИ сообщили о задержании Павленского в Париже

Известия 13:02
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Любовь Аксенова «вышла замуж» во второй раз

Актриса Любовь Аксенова, многим зрителям известная по сериалам «Содержанки» и «Мажор» во второй раз решила узаконить свои отношения с супругом – продюсером – Павлом Аксеновым.
Bimru.ru 08:04
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Раскрыта угроза Белоруссии обороноспособности России

Другой угрозой обороноспособности России называется возможное прекращение поставок колесных шасси МЗКТ-79221, выпускаемых Минским заводом колесных тягачей (Белоруссия), которые используются российскими подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Тополь-М» и «Ярс».
Lenta.ru 09:52
Происшествия

Группа российских туристов попала под лавину на курорте в Грузии

РБК 13:27
Политика

Лавров проводит встречу с главой МИД Турции Чавушоглу

Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят двустороннюю встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
ТАСС 08:38
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru вчера в 00:46
Шоу-бизнес

Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети

В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
News.ru вчера в 07:35
Политика

Эрдоган удивлен заявлениям из РФ после «хорошего разговора» с Путиным

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что удивлен заявлениям из России после "очень хорошtuj разговора" с российски коллегой Владимиром Путиным.
РЕН ТВ 12:16
Происшествия

СМИ сообщили о конфликте со стрельбой у рынка в Калининграде

Известия 13:38
Происшествия

Путин помиловал трех граждан России

Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Газета.Ru вчера в 15:13
Общество

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Lenta.ru 07:42
Политика

Зеленскому не дали микрофон на Мюнхенской конференции

Главе украинского государства Владимиру Зеленскому на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности не поставили микрофон.
Журналистская правда 06:34
Общество

Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»

Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
РИА Новости вчера в 03:30
Армия и оружие

Израильские военные засекли две ракеты, выпущенные из сектора Газа

Израильские военные засекли две ракеты, запущенные по израильской территории из палестинского сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
РИА Новости 13:46
Происшествия

Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге

В Санкт-Петербурге актер и художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев во время езды на автомобиле сбил мужчину.
Газета.Ru 06:36
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Футбол

«Спартак» обыграл «Локомотив» и вышел в финал клубного ЧМ

"Спартак" в московском дерби победил "Локомотив" и стал вторым финалистом клубного чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.
РИА Новости 13:34
Общество

Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
Вести.Ru 05:21
Технологии

ФАС предложила предустанавливать только популярное российское ПО

Отечественное программное обеспечение (ПО), которое войдет в список для предустановки на смартфоны, компьютеры и Smart-TV, должно быть популярным и обеспечивать формирование приоритета традиционных российских духовно-нравственных ценностей, говорится в проекте постановления, которое опубликовано на портале regulation.gov.ru.
РИА Новости вчера в 10:17
Политика

В МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы на высшем уровне руководит ливийским конфликтом, не соответствуют действительности.
RT на русском 13:27
Армия и оружие

В России завершены испытания перспективной торпеды

Аргументы и Факты вчера в 03:43
Общество

В Петербурге начались задержания на акции в защиту Конституции

Gazeta.SPb 09:09
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец вчера в 07:33
Космос

Источник: на Плесецке заменили вышедшую из строя третью ступень ракеты «Союз-2.1а»

ТАСС вчера в 16:33
Происшествия

На Украине задержали подозреваемого в убийстве пластического хирурга

Сотрудники полиции совместно с пограничниками задержали мужчину, подозреваемого в убийстве известного пластического хирурга в Киеве, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщил 14 февраля «Интерфакс-Украина».
REGNUM вчера в 07:48
Армия и оружие

Освобождены районы, из которых боевики годами обстреливали Алеппо

Взятие под контроль районов Рашидин-1, Рашидин-2 и Рашидин-3, вместе с отбитым у боевиков двумя неделями ранее пригородом Рашидин-4, позволяет прекратить минометные обстрелы районов Алеппо.
Красная весна 12:43
Спорт

Швед Дюплантис обновил свой мировой рекорд в прыжках с шестом

Российская газета 11:03
Хоккей

Московское «Динамо» обыграло рижских динамовцев в овертайме в КХЛ

Хоккеисты московского "Динамо" в овертайме обыграли "Динамо" из Риги в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, в котором команды забросили на двоих 13 шайб.
РИА Новости 13:31
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