Общество
RT на русскомWSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии
Отмечается, что 380 гражданам США будут предложены места на двух присланных Госдепом самолётах. Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусом пассажиров на борту круизного лайнера Diamond Princess достигло 219.
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Наука
В Балаклаве нашли генуэзский арсенал
В одной из башен генуэзской крепости Чембало (современная Балаклава, Крым) археологи обнаружили крупный арсенал XV века.
Общество
СМИ сообщили о задержании Павленского в Париже
Шоу-бизнес
Любовь Аксенова «вышла замуж» во второй раз
Актриса Любовь Аксенова, многим зрителям известная по сериалам «Содержанки» и «Мажор» во второй раз решила узаконить свои отношения с супругом – продюсером – Павлом Аксеновым.
Армия и оружие
Раскрыта угроза Белоруссии обороноспособности России
Другой угрозой обороноспособности России называется возможное прекращение поставок колесных шасси МЗКТ-79221, выпускаемых Минским заводом колесных тягачей (Белоруссия), которые используются российскими подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Тополь-М» и «Ярс».
Политика
Лавров проводит встречу с главой МИД Турции Чавушоглу
Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят двустороннюю встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
Политика
Эрдоган удивлен заявлениям из РФ после «хорошего разговора» с Путиным
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что удивлен заявлениям из России после "очень хорошtuj разговора" с российски коллегой Владимиром Путиным.
Происшествия
Путин помиловал трех граждан России
Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на Мюнхенской конференции
Главе украинского государства Владимиру Зеленскому на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности не поставили микрофон.
Общество
Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»
Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
Армия и оружие
Израильские военные засекли две ракеты, выпущенные из сектора Газа
Израильские военные засекли две ракеты, запущенные по израильской территории из палестинского сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Происшествия
Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге
В Санкт-Петербурге актер и художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев во время езды на автомобиле сбил мужчину.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Футбол
«Спартак» обыграл «Локомотив» и вышел в финал клубного ЧМ
"Спартак" в московском дерби победил "Локомотив" и стал вторым финалистом клубного чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.
Общество
Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
Технологии
ФАС предложила предустанавливать только популярное российское ПО
Отечественное программное обеспечение (ПО), которое войдет в список для предустановки на смартфоны, компьютеры и Smart-TV, должно быть популярным и обеспечивать формирование приоритета традиционных российских духовно-нравственных ценностей, говорится в проекте постановления, которое опубликовано на портале regulation.gov.ru.
Политика
В МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы на высшем уровне руководит ливийским конфликтом, не соответствуют действительности.
Армия и оружие
В России завершены испытания перспективной торпеды
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Космос
Источник: на Плесецке заменили вышедшую из строя третью ступень ракеты «Союз-2.1а»
Происшествия
На Украине задержали подозреваемого в убийстве пластического хирурга
Сотрудники полиции совместно с пограничниками задержали мужчину, подозреваемого в убийстве известного пластического хирурга в Киеве, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщил 14 февраля «Интерфакс-Украина».
Армия и оружие
Освобождены районы, из которых боевики годами обстреливали Алеппо
Взятие под контроль районов Рашидин-1, Рашидин-2 и Рашидин-3, вместе с отбитым у боевиков двумя неделями ранее пригородом Рашидин-4, позволяет прекратить минометные обстрелы районов Алеппо.
Спорт
Швед Дюплантис обновил свой мировой рекорд в прыжках с шестом
Хоккей
Московское «Динамо» обыграло рижских динамовцев в овертайме в КХЛ
Хоккеисты московского "Динамо" в овертайме обыграли "Динамо" из Риги в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, в котором команды забросили на двоих 13 шайб.