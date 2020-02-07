Общество
RT на русскомЕщё у троих пассажиров на лайнере в Японии выявлен коронавирус
В ближайшее время новые инфицированные должны быть доставлены в медицинские учреждения. Ранее сообщалось, что число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое — до 61.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 23:06, Ашберн
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 23:06, Ашберн
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