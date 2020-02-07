Общество

RT на русскомRT на русскомЕщё у троих пассажиров на лайнере в Японии выявлен коронавирус

В ближайшее время новые инфицированные должны быть доставлены в медицинские учреждения. Ранее сообщалось, что число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое — до 61.
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Никто из россиян на лайнере Diamond Princess коронавирусом не заразился

Вести.Ru22:08

Число заразившихся коронавирусом на судне в Японии возросло до 64

РБК21:34

Коронавирус на круизном лайнере в Японии: число заразившихся выросло втрое — 61 человек

BFM.ru06:03

Среди заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии нет россиян

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Граждан РФ нет среди пассажиров судна в Японии, у которых выявлен коронавирус

ТАСС21:08

Число зараженных коронавирусом на круизном судне в Японии увеличилось втрое

Пятый каналвчера в 21:03
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 23:06, Ашберн

В Японии коронавирус подтвердили у 41 человека на круизном лайнере. Всего на борту судна 3,7 тысячи человек

КП - Беларусь05:18
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 23:06, Ашберн
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