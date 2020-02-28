Здоровье
ФАНБолее 85 тысяч человек в мире заболели коронавирусом
Число заболевших новым типом коронавируса COVID-19 в мире превысило 85 тысяч человек. Соответствующие данные приводит Комитет здравоохранения Китая. Как пишет газета South China Morning Post, более 2920 человек умерли.
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Число жертв коронавируса за пределами материкового Китая достигло 70 человек
Известия27 февраля в 22:49
Число погибших от коронавируса в Китае превысило 2,7 тыс. человек
Rambler News Service26 февраля в 00:04
Жертвами коронавируса в Китае стали уже 2700 человек, количество заболевших превысило 78 тысяч
Первый канал25 февраля в 23:23
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