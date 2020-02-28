Число заболевших новым типом коронавируса COVID-19 в мире превысило 85 тысяч человек. Соответствующие данные приводит Комитет здравоохранения Китая. Как пишет газета South China Morning Post, более 2920 человек умерли.

Более 85 тысяч человек в мире заболели коронавирусом

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