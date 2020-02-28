Здоровье

ФАНФАНБолее 85 тысяч человек в мире заболели коронавирусом

Число заболевших новым типом коронавируса COVID-19 в мире превысило 85 тысяч человек. Соответствующие данные приводит Комитет здравоохранения Китая. Как пишет газета South China Morning Post, более 2920 человек умерли.
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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 85 тысяч

Интерфаксвчера в 21:53

Число заразившихся коронавирусом превысило 85 тысяч человек

Московский Комсомолецвчера в 22:28

Главные новости к утру 29 февраля

Коммерсантъвчера в 23:01

Число заболевших коронавирусом COVID-2019 в мире превысило 85 тыс. человек

REGNUM03:06

Число жертв коронавируса за пределами материкового Китая достигло 70 человек

Известия27 февраля в 22:49

Число погибших от коронавируса в Китае превысило 2,7 тыс. человек

Rambler News Service26 февраля в 00:04

Жертвами коронавируса в Китае стали уже 2700 человек, количество заболевших превысило 78 тысяч

Первый канал25 февраля в 23:23
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Комментарии

Общество

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Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех

В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
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Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным попросил его уйти с пути турецких военных в Сирии.
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США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии

Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Наша версия 04:50
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Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
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Муцениеце посвятила стихи расставанию с Прилучным

Актриса и модель Агата Муцениеце сочинила стихотворение, которое посвятила разводу с актером Павлом Прилучным.
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Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
Вести.Ru 05:26
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Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ вчера в 06:30
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На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
РИА Новости 04:58
Армия и оружие

Турция нанесла ответные удары после атаки сирийской армии в Идлибе

Чиновник сообщил, что турецкие военные наносят воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск.
РБК 27 февраля в 18:21
Политика

Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции

Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Газета.Ru вчера в 20:28
Футбол

Серия А перенесла матч «Ювентус» — «Интер» на 13 мая

Итальянская Серия А перенесла пять матчей 26-го тура чемпионата страны из-за коронавируса, включая поединок «Ювентус» — «Интер».
RT на русском 06:27
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Известия вчера в 10:24
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали свою дочь русским именем

Недавно Энрике Иглесиас и Анна Курникова в третий раз стали родителями: у них родилась дочь.
Live24 05:55
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Известия 27 февраля в 16:02
Биатлон

Россиянин Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы

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Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Вести.Ru вчера в 11:12
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Жителям российского села показали на Масленицу гей-порно

Lenta.ru 04:00
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Главного редактора RTVI Алексея Пивоварова не пустили на Украину

Главного редактора телеканала RTVI и автора Youtube-канала "Редакция" Алексея Пивоварова не пустили на Украину.
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Армия и оружие

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
РБК 00:47
Происшествия

Обвиняемый в подбросе наркотиков заявил об оговоре со стороны Голунова

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, заявил, что его оговорили, и настаивает на своей невиновности.
Lenta.ru 05:58
Армия и оружие

Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

Lenta.ru вчера в 01:37
Общество

Пять депутатов иранского парламента заразились коронавирусом

Пять депутатов парламента Ирана заразились новым типом коронавируса. Состояние их здоровья оценивается как средней тяжести.
iReactor 04:51
Общество

Врач рассказал, что будет, если пить воду с лимоном натощак

Российская газета 00:20
Происшествия

Татьяна Буланова прокомментировала драку на своем концерте в Рязани

Концерт «Легенды 80-х и 90 -х», на который Татьяна Буланова была приглашена в качестве специального гостя, проходил в городском цирке.
Московский Комсомолец вчера в 13:43
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
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Под Астраханью потерпел крушение вертолет

Известно, что вертолет принадлежит частному лицу, информации о жертвах крушения пока нет. Причины падения выясняются, - сообщили в МЧС.
Российская газета вчера в 12:21
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На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека

Ранее минздрав Украины сообщил, что в прошлом эпидсезоне в стране умерли от гриппа более 60 человек.
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В партии Зеленского анонсировали кадровые перестановки

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» анонсировали кадровые перестановки.
Lenta.ru 06:43
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