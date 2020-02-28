Общество

News.ruNews.ruЧисло больных коронавирусом в мире превысило 85 тысяч

К утру субботы 29 февраля количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 85 153 человек. Как сообщила гонконгская газета South China Morning Post, в Китае зарегистрировано 79 251 случай, за пределами материкового Китая заразились 5902 человека.
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Главные новости к утру 29 февраля

Коммерсантъвчера в 23:01

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 85 тысяч

Интерфаксвчера в 21:53

Число погибших от коронавируса в Китае превысило 2,7 тыс. человек

Rambler News Service26 февраля в 00:04

Число погибших от коронавируса превысило 2,8 тысячи человек

Дождь27 февраля в 01:40

Коронавирус подтвержден у 3,5 тыс. человек за пределами КНР

РЕН ТВ26 февраля в 23:49

Европейские фондовые рынки торгуются в минусе

Финмаркет27 февраля в 05:11

Жертвами коронавируса в Китае стали уже 2700 человек, количество заболевших превысило 78 тысяч

Первый канал25 февраля в 23:23
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Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Известия 27 февраля в 22:01
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Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
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Блогер сообщила о гибели мужа после ЧП в банном комплексе в Москве

Instagram-блогер Екатерина Диденко подтвердила, что её супруг Валентин погиб в результате ЧП, произошедшего во время вечеринки в банном комплексе в Москве.
RT на русском 05:09
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Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией

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Общество

В Санкт-Петербурге проходит марш памяти Бориса Немцова

В Санкт-Петербурге у станции метро «Горьковская» начался марш памяти Бориса Немцова.
Коммерсантъ 04:17
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В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом

В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
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Глава Marvel озвучил Таноса в «Симпсонах»

News.ru вчера в 08:33
Происшествия

В Саратове водитель сбил на переходе бабушку с тремя внуками

Автомобиль сбил на пешеходном переходе в Саратове бабушку с тремя внуками. Женщина и двое детей доставлены в больницу.
ТАСС 04:24
Шоу-бизнес

Спасибо дяде Володе Путину: «Док-ток» провалился, но Собчак не тонет

По данным исследовательской компании TNS, за 2 недели эфира новое шоу Ксении Собчак «Док-ток» («Первый канал») лишь однажды, в день премьеры, попало в число ста самых популярных программ у россиян.
Собеседник 02:27
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В ДТП с автобусом под Ульяновском пострадали девять детей

Всего в автобусе ехали 29 человек — 26 детей и три тренера.
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Бен Аффлек ради роли стал блондином

ToDay News Ufa 01:08
Армия и оружие

США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии

Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Наша версия 04:50
Происшествия

На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
РИА Новости 04:58
Биатлон

Виталий Норицын: «Надо разобраться в противоречии – или меня отодвинули от подготовки перед ЧМ-2020, или я все-таки убирал тренировки?»

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал слова Владимира Драчева о том, что он не участвовал в тренировочном процессе сборной перед ЧМ-2020 в Антхольце.
Sports.ru 04:50
Космос

Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытаний

Прототип разрабатываемого космического корабля Starship был уничтожен при взрыве в ходе испытаний на площадке американской компании SpaceX в штате Техас.
REGNUM 05:27
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Известия 27 февраля в 16:02
Авто

Почему «умирает» мотор машины после заливки нового масла

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В Госдуме прокомментировали нежелание Украины праздновать День Победы

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что его страна не намерена праздновать День Победы 9 мая.
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Армия и оружие

Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России

В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.
Shraibikus News вчера в 10:26
Экономика

СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами

Минтранс предложил обязать российские нефтегазовые компании использовать суда под флагом России для перевозки экспортных грузов и эксплуатации шельфовых месторождений, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 26 февраля в 03:20
Политика

В «Слуге народа» назвали одну из тем внеочередного заседания рады

Ранее, 27 февраля, украинские националисты сорвали выездное заседание комитета Верховной рады по соцполитике и правам ветеранов.
Известия 05:24
Общество

Канада перестанет оплачивать охрану принца Гарри и Меган Маркл

В Министерстве общественной безопасности Канады заявили, что страна больше не будет оплачивать охрану принца Гарри, его супруги Меган Маркл и их маленького сына Арчи Харрингтона.
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Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза вчера в 09:06
Общество

Матвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть единая государственная политика.
РИА Новости вчера в 04:54
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Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу

Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом.
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Футбол

Форвард «Зенита» Азмун не сыграет против «Локомотива»

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун не сыграет против "Локомотива" в матче 20-го тура чемпионата России, сообщает Sport24.
Газета.Ru 04:05
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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Известия вчера в 10:24
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Borderlands 3 выйдет в Steam 13 марта

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Культура

6-я рота. Как и положено воинам, они просто сражались до конца

С вечера 29 февраля и до утра 1 марта 2000 года бойцы 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й (Псковской) дивизии ВДВ под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в бой с крупным незаконным вооруженным формированием под Аргуном в Чечне, на рубеже Улус-Керт—Сельментаузе.
Фонтанка.Ру 04:55
Футбол

Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы

Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
Piter.tv вчера в 09:05
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