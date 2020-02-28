Общество
News.ruЧисло больных коронавирусом в мире превысило 85 тысяч
К утру субботы 29 февраля количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 85 153 человек. Как сообщила гонконгская газета South China Morning Post, в Китае зарегистрировано 79 251 случай, за пределами материкового Китая заразились 5902 человека.
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Число погибших от коронавируса в Китае превысило 2,7 тыс. человек
Rambler News Service26 февраля в 00:04
Жертвами коронавируса в Китае стали уже 2700 человек, количество заболевших превысило 78 тысяч
Первый канал25 февраля в 23:23
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Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Происшествия
Блогер сообщила о гибели мужа после ЧП в банном комплексе в Москве
Instagram-блогер Екатерина Диденко подтвердила, что её супруг Валентин погиб в результате ЧП, произошедшего во время вечеринки в банном комплексе в Москве.
Общество
В Санкт-Петербурге проходит марш памяти Бориса Немцова
В Санкт-Петербурге у станции метро «Горьковская» начался марш памяти Бориса Немцова.
Происшествия
В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом
В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
Кино
Глава Marvel озвучил Таноса в «Симпсонах»
Происшествия
В Саратове водитель сбил на переходе бабушку с тремя внуками
Автомобиль сбил на пешеходном переходе в Саратове бабушку с тремя внуками. Женщина и двое детей доставлены в больницу.
Шоу-бизнес
Спасибо дяде Володе Путину: «Док-ток» провалился, но Собчак не тонет
По данным исследовательской компании TNS, за 2 недели эфира новое шоу Ксении Собчак «Док-ток» («Первый канал») лишь однажды, в день премьеры, попало в число ста самых популярных программ у россиян.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Ульяновском пострадали девять детей
Всего в автобусе ехали 29 человек — 26 детей и три тренера.
Кино
Бен Аффлек ради роли стал блондином
Армия и оружие
США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии
Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Происшествия
На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
Биатлон
Виталий Норицын: «Надо разобраться в противоречии – или меня отодвинули от подготовки перед ЧМ-2020, или я все-таки убирал тренировки?»
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал слова Владимира Драчева о том, что он не участвовал в тренировочном процессе сборной перед ЧМ-2020 в Антхольце.
Космос
Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытаний
Прототип разрабатываемого космического корабля Starship был уничтожен при взрыве в ходе испытаний на площадке американской компании SpaceX в штате Техас.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Авто
Почему «умирает» мотор машины после заливки нового масла
Политика
В Госдуме прокомментировали нежелание Украины праздновать День Победы
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что его страна не намерена праздновать День Победы 9 мая.
Армия и оружие
Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России
В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.
Экономика
СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами
Минтранс предложил обязать российские нефтегазовые компании использовать суда под флагом России для перевозки экспортных грузов и эксплуатации шельфовых месторождений, сообщает «Коммерсантъ».
Политика
В «Слуге народа» назвали одну из тем внеочередного заседания рады
Ранее, 27 февраля, украинские националисты сорвали выездное заседание комитета Верховной рады по соцполитике и правам ветеранов.
Общество
Канада перестанет оплачивать охрану принца Гарри и Меган Маркл
В Министерстве общественной безопасности Канады заявили, что страна больше не будет оплачивать охрану принца Гарри, его супруги Меган Маркл и их маленького сына Арчи Харрингтона.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Общество
Матвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть единая государственная политика.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу
Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом.
Футбол
Форвард «Зенита» Азмун не сыграет против «Локомотива»
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун не сыграет против "Локомотива" в матче 20-го тура чемпионата России, сообщает Sport24.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Киберспорт
Borderlands 3 выйдет в Steam 13 марта
Культура
6-я рота. Как и положено воинам, они просто сражались до конца
С вечера 29 февраля и до утра 1 марта 2000 года бойцы 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й (Псковской) дивизии ВДВ под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в бой с крупным незаконным вооруженным формированием под Аргуном в Чечне, на рубеже Улус-Керт—Сельментаузе.
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы
Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.