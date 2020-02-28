К утру субботы 29 февраля количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 85 153 человек. Как сообщила гонконгская газета South China Morning Post, в Китае зарегистрировано 79 251 случай, за пределами материкового Китая заразились 5902 человека.

Число больных коронавирусом в мире превысило 85 тысяч

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