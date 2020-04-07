Шесть новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выявлено в Алтайском крае, среди новых заразившихся есть ребенок шести лет, сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник.

Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае выросло до 18

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