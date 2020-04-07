Здоровье
ТАССЧисло заразившихся коронавирусом в Алтайском крае выросло до 18
Шесть новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выявлено в Алтайском крае, среди новых заразившихся есть ребенок шести лет, сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник.
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Комментарии
Политика
США рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ
Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения.
Общество
Осипов назвал «не трепетным» отношение забайкальцев к своему здоровью
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» 7 апреля назвал «не трепетным» отношение забайкальцев к своему здоровью.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Политика
В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
Гаджеты
ФАС предложила запретить ПО для замедления работы смартфонов
В ФАС напомнили, что, например, компании Apple и Samsung в 2019 году были оштрафованы в Италии на €10 млн и €5 млн за умышленное снижение темпа работы производимых ими смартфонов и не доведение указанной информации до потребителей, что для них привело к необходимости замены данных гаджетов на новые за собственный счет.
Общество
В России разработали чипы для выявления коронавируса за 20 минут
В Российской Федерации удалось разработать специальные чипы, которые позволяют обнаружить заражения коронавирусной инфекцией в течении от 15 до 20 минут.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Происшествия
Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения
Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Общество
Калининградская промышленность возобновляет работу с 8 апреля
Возобновить работу смогут многие обрабатывающие производства региона (включая автопром, производство мебели и электроники), а также строительные компании и транспортные организации.
Общество
В Росавиации подготовили предварительный график вывозных рейсов
Руководство Федерального агентства воздушного транспорта подготовило предварительный список вывозных рейсов россиян, которые из-за распространения коронавируса застряли в зарубежных стран.
Авто
Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4
Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Общество
Оштрафованный за выгул собаки Иисус Воробьев задолжал за услуги ЖКХ
Москвич Иисус Воробьев, которого ранее оштрафовали за нарушение правил самоизоляции во время выгула собаки, и его жена Марина Ример оказались злостными неплательщиками.
Культура
Башмет и Авербух примут участие в онлайн-проекте «Русских сезонов»
8 апреля состоится трансляция спектакля Авербуха "Ромео и Джульетта" при участии шести олимпийских чемпионов: Татьяны Волосожар и Максима Транькова, Алексея Ягудина и Романа Костомарова, Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Общество
ЕГЭ в этом году не отменят из-за коронавируса: определены новые даты
ЕГЭ в 2020 не отменят из-за коронавируса. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Авто
Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа
Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
Шоу-бизнес
70-летнюю Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Вечером стало известно о том, что 70-летняя певица Надежда Бабкина была госпитализирована с подозрением на коронавирус.
Экономика
ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование
«Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.
Политика
Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Кино
Появился новый отрывок мультфильма по Mortal Kombat со Скорпионом
Футбол
Владелец «Спартака» Федун вошёл в топ-20 миллиардеров России
Владелец «Спартака» Леонид Федун занял в нём почётную 20-ю строчку, его состояние оценено в 6,4 млрд долларов.
Шоу-бизнес
Анна Курникова впервые показала лицо трехмесячной дочери
В конце января российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз – на свет появилась дочь Маша.
Здоровье
В Саратовской области растет число тяжелых внебольничных пневмоний
В Саратовской области растет число зарегистрированных случаев внебольничных пневмоний: если в среднем ежемесячно регистрируется 1,5-1,6 тысячи случаев, то в этом месяце наблюдается рост их количества.
Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Технологии
Фото: Sony неожиданно показала геймпад PlayStation 5
Вашингтон, 8 апреля 2020, 00:41 — REGNUM Компания Sony выложила в сеть фотографии геймпада PlayStation 5. Изображения были выложены 7 апреля в официальном блоге PlayStation.
Спорт
Шахматист Карякин признался, о чем говорил наедине с Путиным
Бывают и разговоры между Карякиным и Путиным наедине, о чем гроссмейстер и рассказал «Чемпионату».