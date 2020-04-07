Здоровье

ТАССТАССЧисло заразившихся коронавирусом в Алтайском крае выросло до 18

Шесть новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выявлено в Алтайском крае, среди новых заразившихся есть ребенок шести лет, сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник.
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Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае выросло до 18

ТАСС14:13

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае

Катунь 2413:08

Все больные коронавирусом в Алтайском крае были выявлены и находятся в Барнауле

vRubcovske.ru01:06

Еще шесть человек заболели коронавирусом в Алтайском крае

АМИТЕЛ13:04

Число заболевших коронавирусом в Барнауле увеличилось на шесть

Аргументы и Факты - Алтай13:23

Алтайский край вышел на второе место по количеству больных коронавирусом

Байкал2401:44

Шесть новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

Алтайская правда13:07
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США рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ

Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения.
ТАСС 19:03
Общество

Осипов назвал «не трепетным» отношение забайкальцев к своему здоровью

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» 7 апреля назвал «не трепетным» отношение забайкальцев к своему здоровью.
Чита.Ру 20:09
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости 12:58
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Вести.Ru вчера в 21:58
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В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС 06:02
Происшествия

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ

РБК 18:05
Гаджеты

ФАС предложила запретить ПО для замедления работы смартфонов

В ФАС напомнили, что, например, компании Apple и Samsung в 2019 году были оштрафованы в Италии на €10 млн и €5 млн за умышленное снижение темпа работы производимых ими смартфонов и не доведение указанной информации до потребителей, что для них привело к необходимости замены данных гаджетов на новые за собственный счет.
Радиочастотный спектр вчера в 08:58
Общество

В России разработали чипы для выявления коронавируса за 20 минут

В Российской Федерации удалось разработать специальные чипы, которые позволяют обнаружить заражения коронавирусной инфекцией в течении от 15 до 20 минут.
SMINEWS 18:00
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Происшествия

Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Коммерсантъ 09:42
Общество

Калининградская промышленность возобновляет работу с 8 апреля

Возобновить работу смогут многие обрабатывающие производства региона (включая автопром, производство мебели и электроники), а также строительные компании и транспортные организации.
DP.RU 14:21
Общество

В Росавиации подготовили предварительный график вывозных рейсов

Руководство Федерального агентства воздушного транспорта подготовило предварительный список вывозных рейсов россиян, которые из-за распространения коронавируса застряли в зарубежных стран.
Online47.ru 19:21
Авто

Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4

Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Автоновости дня вчера в 01:58
Общество

Оштрафованный за выгул собаки Иисус Воробьев задолжал за услуги ЖКХ

Москвич Иисус Воробьев, которого ранее оштрафовали за нарушение правил самоизоляции во время выгула собаки, и его жена Марина Ример оказались злостными неплательщиками.
Lenta.ru 12:16
Культура

Башмет и Авербух примут участие в онлайн-проекте «Русских сезонов»

8 апреля состоится трансляция спектакля Авербуха "Ромео и Джульетта" при участии шести олимпийских чемпионов: Татьяны Волосожар и Максима Транькова, Алексея Ягудина и Романа Костомарова, Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина.
ТАСС вчера в 09:33
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Общество

ЕГЭ в этом году не отменят из-за коронавируса: определены новые даты

ЕГЭ в 2020 не отменят из-за коронавируса. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Весьма 03:45
Авто

Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа

Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Автоновости дня 04:55
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
ТАСС 06:03
Шоу-бизнес

70-летнюю Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Вечером стало известно о том, что 70-летняя певица Надежда Бабкина была госпитализирована с подозрением на коронавирус.
Вокруг ТВ вчера в 20:56
Экономика

ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование

«Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.
Коммерсантъ 07:48
Политика

Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 15:14
Происшествия

В Москве избили первого солиста группы «На-На»

Lenta.ru 10:46
Кино

Появился новый отрывок мультфильма по Mortal Kombat со Скорпионом

Игромания.ру вчера в 12:20
Футбол

Владелец «Спартака» Федун вошёл в топ-20 миллиардеров России

Владелец «Спартака» Леонид Федун занял в нём почётную 20-ю строчку, его состояние оценено в 6,4 млрд долларов.
Евро-футбол.ру 18:03
Шоу-бизнес

Анна Курникова впервые показала лицо трехмесячной дочери

В конце января российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз – на свет появилась дочь Маша.
MedikForum.ru 14:13
Здоровье

В Саратовской области растет число тяжелых внебольничных пневмоний

В Саратовской области растет число зарегистрированных случаев внебольничных пневмоний: если в среднем ежемесячно регистрируется 1,5-1,6 тысячи случаев, то в этом месяце наблюдается рост их количества.
FreeNews-Volga 12:01
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
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Фото: Sony неожиданно показала геймпад PlayStation 5

Вашингтон, 8 апреля 2020, 00:41 — REGNUM Компания Sony выложила в сеть фотографии геймпада PlayStation 5. Изображения были выложены 7 апреля в официальном блоге PlayStation.
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Шахматист Карякин признался, о чем говорил наедине с Путиным

Бывают и разговоры между Карякиным и Путиным наедине, о чем гроссмейстер и рассказал «Чемпионату».
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