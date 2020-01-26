Здоровье
ИнтерфаксЧисло заразившихся коронавирусом в Китае превысило тысячу
Число погибших достигло 41, за сутки умерли 16 человек. Как сообщалось, в одной только провинции Хубэй к полуночи субботы по местному времени число подтвержденных случаев пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, составило 729 человек.
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Происшествия
Пьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Кабардино-Балкарии
УМВД по Кабардино-Балкарии проводит служебную проверку, после того, как пьяный полицейский сбил пешехода, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
Происшествия
В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок
В Махачкале в одном из многоэтажных домов на улице Гамидова произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок.
Футбол
«Ростов» обыграл «Ригу», Мамаев забил гол
Фигурное катание
Российские фигуристы выиграли все золото на чемпионате Европы
Дмитрий Алиев выиграл золотую медаль в одиночном мужском катании.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Происшествия
Подозреваемая в убийстве двоих детей пермячка скончалась в больнице
Жительница Пермского края, убившая двоих детей и попытавшаяся покончить с собой, умерла в больнице города Кудымкар.
Политика
Захарова назвала мифологизмом «Украину-Русь»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обвинения заместителя главы украинского МИД Василия Бондара в краже Россией истории "Украины-Руси".
Культура
Режиссер Римас Туминас негативно высказался о Домогарове
Общество
Умер режиссер и основатель театра «Буфф» Исаак Штокбант
Комитет по культуре Санкт-Петербурга в воскресенье сообщил о кончине режиссера, основателя петербургского театра "Буфф" Исаака Штокбанта.
Шоу-бизнес
На операцию в Мюнхен Ивана Телегина сопровождала любовница
Лечение Иван решил проходить в Мюнхене. Отправился он туда не один, а с любовницей, которую обвиняют в разрыве хоккеиста и Пелагеи.
Здоровье
В Китае рассказали о росте способности коронавируса к распространению
Скорость, с которой распространяется новый тип коронавируса из КНР, увеличилась.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева с друзьями встретила китайский Новый год
25 января в Китае начинается празднование Нового года. Алла Пугачева тоже решила с друзьями встретить год Крысы.
Культура
Сергей Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что не исключает, что займется продюсированием других артистов, однако не стал раскрывать имена тех, с кем хотел бы поработать.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Авто
В продажу поступила обновленная «Нива». Как изменился внедорожник
Напомним, «Нива» выпускается с 1977 года.
Общество
Китайские эпидемиологи назвали источником коронавируса диких животных
Китайские ученые установили, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV были дикие животные.
Общество
Мамаевым курганом назвал свалку глава Кубани Вениамин Кондратьев
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сравнил гору мусора с Мамаевым курганом.
Происшествия
В Кургане посетитель сауны открыл стрельбу и ранил четырех человек
Посетитель сауны в Кургане устроил стрельбу из пневматического оружия по отдыхающим, сообщает в воскресенье пресс-служба следственного управления СКР региона.
Спорт
Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира
Политика
Песков заявил о карт-бланше у Мишустина на формирование правительства
Поскольку стать председателем правительства предложили Мишустину, у него, как считает Песков, «был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды».
Происшествия
В Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой
Дорожный конфликт со стрельбой произошёл между двумя водителями на юго-востоке Москвы, один из них ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Общество
Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом
Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Происшествия
Женщина погибла в аварии с маршруткой в Ленинградской области
В результате ДТП с маршруткой в Ленинградской области погиб один человек и не менее шести пострадали, об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Гаджеты
Groq Tensor Streaming Processor — первый ускоритель ИИ с производительностью в 1 POPS
Молодая компания Groq, как сообщается, стала первой, кто предложил ускоритель ИИ с производительностью в 1 POPS (INT8).
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Нижневартовске
На записи видно, что мужчина вышел из дома с автоматом и открыл стрельбу в направлении автомобиля, рядом с которым находились люди.
Политика
Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины
Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России, и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
Шоу-бизнес
Поклонники не сразу узнали Михаила Боярского без шляпы
В комментариях к снимку Лиза написала: Пользователи не срезу узнали на снимке знаменитого актера и это не удивительно, ведь он был без очков и своей любимой шляпы, которая уже давно стала визитной карточкой артиста.