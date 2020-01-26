Здоровье

ИнтерфаксИнтерфаксЧисло заразившихся коронавирусом в Китае превысило тысячу

Число погибших достигло 41, за сутки умерли 16 человек. Как сообщалось, в одной только провинции Хубэй к полуночи субботы по местному времени число подтвержденных случаев пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, составило 729 человек.
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Число заразившихся новым коронавирусом в КНР достигло 1975 человек

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СМИ: число заразившихся коронавирусом нового типа в Китае увеличилось до 1372

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