Здоровье
Аргументы и ФактыЧисло погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 25
Число летальных исходов в результате заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось в Китае до 25, передает ТАСС. В пятницу, 24 января, количество подтвержденных случаев заражения на территории страны возросло до 830 человек.
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Спорт
Горячкина обыграла Вэньцзюнь и перевела матч на тай-брейк
Политика
В Deutsche Bahn объяснили участие в «реформе» железных дорог Украины
"Укрзализныця" и крупнейший немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn договариваются о сотрудничестве сроком на 10 лет.
Политика
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Политика
В МИД России оценили архивный документ ЦРУ о Бандере
Заметим, что 17 января 2017 года ЦРУ выложило в открытый доступ свыше 12 млн страниц архивных документов, которые были рассекречены в период с 2004 по 2006 год в соответствии с американским законом «о разоблачении нацистских военных преступников».
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Происшествия
В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
Авто
В России отзывают 82 тысячи Toyota и Lexus, которые могут загореться
Под отзыв попали кроссоверы Toyota Highlander, Land Cruiser Prado и RAV4, а также кроссоверы Lexus RX 200t, RX 350 и гибридный RX 450h, которые были реализованы в период с декабря 2015 года по настоящее время.
Происшествия
Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме
В одном из заброшенных домов Читы была обнаружена семья погорельцев — отца с четырьмя детьми.
Происшествия
В Москве водитель перекрыл улицу фурой
Очевидец происшествия Иван сообщил РБК, что водитель фуры перекрыл дорогу и требовал выплатить ему зарплату.
Общество
Вильфанд пообещал россиянам зимний февраль
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, каким будет февраль в европейской части России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию
Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Футбол
«Млада-Болеслав» сообщил о переговорах Комличенко с московским клубом
Происшествия
Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС приняли за взрыв
Выброс пара с угольной пылью на Новочеркасской ГРЭС жители Ростовской области приняли за пожар или взрыв.
Происшествия
В Томской области нашли тело 12-го погибшего при пожаре
В Томской области в ходе расследования уголовного дела о гибели одиннадцати человек при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района следователи обнаружили в руинах сгоревшего барака останки еще одного погибшего.
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается в телеэфир
Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир с той же ведущей – Марией Киселевой.
Политика
Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit
Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.
Происшествия
В Петербурге после дорожного конфликта в полицию доставили 12 человек
Водитель иномарки на одной из улиц Санкт-Петербурга въехал на тротуар, что послужило причиной возникновения дорожного конфликта с участием 12 человек.
Общество
ВОЗ рекомендовала всем странам готовиться к сдерживанию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса, распространенного в Китае, заболевание может появиться в любой стране, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Общество
МВД провело крупнейшую закупку ОС Astra Linux
МВД провело крупнейшую закупку ОС Astra Linux МВД закупило компьютеры на отечественной операционной системе (ОС) Astra Linux на 1,4 млрд руб.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Политика
Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию
Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Спорт
Отец французского биатлониста Клода пропал в Канаде
Из восьми человек троим удалось спастись, ещё пятеро, включая отца биатлониста, пропали без вести.
Происшествия
Новый глава свердловской полиции прокомментировал убийство Каторгиной
Общество