Число летальных исходов в результате заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось в Китае до 25, передает ТАСС. В пятницу, 24 января, количество подтвержденных случаев заражения на территории страны возросло до 830 человек.

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 25

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