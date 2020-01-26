Общество
Мой БрянскЧисло заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось на треть за сутки
До 1975 увеличилось число заразившихся новым типом коронавируса в Китае, сообщает РИА Новости. Отмечается, что ранее днем сообщалось о 1287 заболевших. В тяжелом состоянии находятся 324 человека, подозревают заражение новым типом коронавируса у 2684 человек.
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За сутки количество заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось на треть
Газета Кемеровавчера в 22:44
В Китае количество зараженных коронавирусом выросло на треть за последние сутки
Политическая Экспертизавчера в 23:09
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Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Общество
У госпитализированных в Москве китайцев коронавирус не обнаружен
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Путин поручил проверить законность приговора Котову
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Вооруженный мечом мужчина разгромил бар в Петербурге
Политика
Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю
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Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Биатлон
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В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.