Общество

Мой БрянскМой БрянскЧисло заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось на треть за сутки

До 1975 увеличилось число заразившихся новым типом коронавируса в Китае, сообщает РИА Новости. Отмечается, что ранее днем сообщалось о 1287 заболевших. В тяжелом состоянии находятся 324 человека, подозревают заражение новым типом коронавируса у 2684 человек.
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