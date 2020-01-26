Здоровье
РИА НовостиЧисло заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть
Количество заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975 человек, из них 56 скончались, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения. Днем ранее официально сообщалось о 1287 заболевших и 41 умершем. Еще 324 человека находятся в тяжелом состоянии.
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В Китае количество зараженных коронавирусом выросло на треть за последние сутки
Политическая Экспертизавчера в 23:09
Число заразившихся новым типом коронавируса в Пекине достигло 34 человек
Комсомольская правда24 января в 07:42
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Матч 21-го тура испанской Примеры между «Валенсией» и «Барселоной», состоявшийся на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершившийся победой хозяев со счётом 2:0, привлёк внимание скаутов ряда европейских клубов.
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Лукашенко нашел виноватых в нефтяном конфликте Москвы и Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал разногласия с Россией по ценам на поставки нефти.
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Сбивший украинский Boeing иранский военный находится в тюрьме
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Песков прокомментировал новость об отставке Суркова
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Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
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Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.
Политика
Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России
Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
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Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
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У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции
В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
Гаджеты
Роскачество назвало бюджетные аналоги дорогих смартфонов
Oppo Reno2 не уступает iPhone 8 Plus и Samsung Galaxy Note 8. OnePlus 7T обогнала по показателям процессора и камеры Samsung S9 и iPhone 11, а также более дорогую модель из той же линейки OnePlus 7T Pro, несмотря на более емкую батарею и качество дисплея последней, пишут «Известия».
Политика
В МИД РФ отреагировали на высылку российских дипломатов из Болгарии
Как сообщало ИА REGNUM, 24 января МИД Болгарии объявил о выдворении двоих российских дипломатов.
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Число жертв землетрясения в Турции достигло 31
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Решение о срочной эвакуации своих клиентов с китайского острова Хайнань в связи со вспышкой эпидемии коронавируса принял российский туроператор «Русь-Тур», сообщается на сайте компании.
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Появились новые рендеры смартфона iPhone 9
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Disney приступает к работе над второй частью «Капитана Марвел»
Футбол
«Монако» с Головиным в составе проиграл на своем поле «Страсбуру»
В матче 21-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле проиграл «Страсбуру» со счетом 1:3. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч.
Политика
Путин поручил проверить законность приговора Котову
25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
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Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала
Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
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Появились изображения новой процессорной системы охлаждения AMD Wraith Prism
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Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Здоровье
Житель Китая госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус
Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.