Количество заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975 человек, из них 56 скончались, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения. Днем ранее официально сообщалось о 1287 заболевших и 41 умершем. Еще 324 человека находятся в тяжелом состоянии.

Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть

Футбол Скауты «Спартака» посетили матч «Валенсия» — «Барселона» Матч 21-го тура испанской Примеры между «Валенсией» и «Барселоной», состоявшийся на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершившийся победой хозяев со счётом 2:0, привлёк внимание скаутов ряда европейских клубов.

Политика Песков прокомментировал новость об отставке Суркова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.

Происшествия Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве 20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.

Кино Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.

Политика Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".

Политика Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.

Общество Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".

Политика У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.

Гаджеты Роскачество назвало бюджетные аналоги дорогих смартфонов Oppo Reno2 не уступает iPhone 8 Plus и Samsung Galaxy Note 8. OnePlus 7T обогнала по показателям процессора и камеры Samsung S9 и iPhone 11, а также более дорогую модель из той же линейки OnePlus 7T Pro, несмотря на более емкую батарею и качество дисплея последней, пишут «Известия».

Происшествия Число жертв землетрясения в Турции достигло 31 По последним данным, в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыге погиб 31 человек, сообщает 26 января турецкая Gazete Duvar.

Общество Российский туроператор решил эвакуировать туристов с острова Хайнань Решение о срочной эвакуации своих клиентов с китайского острова Хайнань в связи со вспышкой эпидемии коронавируса принял российский туроператор «Русь-Тур», сообщается на сайте компании.

Политика Путин поручил проверить законность приговора Котову 25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.