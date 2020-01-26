Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиЧисло заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть

Количество заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975 человек, из них 56 скончались, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения. Днем ранее официально сообщалось о 1287 заболевших и 41 умершем. Еще 324 человека находятся в тяжелом состоянии.
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В Китае количество зараженных коронавирусом выросло на треть за последние сутки

Политическая Экспертизавчера в 23:09

Число заболевших пневмонией в Китае возросло до 1,3 тыс человек

Москва 24вчера в 00:38

Число заболевших новым коронавирусом в Китае почти перевалило за 2000 человек

Газета.Ruвчера в 20:59

Число заразившихся коронавирусом в Китае почти достигло 2 тыс. Умерли 56 человек

ТАССвчера в 20:31

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае достигло 54 человек

Известиявчера в 18:38

Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть

РИА Новостивчера в 20:30

Число заразившихся новым типом коронавируса в Пекине достигло 34 человек

Комсомольская правда24 января в 07:42
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Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ

Московский Комсомолец вчера в 11:16
Биатлон

Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ

Сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
РИА Новости вчера в 10:26
Футбол

Скауты «Спартака» посетили матч «Валенсия» — «Барселона»

Матч 21-го тура испанской Примеры между «Валенсией» и «Барселоной», состоявшийся на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершившийся победой хозяев со счётом 2:0, привлёк внимание скаутов ряда европейских клубов.
Чемпионат вчера в 17:02
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«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru 24 января в 09:39
Наука

Змеи признаны первоисточником коронавируса в Китае

ToDay News Ufa вчера в 10:48
Политика

Лукашенко нашел виноватых в нефтяном конфликте Москвы и Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал разногласия с Россией по ценам на поставки нефти.
Infox.ru 24 января в 16:03
Политика

Сбивший украинский Boeing иранский военный находится в тюрьме

Зариф напомнил, что в аналогичной ситуации 32 года назад оказались США – был сбит иранский пассажирский самолет.
Ведомости вчера в 10:29
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Политика

Песков прокомментировал новость об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.
Вести.Ru вчера в 04:10
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru 24 января в 12:24
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru вчера в 03:48
Политика

Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
РИА Новости вчера в 13:43
Хоккей

Андрей Василевский играл в финале Матча звезд НХЛ. И проиграл

Вести.Ru вчера в 23:45
Общество

Си Цзиньпин сообщил об ускорении распространения нового коронавируса

Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.
МИР 24 вчера в 12:10
Политика

Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России

Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Газета.Ru вчера в 18:34
Общество

Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
РИА Новости вчера в 20:35
Политика

У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции

В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Московский Комсомолец вчера в 08:39
Армия и оружие

В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии

В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
REGNUM вчера в 09:47
Гаджеты

Роскачество назвало бюджетные аналоги дорогих смартфонов

Oppo Reno2 не уступает iPhone 8 Plus и Samsung Galaxy Note 8. OnePlus 7T обогнала по показателям процессора и камеры Samsung S9 и iPhone 11, а также более дорогую модель из той же линейки OnePlus 7T Pro, несмотря на более емкую батарею и качество дисплея последней, пишут «Известия».
Кубанские новости 23 января в 01:23
Политика

В МИД РФ отреагировали на высылку российских дипломатов из Болгарии

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января МИД Болгарии объявил о выдворении двоих российских дипломатов.
REGNUM вчера в 18:54
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 31

По последним данным, в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыге погиб 31 человек, сообщает 26 января турецкая Gazete Duvar.
REGNUM вчера в 19:23
Общество

Российский туроператор решил эвакуировать туристов с острова Хайнань

Решение о срочной эвакуации своих клиентов с китайского острова Хайнань в связи со вспышкой эпидемии коронавируса принял российский туроператор «Русь-Тур», сообщается на сайте компании.
REGNUM вчера в 22:51
Гаджеты

Появились новые рендеры смартфона iPhone 9

UfaTime.ru вчера в 05:35
Кино

Disney приступает к работе над второй частью «Капитана Марвел»

Вести.Ru 23 января в 18:52
Футбол

«Монако» с Головиным в составе проиграл на своем поле «Страсбуру»

В матче 21-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле проиграл «Страсбуру» со счетом 1:3. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч.
Спорт-Экспресс вчера в 15:54
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Путин поручил проверить законность приговора Котову

25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
Дождь вчера в 07:14
Шоу-бизнес

Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала

Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
StarHit.ru 24 января в 14:00
Гаджеты

Появились изображения новой процессорной системы охлаждения AMD Wraith Prism

Китайский сайт XFastest опубликовал изображения улучшенной версии существующей системы охлаждения AMD Wraith Prism.
iXBT.com 22 января в 17:03
Армия и оружие

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

РИА Новости вчера в 18:33
Здоровье

Житель Китая госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус

Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
Коммерсантъ вчера в 01:05
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
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