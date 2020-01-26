Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиЧисло заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть

Количество заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975 человек, из них 56 скончались, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения. Днем ранее официально сообщалось о 1287 заболевших и 41 умершем. Еще 324 человека находятся в тяжелом состоянии.
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Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс

ТАССвчера в 23:38

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек

Известия00:20

Китай подсчитал число заразившихся коронавирусом

Интерфаксвчера в 20:31

Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть

РИА Новостивчера в 20:30

Число заболевших новым коронавирусом в Китае почти перевалило за 2000 человек

Газета.Ruвчера в 20:59

Число жертв коронавируса 2019-nCoV стремительно растет

Вести.Ruвчера в 19:47

Число заразившихся новым коронавирусом в КНР достигло 1975 человек

RT на русскомвчера в 20:55
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:42, Ашберн
Общество

В Китае ученые приступили к разработке вакцины от нового коронавируса

"В настоящее время центр по профилактике и контролю заболеваний КНР уже приступил к исследованию и разработке вакцины против нового типа коронавируса", - пишет издание на ссылкой на главу института вирусологии центра Сюй Вэньбо.
РИА Новости вчера в 23:36
Общество

Власти китайского города Сиань приостановят пассажирские перевозки

"С сегодняшнего дня по всей провинции Шаньдун будут приостановлены междугородние и внутригородские автобусные пассажирские перевозки до дальнейшего оповещения", - говорится в сообщении властей.
РИА Новости 00:31
Шоу-бизнес

Блогер-фрик Саша Шпак поделился снимком в крошечном бикини

На фоне идеального морского горизонта Шпак позирует в крошечном бикини, разглядеть который удается далеко не с первого раза, ведь все тело Александра покрыто татуировками.
Wday.ru 24 января в 23:12
Экономика

Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд

Состояние бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд и достигло $32 млрд, пишет Forbes.
РБК вчера в 18:25
Происшествия

На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Известия вчера в 22:20
Происшествия

В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Вести.Ru 01:28
Политика

Зариф посоветовал Трампу в решениях не опираться на заголовки в СМИ

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф посоветовал президенту США Дональду Трампу при выстраивании внешней политики ориентироваться на факты, а не заголовки в СМИ.
РИА Новости 00:39
Наука

Канадские ученые высказали гипотезу о заражении раком

Ученые Канадского института перспективных исследований выдвинули гипотезу о том, что онкологические заболевания могут передаваться от человека к человеку.
РБК вчера в 23:05
Политика

Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России

Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Газета.Ru вчера в 18:34
Экономика

Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ

Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
REGNUM 23 января в 17:16
Политика

Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 17:30
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о новой любви

Может быть, именно новому спутнику Милявская посвятила строки, которые прочитала в клипе давней подруги — певицы То-Ма, вместе они начинали легендарную войну с ТСЖ.
StarHit.ru 24 января в 04:00
Общество

Новый лайнер Boeing 777X совершил первый полет

Самолет Boeing 777X впервые совершил взлет в рамках испытаний в аэропорту города Эверетт штата Вашингтон (США), следует из онлайн-трансляции на официальном сайте компании-производителя воздушного судна.
Интерфакс вчера в 14:37
Кино

Фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Газета.Ru вчера в 18:01
Политика

Путин в Палестине поднял упавшую фуражку офицера караула

News.ru 24 января в 08:33
Единоборства

Блейдс нокаутировал Сантоса на турнире UFC FIGHT NIGHT 166

В главном поединке вечера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - FIGHT NIGHT 166 - встретились в рамках тяжелого дивизиона экс чемпион промоушена Джуниор дос Сантос и Кертис Блейдс.
Газета.Ru 00:47
Единоборства

Дэнни Гарсия победил Ивана Редкача единогласным решением судей

Sports.ru 00:27
Здоровье

Смертельный китайский вирус разрушил планы девушки из Владивостока

Смертельный китайский коронавирус, который стал причиной паники во всем мире, разрушил планы молодой девушки из Владивостока, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 24 января в 16:00
Общество

ТАСС: запуск ракеты «Союз» с Плесецка отменили из-за технического сбоя

Запуск ракеты "Союз-2.1а" с военным спутником "Меридиан-М" с космодрома Плесецка решили перенести из-за того, что была выявлена неисправность в ее электрооборудовании.
Газета.Ru 00:22
Здоровье

На Ставрополье в медучреждениях работают 226 паллиативных коек

Сеть паллиативной помощи в Ставропольском крае расширяется. В прошлом году на эти цели потратили более 220 млн рублей.
АТВмедиа 24 января в 02:30
Общество

Си Цзиньпин заявил об ускорении темпов распространения коронавируса

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что в стране ускорились темпы распространения коронавирусной инфекции.
Профиль вчера в 11:35
Наука

Змеи признаны первоисточником коронавируса в Китае

ToDay News Ufa вчера в 10:48
Футбол

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с польской «Короной»

Матч ТВ вчера в 11:22
Экономика

Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина

Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.
Известия 24 января в 07:44
Хоккей

Андрей Василевский играл в финале Матча звезд НХЛ. И проиграл

Вести.Ru вчера в 23:45
Армия и оружие

Пентагон назвал количество пострадавших военнослужащих при ударе Ирана

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что 8 января при ракетном ударе Ирана по военным базам в Ираке получили контузию и травмы головного мозга 34 американских военнослужащих.
Московский Комсомолец 24 января в 12:09
Политика

Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс может вернуться под украинский контроль самостоятельно, а в случае с Крымом нужна «другая схема».
RT на русском вчера в 18:01
Шоу-бизнес

Виктория Боня исчезла после поездки в Перу

Боня предупредила, что 4 дня не будет публиковать stories, но 24 января поклонники заметили, что ее страница в Instagram вовсе пропала.
Телепрограмма вчера в 08:55
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧЕ в Граце

Алена Косторная, которая лидировала после короткой программы, сделала прекрасный каскад "тройной аксель - двойной тулуп" и не менее впечатляющий сольный тройной аксель, однако упала с тройного лутца.
Российская газета вчера в 16:51
Единоборства

Немков проведет бой за титул Bellator против Бейдера 9 мая

Бой между Вадимом Немковым и Райаном Бейдером состоится 9 мая в рамках турнира Bellator 243, который примет Сан-Хосе.
Российская газета 01:13
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