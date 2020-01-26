Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиЧисло заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть

Количество заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975 человек, из них 56 скончались, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения. Днем ранее официально сообщалось о 1287 заболевших и 41 умершем. Еще 324 человека находятся в тяжелом состоянии.
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Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось на треть за сутки

Мой Брянск01:53

За сутки на треть: число заразившихся коронавирусом в Китае растёт

Rusvesna.su01:01

За сутки количество заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось на треть

Газета Кемеровавчера в 22:44

Количество заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тысячи человек

ФАН00:11

В Китае количество зараженных коронавирусом выросло на треть за последние сутки

Политическая Экспертизавчера в 23:09

Коронавирус в КНР за сутки поразил еще около 600 человек

Радио Sputnik00:33

Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть

РИА Новостивчера в 20:30
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Общество

СМИ сообщили об отмене запуска ракеты «Союз» с Плесецка

Известия 00:30
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.
РИА Новости 02:15
Музыка

Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Невские Новости вчера в 11:45
Общество

Первая партия норвежской нефти поступила на белорусский НПЗ «Нафтан»

Первая часть партии норвежской нефти - около 3,5 тыс. тонн - поступила на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
ТАСС 02:52
Происшествия

На Сахалине около 600 рыбаков оторвались от берега на льдине

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине в заливе Мордвинова на Сахалине.
REGNUM вчера в 22:02
Армия и оружие

Миссия ООН осудила нарушения эмбарго на поставку оружия в Ливию

Поставки оружия в Ливию продолжаются, несмотря на действующее в отношении страны эмбарго и договоренности, достигнутые на конференции в Берлине.
ТАСС вчера в 18:39
Армия и оружие

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

РИА Новости вчера в 18:33
Политика

Глава МИД Австрии рассказал о значении России для Европы

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил в интервью газете Wiener Zeitung, что разделяет мнение о том, что в долгосрочной перспективе стабильность и безопасность в Европе возможны только вместе с Россией.
РИА Новости вчера в 22:58
Политика

Путин требует просьбы о помиловании от израильтянки Наамы Иссахар

Президент России Владимир Путин хочет, чтобы осужденная за контрабанду наркотиков израильтянка Наама Иссахар лично подала прошение о помиловании, пишет ТАСС.
Полит.ру 24 января в 05:42
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru 24 января в 09:39
Здоровье

Минздрав отчитался о ситуации с коронавирусом в России

"По состоянию на 21:00 25 января в России лабораторно подтверждённых случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не выявлено", – говорится в справке Минздрава, опубликованной замминистра здравоохранения России Олегом Салагаем в телеграме в субботу.
Интерфакс вчера в 16:02
Происшествия

Коронавирус ни у кого из китайских туристов в Москве не обнаружен

Ни у кого из госпитализированных в Москве китайских туристов не обнаружено коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения.
Интерфакс 02:23
Политика

Кравчук оценил шансы на возвращение Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс самостоятельно вернется под контроль Киева, а для возвращения Украине Крыма требуется особая схема.
Газета.Ru вчера в 14:37
Экономика

Состояние Илона Маска выросло на два миллиарда долларов за неделю

Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на более чем 2 миллиарда долларов за последнюю неделю на фоне рекордной капитализации американской компании Tesla, свидетельствуют данные агентства Блумберг.
РИА Новости 02:47
Экономика

Законопроект о повсеместном приеме карт «Мир» заморожен

Фото: Global Look Press © Winfried Rothermel Законопроект об обязательном приеме карт национальной платежной системы заморожен на неопределенный срок, сообщают «Известия».
Газета Малый бизнес 24 января в 05:50
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧЕ в Граце

Алена Косторная, которая лидировала после короткой программы, сделала прекрасный каскад "тройной аксель - двойной тулуп" и не менее впечатляющий сольный тройной аксель, однако упала с тройного лутца.
Российская газета вчера в 16:51
Происшествия

Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате

"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Газета.Ru 24 января в 12:48
Политика

Трамп отказался вести переговоры с Ираном при условии снятия санкций

Президент США Дональд Трамп отказался от переговоров с Ираном при условии снятия американских санкций.
Известия вчера в 23:33
Авто

Новый Volvo XC90 получит электрическую версию

Учитывая, что XC90 является самой популярной моделью Volvo в США, производство кроссовера следующего поколения будет перенесено из Швеции на завод компании в Риджвилле, штат Южная Каролина, который в настоящее время выпускает S60 и сможет производить 150 тысяч автомобилей в год, когда на конвейер станет новый XC90.
32CARS.ru вчера в 02:40
Гаджеты

Появились изображения новой процессорной системы охлаждения AMD Wraith Prism

Китайский сайт XFastest опубликовал изображения улучшенной версии существующей системы охлаждения AMD Wraith Prism.
iXBT.com 22 января в 17:03
Футбол

Федор Смолов вошел в топ-20 самых дорогих российских футболистов

Федеральный портал «Чемпионат» составил список самых дорогих российских футболистов.
Версия-Саратов вчера в 07:11
Происшествия

В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Вести.Ru 01:28
Единоборства

Блейдс нокаутировал Сантоса на турнире UFC FIGHT NIGHT 166

В главном поединке вечера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - FIGHT NIGHT 166 - встретились в рамках тяжелого дивизиона экс чемпион промоушена Джуниор дос Сантос и Кертис Блейдс.
Газета.Ru 00:47
Армия и оружие

«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией

«Самый продвинутый "самолет-разведчик" России из состава специальной авиации ВКС летит из Чкаловского [аэродрома], вероятно, на российскую авиабазу Хмеймим через воздушное пространство Турции», — написал в Twitter наблюдатель и фотограф Йорук Исик, приложив к публикации карту полета воздушного судна с номером RF-64514.
Lenta.ru 02:17
Общество

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
РИА Новости вчера в 18:12
Политика

Путин в Палестине поднял упавшую фуражку офицера караула

News.ru 24 января в 08:33
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева оторвала искусственные ресницы на видео в Instagram

В своей недавней публикации в социальной сети Instagram, уставшая от бесконечных непростых съемок, Лера решила продемонстрировать свои накладные ресницы, иронично прокомментировав происходящее, мол, а вы спрашиваете, какой тушью она пользуется.
Радио Комсомольская правда вчера в 21:28
Здоровье

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации из-за вспышки коронавируса

Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам России на фоне распространения по миру эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV из Китая.
РЕН ТВ вчера в 20:19
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ 24 января в 09:50
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
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