Здоровье
РИА НовостиЧисло заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть
Количество заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975 человек, из них 56 скончались, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения. Днем ранее официально сообщалось о 1287 заболевших и 41 умершем. Еще 324 человека находятся в тяжелом состоянии.
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За сутки количество заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось на треть
Газета Кемеровавчера в 22:44
В Китае количество зараженных коронавирусом выросло на треть за последние сутки
Политическая Экспертизавчера в 23:09
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Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Общество
Первая партия норвежской нефти поступила на белорусский НПЗ «Нафтан»
Первая часть партии норвежской нефти - около 3,5 тыс. тонн - поступила на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
Происшествия
На Сахалине около 600 рыбаков оторвались от берега на льдине
Как сообщало ИА REGNUM, 22 января около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине в заливе Мордвинова на Сахалине.
Армия и оружие
Миссия ООН осудила нарушения эмбарго на поставку оружия в Ливию
Поставки оружия в Ливию продолжаются, несмотря на действующее в отношении страны эмбарго и договоренности, достигнутые на конференции в Берлине.
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Политика
Глава МИД Австрии рассказал о значении России для Европы
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил в интервью газете Wiener Zeitung, что разделяет мнение о том, что в долгосрочной перспективе стабильность и безопасность в Европе возможны только вместе с Россией.
Политика
Путин требует просьбы о помиловании от израильтянки Наамы Иссахар
Президент России Владимир Путин хочет, чтобы осужденная за контрабанду наркотиков израильтянка Наама Иссахар лично подала прошение о помиловании, пишет ТАСС.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Здоровье
Минздрав отчитался о ситуации с коронавирусом в России
"По состоянию на 21:00 25 января в России лабораторно подтверждённых случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не выявлено", – говорится в справке Минздрава, опубликованной замминистра здравоохранения России Олегом Салагаем в телеграме в субботу.
Происшествия
Коронавирус ни у кого из китайских туристов в Москве не обнаружен
Ни у кого из госпитализированных в Москве китайских туристов не обнаружено коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения.
Политика
Кравчук оценил шансы на возвращение Украине Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс самостоятельно вернется под контроль Киева, а для возвращения Украине Крыма требуется особая схема.
Экономика
Состояние Илона Маска выросло на два миллиарда долларов за неделю
Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на более чем 2 миллиарда долларов за последнюю неделю на фоне рекордной капитализации американской компании Tesla, свидетельствуют данные агентства Блумберг.
Экономика
Законопроект о повсеместном приеме карт «Мир» заморожен
Фото: Global Look Press © Winfried Rothermel Законопроект об обязательном приеме карт национальной платежной системы заморожен на неопределенный срок, сообщают «Известия».
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧЕ в Граце
Алена Косторная, которая лидировала после короткой программы, сделала прекрасный каскад "тройной аксель - двойной тулуп" и не менее впечатляющий сольный тройной аксель, однако упала с тройного лутца.
Происшествия
Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Политика
Трамп отказался вести переговоры с Ираном при условии снятия санкций
Президент США Дональд Трамп отказался от переговоров с Ираном при условии снятия американских санкций.
Авто
Новый Volvo XC90 получит электрическую версию
Учитывая, что XC90 является самой популярной моделью Volvo в США, производство кроссовера следующего поколения будет перенесено из Швеции на завод компании в Риджвилле, штат Южная Каролина, который в настоящее время выпускает S60 и сможет производить 150 тысяч автомобилей в год, когда на конвейер станет новый XC90.
Гаджеты
Появились изображения новой процессорной системы охлаждения AMD Wraith Prism
Китайский сайт XFastest опубликовал изображения улучшенной версии существующей системы охлаждения AMD Wraith Prism.
Футбол
Федор Смолов вошел в топ-20 самых дорогих российских футболистов
Федеральный портал «Чемпионат» составил список самых дорогих российских футболистов.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Единоборства
Блейдс нокаутировал Сантоса на турнире UFC FIGHT NIGHT 166
В главном поединке вечера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) - FIGHT NIGHT 166 - встретились в рамках тяжелого дивизиона экс чемпион промоушена Джуниор дос Сантос и Кертис Блейдс.
Армия и оружие
«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией
«Самый продвинутый "самолет-разведчик" России из состава специальной авиации ВКС летит из Чкаловского [аэродрома], вероятно, на российскую авиабазу Хмеймим через воздушное пространство Турции», — написал в Twitter наблюдатель и фотограф Йорук Исик, приложив к публикации карту полета воздушного судна с номером RF-64514.
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
Политика
Путин в Палестине поднял упавшую фуражку офицера караула
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева оторвала искусственные ресницы на видео в Instagram
В своей недавней публикации в социальной сети Instagram, уставшая от бесконечных непростых съемок, Лера решила продемонстрировать свои накладные ресницы, иронично прокомментировав происходящее, мол, а вы спрашиваете, какой тушью она пользуется.
Здоровье
Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации из-за вспышки коронавируса
Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам России на фоне распространения по миру эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV из Китая.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.