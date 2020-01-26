Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиЧисло заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть

Количество заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975 человек, из них 56 скончались, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения. Днем ранее официально сообщалось о 1287 заболевших и 41 умершем. Еще 324 человека находятся в тяжелом состоянии.
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За сутки на треть: число заразившихся коронавирусом в Китае растёт

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