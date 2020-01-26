Здоровье
РИА НовостиЧисло заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть
Количество заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975 человек, из них 56 скончались, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения. Днем ранее официально сообщалось о 1287 заболевших и 41 умершем. Еще 324 человека находятся в тяжелом состоянии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Китае количество зараженных коронавирусом выросло на треть за последние сутки
Политическая Экспертизавчера в 23:09
За сутки количество заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось на треть
Газета Кемеровавчера в 22:44
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Культура
Скончался основатель театра «Буфф» Исаак Штокбант
Скончался российский режиссер, основатель современного петербургского театра «Буфф» народный артист России Исаак Штокбант.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой
Звезда сериала "Кухня" с юмором написал в социальных сетях, что ему ничего не страшно, когда супруга рядом.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Общество
Что пророк Салман сказал о новом правительстве России
Последние известия из России о больших переменах Салман встретил, как и должен был встретить.
Общество
В Китае допустили усиление способности коронавируса к распространению
Способность нового коронавируса к распространению усиливается, вспышка заболевания вступила в более сложную стадию.
Происшествия
В Бразилии из-за ливней погибли 30 человек
Тридцать человек погибли в Бразилии в результате сильных ливней, обрушившихся на восточный штат Минас-Жейрас, сообщает портал G1 со ссылкой на местное управление гражданской обороны.
Общество
Режиссер Коляда ответил Познеру на слова об уродстве российских городов
Уральский драматург и режиссер Николай Коляда ответил журналисту Владимиру Познеру, заявившему, что в России, особенно в промышленных городах Урала, «много уродливого» и он не понимает, как в них живут люди.
Происшествия
В Ленинградской области в ДТП с маршруткой погиб человек
Кино
Прототип героя «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма
Бывший биржевой брокер Джордан Белфорт, чьи мемуары вдохновили режиссера Мартина Скорсезе на создание фильма «Волк с Уолл-стрит», подал иск против продюсерской компании Red Granite Pictures.
Футбол
Креспо возглавил аргентинский клуб
Бывший игрок сборной Аргентины Эрнан Креспо возглавил клуб «Дефенса и Хустисия». 44-летний специалист сменил на этом посту Мариано Сосо.
Общество
Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
Политика
В Кремле прокомментировали выделение ФРГ 12 миллионов евро блокадникам
Можно только приветствовать намерение германских властей выделить 12 миллионов евро блокадникам, сказал Дмитрий Песков, работающий на должности пресс-секретаря президента России.
Шоу-бизнес
На операцию в Мюнхен Ивана Телегина сопровождала любовница
Лечение Иван решил проходить в Мюнхене. Отправился он туда не один, а с любовницей, которую обвиняют в разрыве хоккеиста и Пелагеи.
Спорт
Непряева выиграла квалификацию спринта на этапе КМ в Оберстдорфе
Квалификацию в спринте выиграла россиянка Наталья Непряева, опередившая на 1,43 секунды словенку Анамарию Лампич.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов завоевали золото на ЧЕ в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотую медаль на чемпионате Европы в танцах на льду.
Теннис
Карен Хачанов: Сезон только начался, впереди еще много турниров
Российский теннисист Карен Хачанов признался, что разочарован вылетом с Australian Open и пожелал удачи всем российским спортсменам, продолжающим борьбу на турнире.
Политика
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Происшествия
Полиция в Югре проверяет инцидент со стрельбой во дворе жилого дома
Полиция в Нижневартовске (ХМАО) проверяет инцидент со стрельбой во дворе жилого дома, который зафиксировали камеры наблюдения, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Происшествия
В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Пермском крае
По данным дорожных инспекторов, в аварии с автобусом в Пермском крае, в которой пострадали 15 человек, может быть виновен водитель автобуса, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 35
В результате землетрясения в Турции погибли 35 человек, сообщило местное информагентство Anadolu со ссылкой на вице-президента страны Фуата Октай.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Авто
Названы автомобили, которые можно купить по льготным кредитам
Какие автомобили можно купить на льготных условиях теперь, рассказала «Российская газета».
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,76% - до $60,95 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 17:33 мск.
Наука
Подвергли сомнению происхождение китайского коронавируса от змей
Китайские вирусологи раскритиковали мнение, что китайский коронавирус произошел от змей.
Здоровье
Названы «безвредные» продукты, которые отравляют организм
Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы сохранить здоровье ученые советуют отказаться от ряда ежедневных продуктов, которые почему-то считают безвредными: Колбаса.
Происшествия
Убившая своих детей женщина умерла в больнице
Подозреваемая в убийстве своих детей в Пермском крае многодетная мать скончалась в больнице.
Политика
ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере
"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
Футбол