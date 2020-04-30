Коронавирус
ТАССЧисло заразившихся коронавирусом в Москве превысило 62 тыс
Еще 5 358 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего выявлено 62 658 инфицированных. Об этом в субботу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
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Число заразившихся COVID-19 в Подмосковье превысило 11,7 тыс. человек
Интерфакс - Россия30 апреля в 05:39
В столице зафиксировали свыше 53 тыс. случаев заражения коронавирусом
ИА Московский регион30 апреля в 06:37
Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 68 тыс. человек
Будущее России. Национальные проекты03:47
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Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и признал помощь России нежеланной.
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Совет РАН по космосу одобрил создание в России многоразовой ракеты
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Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
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В Архангельской области за сутки 39 человек заболели коронавирусом
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Lenta.ru 10:11
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Хоккейный «Спартак» обменял Хохлачева на Широкова в «Авангард»
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Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Армия и оружие
Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» провел учения в Черном море
Флагман военно-морских сил Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" провел учения со стрельбой в Черном море, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
РИА Новости 09:08
Здоровье
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У большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке наблюдаются высыпания на руках и животе, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.
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Экономика
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Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
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Газета.Ru 10:06
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Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
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Общество
Власти Болгарии решили отменить чрезвычайное положение
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Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
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РИА Новости вчера в 07:17
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
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Общество
Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
Политика
Экс-канцлер Германии назвал бессмысленными санкции против России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал правительство страны отменить санкции против России на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 03:09
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AMD вытесняет Intel на рынке премиальных компьютерных процессоров
Лиза Су не уточнила, какие именно премиальные модели процессоров, но скорее всего речь ведется о семействах Ryzen 3000 и Ryzen 2000.
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Украинский футболист извинился за фото с изображением Ленина
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РИА Новости 10:11
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В Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи
Ранее глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на пресс-конференции рассказал, что граждане, не верящие в существование коронавируса, сожгли антенну сотовой связи и оставили без связи село Ногир.
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Политика
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
Кабинет министров будет работать в штатном режиме, премьер продолжит связываться с членами правительства и Путиным по телефонной и видеосвязи.
Замана 01 мая в 01:18