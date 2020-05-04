По информации оперштаба на 10:00, понедельника, 4 мая, за минувшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена еще у 61 человека в Новосибирской области. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Новосибирской области возросло до 681, в числе заболевших 28 детей.

За сутки в Новосибирской области выявили 61 пациента с коронавирусом

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