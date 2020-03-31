Коронавирус
ТАССЧисло заразившихся коронавирусом в Омской области выросло до восьми
Количество заразившихся коронавирусом увеличилось в Омской области с 3 до 8 человек, один из заболевших находится в очень тяжелом состоянии, сообщила во вторник журналистам пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Александра Буркова.
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Губернатор: «В Омской области уже 8 человек, заболевших коронавирусной инфекцией»
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