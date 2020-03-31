Коронавирус

ТАССТАССЧисло заразившихся коронавирусом в Омской области выросло до восьми

Количество заразившихся коронавирусом увеличилось в Омской области с 3 до 8 человек, один из заболевших находится в очень тяжелом состоянии, сообщила во вторник журналистам пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Александра Буркова.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Губернатор: «В Омской области уже 8 человек, заболевших коронавирусной инфекцией»

РИА СуперОмсквчера в 12:45

«Я умру?» Реакция омичей на введение режима самоизоляции

Om1.ruвчера в 20:20

В Омской области еще пять человек заразились коронавирусом

РИА Новостивчера в 13:15

В Омске оказалось сразу 8 больных коронавирусом

РИА ОмскИнформвчера в 12:58

В Омске ввели режим самоизоляции: что можно и нельзя делать горожанам

НГС5500:09

В Омске ввели особое положение из-за коронавируса: выход на улицу категорически запрещен

КП - Омсквчера в 14:09

В Омской области восемь больных коронавирусом. Один из них в тяжелом состоянии

Город55.рувчера в 13:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 01:18, Ашберн
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Общество

Эксперт рассказал, когда можно будет ослабить режим самоизоляции из-за коронавируса

Малеев подчеркнул, что прирост количества новых случаев в России зависит от двух факторов: от количества людей, возвращающихся в страну из-за рубежа, и граждан, не соблюдающих "режим карантина и разобщения".
ТАСС вчера в 23:28
Хоккей

Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса

Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.
Российская газета вчера в 23:44
Авто

Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров

В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
32CARS.ru 30 марта в 12:57
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
RT на русском вчера в 18:56
Общество

Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус

Роспотребнадзор на фоне пандемии COVID-19 советует россиянам меньше смотреть новости про коронавирус, если эта информация плохо сказывается на психологическом состоянии.
РИА Новости вчера в 22:08
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией в США самолете с медоборудованием

Президент США заявил, что Россия в связи с пандемией коронавируса направила в США самолет с медицинским оборудованием.
BFM.ru 30 марта в 20:02
Наука

Ученые из Гонконга нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом

Ученые из Университета Гонконга пришли к выводу, что переливание крови от переболевших коронавирусом людей может помочь при лечении новых пациентов, пишет South China Morning Post.
Известия вчера в 23:55
Общество

В Новосибирске завыли сирены: город в режиме самоизоляции

Новосибирск, 1 апреля 2020, 06:14 — REGNUM В Новосибирске сегодня утром, 1 апреля, завыли сирены — новосибирцев просят находиться дома.
REGNUM вчера в 23:14
Общество

Subaru приостановит работу всех заводов в Японии из-за коронавируса

Японский производитель автомобилей Subaru объявил о приостановке производства на всех своих предприятиях в Японии из-за угрозы распространения COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.
Газета.Ru 00:39
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru вчера в 09:42
Экономика

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
РБК вчера в 17:00
Общество

В Самарской области введут режим всеобщей самоизоляции

В Самарской области ввели режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19.
Газета.Ru вчера в 10:29
Шоу-бизнес

На мать Лолиты напали в Киеве за русскую речь

Певица Лолита Милявская рассказала о нападении на ее мать в Киеве за то, что она говорила на русском языке.
АМИТЕЛ вчера в 23:29
Общество

Главы Минэнерго России и США обсудили цены на нефть

Министры энергетики США и России Дэн Бруйетт и Александр Новак обсудили изменение мировых цен на нефть.
Мой Брянск 01:03
Общество

В Дагестане ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Глава Дагестана Владимир Васильев подписал указ о домашнем режиме самоизоляции для жителей региона из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 17:00
Общество

В Минздраве заявили о пике заболеваемости коронавирусом в России

Россия подходит к пику заболеваемости коронавирусом нового типа, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Православие и Мир вчера в 08:31
Экономика

В Китае взлетел индекс деловой активности в непроизводственной сфере

Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая составил 52,3 в марте текущего года, что выше 29,6 в феврале, сообщили 31 марта в Национальном бюро статистики КНР.
ИА Красная Весна вчера в 01:04
Политика

В парламенте Италии демонстративно сняли флаг Евросоюза

Вице-президент Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли показательно убрал флаг Европейского союза из своего кабинета, поскольку содружество оставило страну наедине с эпидемией коронавируса.
News.ru вчера в 13:08
Общество

В США за сутки из-за коронавируса умерло 770 человек

Более 700 человек за сутки в стране умерло впервые с начала эпидемии. Общее число смертей, по данным CNN, в США составляет 3774.
РЕН ТВ вчера в 18:00
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости 30 марта в 16:49
Общество

В Пермском крае введут режим самоизоляции со 2 апреля

Власти Пермского края объявили о введении в регионе режима обязательной самоизоляции, пишет ТАСС.
Мой Брянск вчера в 12:50
Политика

Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:26
Общество

В Google Play появилось приложение мэрии Москвы для «социального мониторинга»

Коммерсантъ вчера в 18:43
Происшествия

В Новосибирске выявлен десятый пациент с коронавирусом

На сегодняшний день количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области достигло десяти.
REGNUM 00:27
Шоу-бизнес

Рудковская назвала развод Самойловой и Джигана «продуманным сценарием»

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала развод Самойловой и Джигана, назвав его «продуманным сценарием» в преддверии готовящегося к запуску реалити шоу.
Mockva.ru вчера в 22:33
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Известия вчера в 16:00
Общество

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.
РИА Новости вчера в 16:43
Происшествия

В Марий Эл обнаружили тела женщины и двух детей

Собеседница агентства добавила, что следователи не называют версии произошедшего.
РИА Новости вчера в 07:53
Общество

Принят закон об экстренных полномочиях правительства России

Госдума на заседании во вторник, 31 марта, приняла сразу в трех чтениях комплексный законопроект о наделении кабмина дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 04:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Бурков
Российский политик
Российский политик. Губернатор Омской области с 14 сентября 2018. Член Президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное