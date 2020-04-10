Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЧисло заразившихся коронавирусом в Подмосковье перевалило за тысячу

Число инфицироованных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
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с чего всё началось
В Московской области уже более 1 тыс. человек заболели новой коронавирусной инфекцией, сообщил
 в своем видеообращении губернатор региона Андрей Воробьев, отметив, что выявляется все больше больных пневмонией.
Евразия Daily18:30

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Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье перевалило за тысячу

Lenta.ru18:36

Строительные работы остановят в Московской области со следующей недели

Правительство Московской области14:20

В Подмосковье свыше тысячи человек заразились коронавирусом

РИА Новости16:44

Воробьев рассказал о поэтапном введении пропускного режима в Подмосковье

Подмосковье Сегодня14:44

Число заболевших коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек

РБК14:38

Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье превысило 1 тыс человек

РИАМО14:24

В Подмосковье зафиксировано более 1000 случаев заражения коронавирусом

РЕН ТВ17:58
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Футбол

У легенды «Ливерпуля» Кенни Далглиша обнаружен коронавирус

Легендарный игрок и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш инфицирован коронавирусом.
Евро-футбол.ру 15:24
1
Общество

В Петербурге запретили посещение кладбищ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на посещение кладбищ с 11 по 30 апреля.
RT на русском 09:09
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Кино

300 фанатов на карантине пересняли «Назад в будущее 2»

Рамблер 06:58
1
Политика

Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус

Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:34
210
Политика

Трамп считает, что США не подходит тактика коллективного иммунитета

Швеция, в отличие от других стран, предпочла сохранить обычный образ жизни, а врачи выбрали тактику коллективного иммунитета.
РЕН ТВ 18:01
Здоровье

У 170 пациентов и врачей больницы в Уфе подозревают коронавирус

У 170 пациентов и врачей больницы Уфы подозревают коронавирусную инфекцию.
МордовМедиа 08:22
670
Кино

Тайка Вайтити поделился подробностями фильма «Тор: Любовь и гром»

News.ru 10:50
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Кино

Новый фильм по Mortal Kombat будет красивее игры — сценарист обещает

Зрелищность и кровавость в новой экранизации Mortal Kombat будут на должном уровне, заявил сценарист фильма Грег Руссо 8 апреля в своем Twitter.
ИА Красная Весна 09:50
2
Здоровье

В Южной Корее коронавирус повторно нашли у 91 выздоровевшего пациента

У 91 жителя Южной Кореи, которых ранее отпустили из карантина после излечения от коронавируса COVID-19, повторные анализы вновь показали наличие COVID-19, сообщило в пятницу агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Интерфакс 04:57
19
Общество

Первый случай коронавируса выявили в Ненецком автономном округе

В Ненецком автономном округе зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
РБК 18:02
Политика

Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с саудовским наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.
Московский Комсомолец 15:31
18
Происшествия

В результате бунта заключённых в колонии под Иркутском произошёл пожар

В исправительной колонии № 15 в городе Ангарске Иркутской области произошёл пожар в результате бунта заключенных, сообщает ТАСС.
RT на русском 12:06
1,2K
Игры

CD Projekt пообещала выпустить Cyberpunk 2077 в срок

ИА Красная Весна вчера в 07:10
4
Общество

Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить в братских могилах

В сети появились кадры огромной братской могилы для умерших от коронавируса в Нью-Йорке: их постепенно заполняют гробы.
Lenta.ru 11:10
158
Шоу-бизнес

У дочери Владимира Левкина обнаружили рак мозга

Комсомольская правда вчера в 10:30
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Авто

Новый Ford Explorer получил двухлитровый мотор

Компания Ford представила «китайскую» версию нового Ford Explorer.
Автоновости дня вчера в 06:13
7
Происшествия

В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ

В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
438
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
3,7K
Политика

Рейтинг Трампа стал рекордным на фоне распространения коронавируса

Рейтинг главы американского государства Дональда Трампа на фоне пандемии коронавируса нового типа достиг рекордных значений со дня его вступления в должность.
Московский Комсомолец вчера в 22:55
155
Общество

В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
61
Экономика

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 08:49
295
Общество

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом

За сутки в России было выявлено 1786 новых случаев заболевания коронавирусом в 57 регионах.
ГТРК Марий Эл 08:40
494
Общество

В Москве начнут вводить пропускной режим

В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса.
Известия 12:53
2,9K
Армия и оружие

Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США выросло до 447

Число заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt достигло 447.
RT на русском 16:33
17
Общество

Все работы по благоустройству в Москве приостановили

Все работы по благоустройству в Москве приостановили в ночь на 11 апреля.
Известия 16:57
5
Происшествия

10 лет назад разбился самолет польского президента

Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Российская газета 01:55
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Наука

Гипотезу Эйнштейна подтвердили часы на крыше небоскреба в Японии

ToDay News Ufa 00:22
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Энергетика

Аналитик прокомментировал сделку ОПЕК+

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT согласование ОПЕК+ сделки по сокращению добычи нефти.
RT на русском 16:20
Общество

Полиция блокировала два села в Рязанской области из-за коронавируса

В двух селах Рязанской области — Заокском и Коростове — областное правительство ввело дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавируса.
РБК 18:14
6
Общество

Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ

Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи.
РИА Новости 04:33
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Андрей Юрьевич Воробьёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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