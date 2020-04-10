с чего всё началось

Число инфицироованных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье перевалило за тысячу

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