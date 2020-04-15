Москва, 15 апреля 2020, 12:54 — REGNUM В России число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 24 490. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением вируса на 15 апреля, только за последние сутки COVID-19 выявили у 3388 пациентов в 65 регионах страны.

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Общество В России коронавирус может сойти на нет в июне, заявил эксперт Коронавирус в России может закончиться к началу или середине июня, такой вывод можно сделать исходя из накопленного опыта, заявил академик РАН, пульмонолог, заведующего кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, Александр Чучалин.

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Политика В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха». 3,5K

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Общество Жителям Подмосковья рассказали, как оформить цифровой пропуск Власти Московской области рассказали, как оформить цифровой пропуск для перемещения по региону, и также пояснили, понадобится ли он для выгула собаки или похода в магазин, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона. 162

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Политика Песков прокомментировал вопрос о гибкой цене на российский газ в ЕАЭС Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 апреля, во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину, заявил, что «при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчётов — подъёмным для потребителей». 4

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