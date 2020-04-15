Коронавирус
REGNUMВ 65 регионах России выявлены новые случаи заражения коронавирусом
Москва, 15 апреля 2020, 12:54 — REGNUM В России число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 24 490. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением вируса на 15 апреля, только за последние сутки COVID-19 выявили у 3388 пациентов в 65 регионах страны.
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3 388 новых зараженных коронавирусом за последние сутки на 15 апреля в России
Курьер. Среда. Бердск03:43
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Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
По словам Пескова, президент обратится к гражданам перед совещанием с членами правительства, которое начнется около 15:00 мск.
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Общество
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RuNews24.ru вчера в 19:12
Здоровье
В России ожидается волна алкоголизма после пандемии
В статье за подписью московского корреспондента NYT Антона Трояновского, опубликованной вчера, сказано, что в России страх перед злоупотреблением алкоголем становится реальностью, потому что продажи алкогольной продукции растут и провоцируют усиление бытового насилия.
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Транспорт
В Москве у входов в метро и на въездах в город образовались пробки
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РИА Новости 05:59
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Банки отказывают компаниям в беспроцентных кредитах на выплату зарплат
Москва, 15 апреля 2020, 12:13 — REGNUM Банки в подавляющем большинстве случаев отказывают предприятиям в выдаче беспроцентных кредитов на выплаты сотрудникам.
REGNUM 05:13
Общество
В России коронавирус может сойти на нет в июне, заявил эксперт
Коронавирус в России может закончиться к началу или середине июня, такой вывод можно сделать исходя из накопленного опыта, заявил академик РАН, пульмонолог, заведующего кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, Александр Чучалин.
РИА Новости 05:29
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
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Lenta.ru 05:54
Происшествия
СК завершил расследование дела пилота сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100
RT на русском 06:09
Энергетика
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По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Общество
Уткин вызвал Соловьева на батл и заявил о желании унизить его
Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный батл.
Газета.Ru 04:23
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Жителям Подмосковья рассказали, как оформить цифровой пропуск
Власти Московской области рассказали, как оформить цифровой пропуск для перемещения по региону, и также пояснили, понадобится ли он для выгула собаки или похода в магазин, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
Радио Sputnik вчера в 10:38
Религия
Митрополит Кирилл пригласил уральцев на Пасхальное богослужение онлайн
Накануне праздника Пасхи митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обратился к мирянам и священнослужителям.
Уральский меридиан 06:34
Общество
В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке
REGNUM вчера в 23:25
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Происшествия
В СК заявили, что проверка больницы в Уфе проводится по просьбе врачей
"Поводом для проведения проверки явились обращения врачей указанной больницы через средства массовой информации в правоохранительные и надзорные органы о непринятии руководством медицинского учреждения своевременных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы", - говорится в сообщении СК.
ТАСС 05:42
Политика
Захарова прокомментировала приостановку США финансирования ВОЗ
Решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование ВОЗ показывает, что для Вашингтона главное - найти "виноватых" и доказать свою "безгрешность".
ТАСС 03:00
Общество
Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области
Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 05:35
Шоу-бизнес
Двойняшки Аллы Пугачевой растрогали маму до слез в день ее 71-летия
Максим Галкин в своем Instagram-аккаунте опубликовал видео, как их общие дети Гарри и Лиза поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения.
Летидор 04:24
Политика
Песков прокомментировал вопрос о гибкой цене на российский газ в ЕАЭС
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 апреля, во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину, заявил, что «при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчётов — подъёмным для потребителей».
REGNUM 06:19
Происшествия
Петербуржец не смог оспорить принудительное помещение в обсерватор
Петербуржец не смог оспорить в суде принудительное помещение в специально оборудованный обсерватор.
АиФ Санкт-Петербург 06:50
Происшествия
Российский учитель бросил профессию и ушел в наркобизнес
По информации издания, российский педагог бросил профессию решил попробовать себя в наркобизнесе, для чего оборудовал в сарае химическую лабораторию, где изготавливал амфетамин и фасовал его для продажи.
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Происшествия
На Чукотке обнаружили первого заболевшего с коронавирусом
В Чукотском автономном округе зарегистрировали первого пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщается на сайте правительства региона.
РБК 06:45
Здоровье
Трое медиков в Татарстане заразились коронавирусом
В Татарстане трое медиков заразились коронавирусом, их состояние оценивают сейчас как удовлетворительное.
Республика Татарстан 05:53
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa вчера в 07:36
Армия и оружие
ВМФ России в Чёрном море взял на сопровождение эсминец США
RT на русском 13 апреля в 14:21
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском вчера в 03:38
Экономика
Банки РФ начали поднимать размер первоначального взноса по ипотеке
Ряд российских банков подняли размер первоначального взноса по ипотеке, при этом другие игроки не собираются менять условия ипотечного кредитования, свидетельствуют материалы кредитных организаций и опрос, проведенный РИА Новости.
РИА Новости 06:47