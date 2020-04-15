В России за сутки выявлено 3388 новых случаев заражения коронавирусом в 65 регионах. Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 24490. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Число заразившихся коронавирусом в РФ увеличилось на 3388 за сутки

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