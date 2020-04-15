Коронавирус
ФАНЧисло заразившихся коронавирусом в РФ увеличилось на 3388 за сутки
В России за сутки выявлено 3388 новых случаев заражения коронавирусом в 65 регионах. Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 24490. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Еще 224 пациента в России удалось вылечить от коронавирусной инфекции
РИА Сахалин-Курилывчера в 03:30
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Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Политика
Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы
RT на русском 07:19
Экономика
Forbes сообщил о втором пакете мер по поддержке экономики на 1 трлн
Обновлено в 14:02 Российское правительство 16 апреля может представить второй пакет мер по поддержке экономики объемом 1 трлн рублей.
BFM.ru 05:49
Политика
В Крыму исключили национализацию принадлежащих иностранцам земель
Никакой национализации крымских земельных участков, принадлежащих иностранцам, осуществляться не будет, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
РИА Новости 00:43
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Политика
Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Общество
Мишустин: ситуация с коронавирусом в России остается непростой
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в РФ остается непростой.
Газета.Ru 05:48
Общество
Москва выделила 7 млрд рублей на поддержку потерявших работу горожан
Власти Москвы дополнительно выделили 7 млрд рублей на поддержку москвичей.
Газета.Ru 08:20
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Экономика
В США заявили о «нефтяной ловушке» для Трампа
Недавнее соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти загнало президента США Дональда Трампа в ловушку, пишут американские СМИ.
Взгляд.ру 07:39
Шоу-бизнес
Как Гарри и Лиза Галкины поздравили маму Аллу с днем рождения
Ко дню рождения мамы Гарри и Лиза подготовились основательно.
Woman.ru 07:21
Гаджеты
Процессоры Core i3 поколения Tiger Lake получат производительный встроенный GPU
Если же сравнивать новинку с Core i3-1005G1 (Ice Lake), то она оказывается ненамного производительнее.
3DNews вчера в 22:58
Общество
В Москве оштрафовали владелицу салона красоты за работу в карантин
В понедельник по аналогичному делу суд впервые оштрафовал индивидуального предпринимателя, также на 50 тысяч рублей.
РИА Новости 06:36
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса
Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.
RT на русском 08:22
Космос
Как в планетарий сходить: уральцы увидят на небе Марс, Сатурн и Юпитер
Жители Свердловской области на ночном небе смогут увидеть сразу три ближайшие к Земле планеты - Юпитер, Сатурн и Марс.
КП - Екатеринбург 13 апреля в 00:35
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Происшествия
СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»
Москва, 15 апреля 2020, 14:13 — REGNUM Следственные органы завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки пассажирского самолёта компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года.
REGNUM 07:13
Общество
На Украине в десять раз выросло число безработных
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что число зарегистрированных безработных выросло почти в десять раз по сравнению с периодом перед введением карантина.
Lenta.ru 08:06
Энергетика
Цены на бензин в России начали снижаться
В России на неделе с 5 по 12 апреля снизились цены на бензин.
Газета.Ru 03:26
Общество
За сутки в Тульской области подтвердились 45 случаев коронавируса
За сутки в Тульской области подтвердились 45 случаев коронавируса Число заболевших достигло 130 человек.
MySLO.ru 03:33
Политика
Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с коронавирусом
Российская газета 03:53
Общество
Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости 13 апреля в 21:53
Финансы
Рубль в ходе торгов слабеет к доллару и евро
Курс евро поднялся почти на 50 копеек и оказался на отметке 80,6575 рубля, свидетельствуют данные биржи.
Росбалт 03:50
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
Общество
В Мурманской области число зараженных коронавирусом за сутки удвоилось
В Мурманской области число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки больше чем в два раза.
Росбалт вчера в 18:59
Футбол
Агент Сане: «Интерес „Баварии“ – не секрет. Лерой видит там условия для победы в ЛЧ»
«Бавария» – единственный клуб в Германии, который Лерой может представить как следующий шаг в своей карьере.
Sports.ru 06:51