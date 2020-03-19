Число заразившихся новым коронавирусом в России за сутки выросло на 52 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, созданном при правительстве РФ. Общее число новых случаев коронавирусной инфекции за день выросло со 147 до 199.

Число заразившихся коронавирусом в РФ за сутки выросло на 52 человека

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