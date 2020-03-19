Коронавирус

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineЧисло заразившихся коронавирусом в РФ за сутки выросло на 52 человека

Число заразившихся новым коронавирусом в России за сутки выросло на 52 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, созданном при правительстве РФ. Общее число новых случаев коронавирусной инфекции за день выросло со 147 до 199.
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Число заразившихся коронавирусом в РФ за сутки выросло на 52 человека

БИЗНЕС Online09:09

Число больных коронавирусом в РФ выросло на 52 человека за сутки

News.ru09:02

Число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло до 199

Медиазона08:56

Число заболевших коронавирусом в России выросло на 52 человека за сутки

DP.RU09:03

За сутки еще 52 человека в России заболели коронавирусом

Профиль11:08

Число заразившихся коронавирусом россиян приблизилось к 200 за сутки

VSE42.RU10:23

Число зараженных Covid-19 в России за сутки увеличилось на 52 человека

Евразия Daily09:13
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
Общество

Италия обогнала Китай по числу умерших от коронавируса

Италия обошла Китай по летальным исходам от коронавируса (3245 умерших).
Российская газета 13:41
Здоровье

В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса

По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Известия Мордовии 02:33
Волейбол

Нгапет из «Зенита» вернулся из Франции, коронавируса у игрока нет

Волейболист "Зенит-Казань" Эрвин Нгапет по информации "Реального времени" по прилету в столицу Татарстана из Франции был проверен на коронавирус.
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Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ вчера в 20:20
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Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Газета.Ru 10:42
Космос

Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

Live24 вчера в 09:55
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Эксперт назвал способы для сохранения рублевых сбережений в кризис

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган сказал, что россияне могут покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, потому что те могут вскоре вырасти в цене, пишет РИА Новости.
Невские Новости вчера в 20:50
Общество

В Москве зафиксировали 31 случай заражения коронавирусом за сутки

В Москве выявили 31 новый случай заражения граждан коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИАМО вчера в 07:40
Политика

Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем

В рамках интервью «ТАСС» для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» российский лидер рассказал о своем отношении к тому, что его называют царем.
Городовой 03:33
Экономика

Fitch вдвое снизило прогноз роста российской экономики в 2020 году

Если в декабре прошлого года эксперты прогнозировали рост российского ВВП на 2%, то теперь прогноз снижен до 1%.
Ведомости 13:13
Музыка

Евровидение-2020 официально отменили

Организаторы музыкального конкурса Евровидение официально подтвердили его отмену в этом году.
Эхо Москвы вчера в 09:28
Культура

Olsior провел рейд на канал Саши Грей на Twitch

Cyber.sports.ru 10:01
Происшествия

На месте строительства участка Юго-Восточной хорды в Москве вновь возник конфликт

Коммерсантъ вчера в 12:07
Спорт

В Steam организуют весенний фестиваль с открытием демоверсий 40 игр

В Steam проведут весенний фестиваль, во время которого будут открыты демоверсии 40 различных игр.
Актуальные Новости вчера в 02:30
Политика

Меркель сравнила эпидемию коронавируса со Второй мировой войной

«Со времен Второй Мировой войны для нашей страны не было таких серьезных вызовов, где так важна общая солидарность», – передает издание слова Меркель.
Городовой 01:34
Политика

Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом

На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.
РБК вчера в 13:59
Единоборства

Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

МонаВиста 13:40
Здоровье

Названа общая черта жертв коронавируса

В Италии на 18 марта жертвами коронавируса, распространяющегося воздушно-капельным путём, стали более 2970 человек, а общее число выздоровевших пациентов превысило 4000, сообщал NEWS.ru.
News.ru 09:04
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Известия 07:37
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
РИА Новости вчера в 12:49
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
Piter.tv 01:52
Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Чувашии

View this post on Instagram Подтвердился один случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Чувашской республике.
Советская Чувашия 10:10
Политика

Иностранец застрял между Россией и Финляндией из-за закрытия границ

Мужчина, не являющийся гражданином России или Финляндии, не успел вернуться в РФ, где он живёт и работает, и застрял на финском КПП, не имея возможности въехать в Суоми из-за однократной финской визы.
Фонтанка.Ру 13:32
Здоровье

На Украине врачи сбежали от мужчины с жалобой на коронавирус

Вернувшийся из Великобритании украинец публично обвинил в халатности врачей районной больницы города Галич, которые, узнав о том, что он вернулся из Европы, отказали ему в помощи и буквально сбежали, хотя он обратился к медикам с симптомами, похожими на коронавирус.
Российская газета 13:40
Финансы

Силуанов пообещал не допустить роста потребительских цен

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу "Россия 1", что по его мнению риска серьезного откловнения инфляции от целевого показателя в 4% нет.
Московский Комсомолец 13:40
Футбол

Погба поздравил Кокорина с днем рождения

Газета.Ru 10:15
Транспорт

РЖД сохранит только два транзитных поезда в Калининград

«В соответствии с нотой Министерства иностранных дел Литовской Республики об условиях и ограничениях упрощённого транзита для железнодорожного транспорта, вступающих в силу с 19 марта 2020 года, через территорию Литвы сохраняется курсирование только двух транзитных поездов в Калининградскую область», — приводит РИА Новости сообщение РЖД.
RT на русском 12:38
Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru 10:59
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Агата Муцениеце спровоцировала слухи о романе с женатым коллегой

Агата Муцениеце поделилась в инстаграме фотографией в обнимку с Романом Курцыным, подписав снимок многозначительной фразой "Ой, что будет, ой, что будет!"
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В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости 17 марта в 16:10
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