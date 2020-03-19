Коронавирус
БИЗНЕС OnlineЧисло заразившихся коронавирусом в РФ за сутки выросло на 52 человека
Число заразившихся новым коронавирусом в России за сутки выросло на 52 человека. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, созданном при правительстве РФ. Общее число новых случаев коронавирусной инфекции за день выросло со 147 до 199.
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Общество
Италия обогнала Китай по числу умерших от коронавируса
Италия обошла Китай по летальным исходам от коронавируса (3245 умерших).
Здоровье
В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса
По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Волейбол
Нгапет из «Зенита» вернулся из Франции, коронавируса у игрока нет
Волейболист "Зенит-Казань" Эрвин Нгапет по информации "Реального времени" по прилету в столицу Татарстана из Франции был проверен на коронавирус.
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 6%
Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Космос
Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены
Экономика
Эксперт назвал способы для сохранения рублевых сбережений в кризис
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган сказал, что россияне могут покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, потому что те могут вскоре вырасти в цене, пишет РИА Новости.
Общество
В Москве зафиксировали 31 случай заражения коронавирусом за сутки
В Москве выявили 31 новый случай заражения граждан коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Политика
Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем
В рамках интервью «ТАСС» для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» российский лидер рассказал о своем отношении к тому, что его называют царем.
Экономика
Fitch вдвое снизило прогноз роста российской экономики в 2020 году
Если в декабре прошлого года эксперты прогнозировали рост российского ВВП на 2%, то теперь прогноз снижен до 1%.
Музыка
Евровидение-2020 официально отменили
Организаторы музыкального конкурса Евровидение официально подтвердили его отмену в этом году.
Культура
Olsior провел рейд на канал Саши Грей на Twitch
Происшествия
На месте строительства участка Юго-Восточной хорды в Москве вновь возник конфликт
Спорт
В Steam организуют весенний фестиваль с открытием демоверсий 40 игр
В Steam проведут весенний фестиваль, во время которого будут открыты демоверсии 40 различных игр.
Политика
Меркель сравнила эпидемию коронавируса со Второй мировой войной
«Со времен Второй Мировой войны для нашей страны не было таких серьезных вызовов, где так важна общая солидарность», – передает издание слова Меркель.
Политика
Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом
На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.
Единоборства
Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен
Здоровье
Названа общая черта жертв коронавируса
В Италии на 18 марта жертвами коронавируса, распространяющегося воздушно-капельным путём, стали более 2970 человек, а общее число выздоровевших пациентов превысило 4000, сообщал NEWS.ru.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Чувашии
View this post on Instagram Подтвердился один случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Чувашской республике.
Политика
Иностранец застрял между Россией и Финляндией из-за закрытия границ
Мужчина, не являющийся гражданином России или Финляндии, не успел вернуться в РФ, где он живёт и работает, и застрял на финском КПП, не имея возможности въехать в Суоми из-за однократной финской визы.
Здоровье
На Украине врачи сбежали от мужчины с жалобой на коронавирус
Вернувшийся из Великобритании украинец публично обвинил в халатности врачей районной больницы города Галич, которые, узнав о том, что он вернулся из Европы, отказали ему в помощи и буквально сбежали, хотя он обратился к медикам с симптомами, похожими на коронавирус.
Финансы
Силуанов пообещал не допустить роста потребительских цен
Глава Минфина России Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу "Россия 1", что по его мнению риска серьезного откловнения инфляции от целевого показателя в 4% нет.
Футбол
Погба поздравил Кокорина с днем рождения
Транспорт
РЖД сохранит только два транзитных поезда в Калининград
«В соответствии с нотой Министерства иностранных дел Литовской Республики об условиях и ограничениях упрощённого транзита для железнодорожного транспорта, вступающих в силу с 19 марта 2020 года, через территорию Литвы сохраняется курсирование только двух транзитных поездов в Калининградскую область», — приводит РИА Новости сообщение РЖД.
Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце спровоцировала слухи о романе с женатым коллегой
Агата Муцениеце поделилась в инстаграме фотографией в обнимку с Романом Курцыным, подписав снимок многозначительной фразой "Ой, что будет, ой, что будет!"
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.