Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по противодействию распространения коронавируса.

с чего всё началось

В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Десять человек заболели уже в стране после контакта с приезжими, добавила она.

В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 114

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