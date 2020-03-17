Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 114

В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Десять человек заболели уже в стране после контакта с приезжими, добавила она.
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Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по противодействию распространения коронавируса.
ТАССвчера в 09:21

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Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек

ТАСС09:55

Число заболевших в России возросло до 114

Эхо Москвы09:24

В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 114

РИА Новости09:24

Количество заразившихся коронавирусом в России превысило 110 человек

Коммерсантъ09:23

Число заболевших коронавирусом в России достигло 114

Интерфакс09:25

В России число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 114

RT на русском09:24

В России количество зараженных коронавирусом возросло до 114 человек

БИЗНЕС Online09:23
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Общество

В Екатеринбурге подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Мужчина чувствует себя хорошо Всего в России подтверждено почти 100 случаев заражения Covid-19.
Радио Business FM Челябинск 08:35
Экономика

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Российская газета 07:59
Общество

Стало известно о возможном введении в Москве режима ЧС

Как стало известно газете, в рамках этого режима в Москве будет прекращена работа общественного транспорта, в том числе метрополитена, также будет закрыт въезд в город.
Lenta.ru 09:39
Происшествия

Полиция установила личность водителя, сбившего вдову Любимова в Москве

Московские полицейские установили личность водителя, сбившего вдову режиссера Юрия Любимова в центре столицы.
РИА Новости 08:31
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
РИА Новости 02:19
Политика

Путин: в России удалось сдержать массовое проникновение коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что в России благодаря оперативным мерам удалось сдержать массовое распространение и проникновение коронавируса.
Комсомольская правда 10:13
Политика

Россия временно приостанавливает оформление и выдачу виз иностранцам

Российские диппредставительства временно приостановят оформление и выдачу виз всем иностранцам, в том числе и в электронной форме.
Профиль 09:19
Общество

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 15 регионах России

За последние сутки новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 15 российских регионах.
Известия 09:57
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК 08:51
Кино

Коронавирус не остановил съемки второго сезона «Ведьмака»

Премьера второго сезона «Ведьмака» ожидается в конце 2020 — начале 2021 года.
Культуромания вчера в 04:48
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить "Северный поток — 2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбика, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.
РИА Новости 04:20
Политика

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.
Интерфакс 10:02
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК 08:59
Здоровье

Собянин провел заседание рабгруппы по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин провел первое заседание рабочей группы Госсовета, на котором обсуждалась в том числе координация действий федеральных и региональных органов власти по противодействию коронавирусу, сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства города.
РИА Новости вчера в 12:03
Общество

Китай завершил испытания препарата от коронавируса

В Китае завершились клинические исследования противовирусного препарата «Фавилавир», который снимал жар у пациентов с коронавирусом, сообщило министерство науки и технологий КНР.
Взгляд.ру 09:05
Футбол

РФС объявил о приостановке всех турниров до 10 апреля

Матчи российской премьер-лиги приостановлены до 10 апреля. Об этом заявили несколько руководителей клубов РПЛ.
Российская газета 07:51
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Общество

Собянин рассказал Путину о ходе строительства больницы в Москве

РИА Новости 08:11
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:08
Политика

Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок

Ведомости 08:35
Кино

Кинопремьеры разрешили показывать онлайн

Одна из крупнейших киностудий мира — Universal — приняла решение проводить кинопремьеры в онлайне.
Вести.Ru 02:27
Общество

Коронавирус выявлен у двух жительниц Калининградской области, одна из них вернулась из Польши

Как сообщалось, до этого момента в регионе было три заболевших коронавирусом.
Интерфакс - Россия 10:07
Общество

ЕГЭ перенесут из-за коронавируса

В расписание сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут внесены изменения на фоне ситуации с распространением коронавируса нового типа, заявила вице-премьер России по социальной политике Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 09:29
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
Футбол

УЕФА потребовал завершить все европейские чемпионаты до конца июня

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к национальным лигам с требованием завершить первенства до 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Футбольного союза Сербии.
Газета.Ru 09:52
Общество

Sony официально объявила дату презентации PlayStation 5

Российская газета 08:42
Авто

Продажи кроссовера Changan Uni-T начнутся летом

Китайская компания Changan выпустила больше информации о Uni-T, кроссовере, который получил гораздо больше, чем просто яркую внешность.
SpeedMe 04:24
Общество

Минпромторг объяснил наличие пустых полок в отдельных магазинах

Если в отдельных магазинах "локально обнаружится пустая полка", то это не связано с недостатком товаров, а зависит от особенностей процесса их выкладки, сообщает со ссылкой на Минпромторг принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 15 марта в 13:43
Происшествия

Неизвестные сообщили о трех «заминированных» самолетах из Москвы

Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru вчера в 09:17
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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