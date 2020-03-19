Коронавирус
РБКЧисло заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек
За последние сутки в России зарегистрировано 52 новых случая заражения COVID-2019. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, поступившем в РБК.
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В России за сутки новые случаи коронавируса обнаружили у 21 человека в 15 регионах
МонаВиста17 марта в 13:06
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Первая умершая от коронавируса россиянка имела целый ряд хронических заболеваний.
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Крымский мост - ахиллесова пята республики в плане недопущения распространения на полуострове коронавируса, считает глава региона Сергей Аксенов.
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Москва, 19 марта 2020, 10:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что его статус после 2024 года будет зависеть от настроения и желания граждан РФ.
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По данным на 19 марта, в Италии коронавирусом заразились более 31 тысячи человек, 2,5 тысячи скончались, из них 17 были младше 50 лет, еще 5,7 тысячи вылечились.
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Никакие службы не проводят поквартирного обхода граждан в связи с коронавирусом.
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Сербский актер Милош Бикович откровенно рассказал о своем отношении к сексу.
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ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавируса
Глава республики выразил мнение, что ситуация с распространением инфекции на Украине усугубится из-за массового возвращения украинских граждан из неблагополучных по коронавирусу стран, в том числе Италии и Польши.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
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Банк России начинает продажу валюты из ФНБ
Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
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Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса
Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.
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Первый случай коронавируса подтвержден в Саратовской области
В Саратовской области выявлен первый случай коронавируса. Информацию об этом сообщил федеральный Роспотребнадзор.
Общество
Первый город в России ввел режим ЧС из-за коронавируса
Первым городом, в котором введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на фоне пандемии коронавируса, стал Абакан в Республике Хакасия.