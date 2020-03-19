Коронавирус

РБКРБКЧисло заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек

За последние сутки в России зарегистрировано 52 новых случая заражения COVID-2019. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, поступившем в РБК.
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