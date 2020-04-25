Коронавирус
Будущее России. Национальные проектыЧисло заразившихся коронавирусом в России достигло 74 588
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки возросло на 5 966, до 74 588, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Четвертый день подряд рост числа инфицированных в стране не превышает 10%, следует из данных штаба.
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