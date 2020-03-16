Коронавирус
BFM.ruЧисло заразившихся коронавирусом в России достигло 93
На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19. В больницах находятся 79 пациентов с новой инфекцией, четыре человека выздоровели.
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с чего всё началось
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по противодействию распространения коронавируса.ТАСС09:21
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