Коронавирус

BFM.ruBFM.ruЧисло заразившихся коронавирусом в России достигло 93

На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19. В больницах находятся 79 пациентов с новой инфекцией, четыре человека выздоровели.
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с чего всё началось

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по противодействию распространения коронавируса.
ТАСС09:21

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Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек

РИА Новости08:48

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 90

Коммерсантъ09:03

Число заболевших коронавирусом в России выросло до 93

Газета.Ru08:50

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

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В РФ зарегистрировали 93 заболевших коронавирусом

Интерфакс08:48

Количество заразившихся коронавирусом в России возросло до 93 человек

Эхо Москвы08:48

В России число заразившихся коронавирусом приблизилось к 100

Lenta.ru08:44
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 11:24, Ашберн
Футбол

ЦСКА подтвердил, что матч с «Зенитом» не состоится

В связи с решением мэра Москвы запретить до 10 апреля проведение на открытом воздухе спортивных мероприятий с любым количеством участников домашний матч против «Зенита», запланированный на 22 марта, не состоится.
Bobsoccer 11:10
Общество

В Москве запретили все массовые уличные мероприятия

RT на русском 10:04
Общество

Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда за Крымский мост

Газета.Ru 11:13
Биатлон

Фуркад отреагировал на трогательное обращение Карима Халили

Французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на обращение россиянина Карима Халили.
Нева Спорт 08:37
Политика

КС России признал законность поправок в Конституцию

14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.
Известия 10:01
Экономика

Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев поручил региональным органам управления агропромышленного комплекса (АПК) обеспечить запас продовольствия на два месяца.
Газета.Ru 11:07
Общество

Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат

Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
РИА Новости 02:05
Игры

Трейлер дополнения Foundation для Control

PlayStation опубликовал релизный трейлер дополнения Foundation для Control.
Cyber.sports.ru 07:52
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель

RT на русском 09:33
Армия и оружие

МИД РФ сообщил о новых атаках боевиков в сирийском Идлибе

МИД РФ сообщил о новых атаках боевиков в сирийском Идлибе. Крупные боевые формирования перевооружились и готовы начать новое наступление.
Piter.tv 08:12
Общество

Иностранцам временно запретили посещать российские учреждения культуры

Минкультуры РФ временно запретило иностранцам посещать российские учреждения культуры, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
Интерфакс 11:05
Футбол

Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России

Президент московского "Спартака" Леонид Федун высказался о ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 10:33
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

РИА Новости вчера в 06:03
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru 02:59
Транспорт

РЖД приостанавливает движение поездов в Узбекистан и Азербайджан

Российские железные дороги (РЖД) приняли решение о приостановке движения поездов в сообщении с Азербайджаном и Узбекистаном, передает ТАСС со ссылкой на заявлении компании.
Газета.Ru 11:13
Происшествия

Архангельского каннибала приговорили к пожизненному сроку

ТАСС 09:12
Гаджеты

Представлен новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A11

Astera вчера в 08:49
Футбол

Испанский тренер умер от коронавируса в возрасте 21 года

Тренер юношеского клуба "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия умер в возрасте 21 года из-за коронавируса, сообщает Marca.
Газета.Ru 09:20
Политика

Украинцы выстроились в очередь на границе с Польшей

REGNUM 01:17
Гаджеты

Microsoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X

Коммерсантъ 11:07
Общество

В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады

С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам.
Российская газета 04:00
Общество

Трое заболели коронавирусом в Тольятти

В Самарской области подтвердились три случая заболевания коронавирусом, об этом сообщает Роспотребнадзор.
ГТРК Самара 10:23
Политика

В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на понимание со стороны Белоруссии относительно мер по закрытию границы с республикой в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 06:29
Культура

Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

ФАН вчера в 05:26
Общество

Въезд в Шенгенскую зону запретят

Власти Евросоюза планируют запретить въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 10:49
Происшествия

Правозащитника Льва Пономарева избили в Таганском ОВД

Сюда 78-летнего правозащитника доставили после задержания на одиночном пикете в поддержку политзаключенных у здания ФСБ на Лубянке.
Эхо Москвы 14 марта в 15:04
Технологии

В WhatsApp появилась функция удаления сообщений

В популярном мессенджере WhatsApp появилась возможность настроить автоматическое удаление сообщений в любых беседах.
Astera вчера в 15:10
Политика

Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году

57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Газета.Ru 01:58
Общество

Apple во Франции оштрафовали на рекордную сумму €1,1 млрд

Антимонопольное ведомство Франции (Autorité de la concurrence, ADLC) наложило на Apple штраф более чем в €1,1 млрд, признав компанию виновной в ценовом сговоре с двумя оптовыми продавцами.
РБК 09:33
Экономика

Костин заявил о планах трансформации ВТБ на новой цифровой основе

ВТБ в ближайшие 20 месяцев планирует провести глобальную трансформацию банка на новой цифровой основе, что поможет увеличить его прибыль до обещанных 300 млрд рублей, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Интерфакс 08:02
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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