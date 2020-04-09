Общество
Lenta.ruЧисло заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч
1. Число случаев коронавируса в России преодолело отметку в 10 тысяч По состоянию на четверг, 9 апреля, подтвержден 10 131 случай коронавирусной инфекции, сообщает московский оперативный штаб в своем Telegram-канале.
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В России за сутки заболели коронавирусом больше 1 тысячи человек, в мире – почти 74 тысячи
Апокриф Медиа07 апреля в 09:26
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Общество
4 часа в день: в Марий Эл снизили время продажи алкоголя
В республике Марий Эл внесли изменения в закон, ограничивающий розничную торговлю алкогольной продукцией.
Общество
Правительство РФ утвердило правила возврата денег туристам
Правительство РФ утвердило правила возврата клиентам уплаченных за туристский продукт денежных сумм из фонда персональной ответственности (ФПО) туроператора, сообщает портал правительства РФ.
Политика
Украина добивается проведения саммита «Нормандской четвёрки» — Кулеба
Киев, 10 апреля 2020, 12:00 — REGNUM МИД Украины намерен получить принципиальное согласие на проведение встречи «Нормандской четвёрки», заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ».
Политика
В Польше вспоминают жертв авиакатастрофы под Смоленском
В Варшаве у памятников погибшему в авиакатастрофе президенту Польши Леху Качиньскому и жертвам крушения, возведенным на площади маршала Юзефа Пилсудского, официальные лица, сохраняя дистанцию, небольшими группами возлагают цветы и зажигают свечи.
Происшествия
Коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов в Уфе
Заражение коронавирусом подозревают у 170 медицинских сотрудников в закрытой на карантин республиканской клинической больнице Уфы.
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Эмбер Херд может получить три года тюрьмы за клевету на Джонни Деппа
Если будет доказано, что актриса умышленно нарисовала себе синяки для подачи иска в суд на Деппа, то ей грозит три года тюрьмы.
Авто
Iveco поставила российскому перевозчику 50 газовых грузовиков
Экономика
Завершена сделка по продаже 50% акций Сбербанка
Правительство купило у Центробанка за счет средств Фонда национального благосостояния 11 293 474 000 обыкновенных акций ПАО Сбербанк (50%).
Происшествия
В Москве больного коронавирусом поймали за рулем
Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Общество
В России за сутки умерли 18 человек от коронавируса
Москва, 10 апреля 2020, 10:37 — REGNUM В России за сутки умерли 18 человек от коронавируса.
Происшествия
Экс-депутату Рады предъявили обвинение в умышленном убийстве
Экс-депутату Верховной Рады Украины Татьяне Черновол предъявили обвинение в умышленном убийстве.
Политика
Врио главы Коми поменял министра здравоохранения
Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, соответствующее распоряжение подписал врио Республики Коми Владимир Уйба.
Происшествия
20 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены на Кубани
Из 20 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае лишь один завозной – женщина вернулась из Турции.
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
Вертолеты Ми-28Н превратят в «суперохотников»
По словам собеседника агентства, Ми-28Н «Ночной охотник» в ближайшем будущем будет серьезно обновлен.
Общество
Режим самоизоляции продлен в Иркутской области
Сегодня, 10 апреля, на заседании оперштаба в Иркутской области было принято решение продлить режим самоизоляции до 19 апреля включительно.
Политика
Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
Футбол
Семин: футболисты никогда не отказывались от помощи
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин, комментируя ситуацию с сокращением зарплат футболистов в условиях вынужденной паузы в чемпионате из-за коронавируса, заявил, что игроки никогда не отказывались от помощи и смогут договориться.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»
На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Здоровье
Названы новые симптомы коронавируса
Французские медики назвали новые симптомы коронавируса, связанные с болезнями кожи.
Шоу-бизнес
Обанкротилась киностудия Глюкозы и Максима Фадеева
Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на личных инсайдеров, киностудия, владельцами которой являются Максим Фадеев и певица Глюкоза, в официальном порядке признана банкротом.
Общество
Стало известно о состоянии больных коронавирусом в Ростовской области
В Ростовской области с начала распространения коронавируса зарегистрировали 29 случаев заболевания.
Армия и оружие
Работу артиллерии под контролем дронов сняли на видео в Ливии
Общество
Китай исключил собак из списка съедобных животных
Минсельхоз Китая исключил собак из списка животных, мясо которых разрешается употреблять в пищу.
Общество
В России ограничили продажу пива
В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива.
Общество
Ростовский губернатор может смягчить режим самоизоляции для бизнеса
Рассматривается вопрос смягчения режима самоизоляции для бизнеса.
Общество
Собянин: часть россиян посчитали призыв не летать в Куршевель издевкой
По последним данным, в России более 10,1 тысячи подтвержденных случаев COVID-19, умерли 76 человек.
Общество
В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя
Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом.