За последние сутки в России зафиксировано 1154 новых случая коронавируса. С начала пандемии болеют 7497 россиян, 58 скончались (плюс 11 человек за сутки), 494 выздоровели (за сутки к ним прибавилось 88 человек), передает оперативный штаб.

с чего всё началось

1. Число случаев коронавируса в России преодолело отметку в 10 тысяч По состоянию на четверг, 9 апреля, подтвержден 10 131 случай коронавирусной инфекции, сообщает московский оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч

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