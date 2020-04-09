Общество

Lenta.ruLenta.ruЧисло заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч

1. Число случаев коронавируса в России преодолело отметку в 10 тысяч По состоянию на четверг, 9 апреля, подтвержден 10 131 случай коронавирусной инфекции, сообщает московский оперативный штаб в своем Telegram-канале.
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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 11,9 тысячи

Life.ru03:30

В России за сутки заболели коронавирусом больше 1 тысячи человек, в мире – почти 74 тысячи

Апокриф Медиа07 апреля в 09:26

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Lenta.ruвчера в 04:25

Пандемия ускоряет оцифровку

Infopro5408 апреля в 23:33

COVID-19 в России: число заболевших за сутки впервые превысило тысячу

Вести.Ru07 апреля в 17:32

В России зарегистрировано уже более 10 тысяч заболевших коронавирусом

ИА Новороссиявчера в 11:30
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Общество

ФМБА представило тест для выявления иммунитета к новому коронавирусу

Федеральное медико-биологическое агентство России представило тест-систему, позволяющую выявить антитела к новой коронавирусной инфекции, документы на ее регистрацию будут поданы в начале следующей недели, сообщили в ФМБА.
РИА Новости 08:54
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 08 апреля в 10:55
Экономика

Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка

Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Газета.Ru 05:30
Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
Экономика

Песков: уступка РФ по сокращению добычи нефти не является проигрышем

Решение Российской Федерации пойти на уступки и сократить нефтедобычу в рамках общих усилий по стабилизации рынка не является проигрышем, напротив, это позволило избежать хаоса в мировой экономике.
News.ru 09:20
Спорт

Медведева призвала спортсменов жертвовать деньги на борьбу с коронавирусом

Нева Спорт 09:21
Армия и оружие

Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 04:19
Общество

Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции

Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.
РБК 09:11
Происшествия

СК рассказал, как помогал Польше в расследовании крушения Ту-154

Следственный комитет одобрил более 40 запросов Польши на осмотр обломков разбившегося в 2010 году президентского самолета Ту-154, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 01:28
Шоу-бизнес

Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
Происшествия

«Дело реставраторов» дошло до суда

Интерфакс 09:10
Общество

Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска

Замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников извинился за нецензурные высказывания в аэропорту Ижевска и призвал не расценивать случившееся как дебош.
РИА Новости 07:58
Общество

Загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне воздух окутает Киев

Lenta.ru 08:44
Общество

Правительство определило правила возврата денег туристам

Правительство России утвердило правила возврата клиентам туристических фирм денег из фонда персональной ответственности (ФПО) туроператора.
Вестник Кавказа 04:40
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 57 российских регионах.
RT на русском 03:48
Биатлон

Польховский станет новым главным тренером сборной России по биатлону

Валерий Польховский выдвинут правлением Союза биатлонистов России на пост главного тренера сборной команды страны по биатлону.
Вести.Ru 07:16
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Энергетика

ОПЕК и Россия договорились о сокращении добычи нефти

В начале апреля президент Владимир Путин заявил, что Россия вместе с другими готова сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки.
Дождь вчера в 18:43
Общество

Мексика согласовала с США снижение добычи нефти

Решение о сокращении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки согласовано с США, заявил Обрадор.
Газета.Ru 08:41
Общество

Коронавирус проник на французский авианосец «Шарль де Голль»

Ранее случаи коронавируса были выявлены на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт».
Взгляд.ру 06:58
Экономика

На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей

"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
Интерфакс 07:19
Общество

В России составили первый протокол за нарушение дистанции в 1 метр

Сотрудники полиции составили первый в России протокол за нарушение дистанции более метра между людьми, рекомендованной в условиях коронавируса.
Life.ru 06:12
Общество

В Калининграде умер пациент с коронавирусом

Новый Калининград В Калининградской области умер первый пациент с коронавирусом.
Новый Калининград.Ru 06:40
Происшествия

В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ

В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
Политика

Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:35
Общество

Владимир Путин обратился к главам регионов России

Президент начал совещание с неотложной и общей для всех регионов задачи – повышенная готовность медучреждений и существенное наращивание их ресурсов и возможностей.
ГТРК Псков 08 апреля в 09:07
Здоровье

Минздрав назвал самое доступное средство для профилактики коронавируса

По информации Минздрава, обычная поваренная соль может служить отличным средством профилактики коронавируса.
Новая Кубань 02:26
Общество

Даунинг-стрит: Борис Джонсон «только начал выздоравливать»

Лондон, 10 апреля 2020, 16:27 — REGNUM Премьер-министр Британии Борис Джонсон находится лишь на «ранней стадии выздоровления», заявили 10 апреля журналистам в офисе главы правительства на Даунинг-стрит.
REGNUM 09:27
Наука

Найден препарат, убивающий коронавирус за 48 часов

12 Канал Омск вчера в 01:46
Технологии

В Windows 10 нашли скрытый раздел с информацией о новых сервисах

В разделе публикуется информация о новых функциях и возможностях операционной системы Windows 10 В разделе «Параметры» операционной системы Windows 10 найдена скрытая секция, которая должна упростить пользователям работу с новыми функциями.
TechFusion вчера в 16:13
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