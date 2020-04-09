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Lenta.ruЧисло заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч
1. Число случаев коронавируса в России преодолело отметку в 10 тысяч По состоянию на четверг, 9 апреля, подтвержден 10 131 случай коронавирусной инфекции, сообщает московский оперативный штаб в своем Telegram-канале.
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В России за сутки заболели коронавирусом больше 1 тысячи человек, в мире – почти 74 тысячи
Апокриф Медиа07 апреля в 09:26
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