1. Число случаев коронавируса в России преодолело отметку в 10 тысяч По состоянию на четверг, 9 апреля, подтвержден 10 131 случай коронавирусной инфекции, сообщает московский оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Энергетика Производство бензина в России за неделю сократилось почти на 19% Производство автомобильных бензинов за первую неделю апреля в России сократилось на 18,9% - до 648 тысяч тонн, дизельного топлива на 6% - до 1,45 миллиона тонн, следует из оперативной сводки Центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Экономика Поставщики сообщили о повышении цен на продукты в среднем на 5-15% Как отметили в АКОРТ, резкое падение рубля в конце марта — начале апреля существенно повлияло на себестоимость продуктов питания у производителей, так что розничные сети продолжают получать от поставщиков большей части товаров уведомление о повышении цен.

Политика Путин выступит с новым телеобращением к россиянам Президент России Владимир Путин в среду, 8 апреля, выступит с новым телеобращением. Сообщение об этом появилось в эфире Первого канала.

Политика Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.

Общество В Марий Эл ограничена розничная продажа алкоголя За внесение изменений в указ главы Марий Эл от 17 марта проголосовали 33 парламентария, против - шесть, двое воздержались.

Общество Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ Более 30 стран обратились к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил журналистам заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров.

Общество В Испании готовятся к летнему сезону без туристов Правительство Испании готовится к летнему сезону – предполагается, что он пройдет без приезда иностранных туристов из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса.

Политика В Швеции призвали возобновить санкции против России Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Происшествия СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.