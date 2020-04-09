Общество

Lenta.ruLenta.ruЧисло заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч

1. Число случаев коронавируса в России преодолело отметку в 10 тысяч По состоянию на четверг, 9 апреля, подтвержден 10 131 случай коронавирусной инфекции, сообщает московский оперативный штаб в своем Telegram-канале.
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Где нет коронавируса в России: актуальный список «чистых» субъектов на 10 апреля

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В России за сутки заболели коронавирусом больше 1 тысячи человек, в мире – почти 74 тысячи

Апокриф Медиа07 апреля в 09:26

Четвёртый день антирекорда подряд: В России осталось лишь три региона без коронавируса

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Названы регионы России, где чаще всего люди добровольно уходят из жизни

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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч

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COVID-19 в России: число заболевших за сутки впервые превысило тысячу

Вести.Ru07 апреля в 17:32

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 11,9 тысячи

Life.ru03:30
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Общество

В России за сутки умерли 18 человек от коронавируса

Москва, 10 апреля 2020, 10:37 — REGNUM В России за сутки умерли 18 человек от коронавируса.
REGNUM 03:37
Политика

В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и саудовским королём

RT на русском вчера в 19:26
Экономика

Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии

Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) согласовала план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии суммарным объемом €500 млрд.
ТАСС вчера в 17:01
Энергетика

Производство бензина в России за неделю сократилось почти на 19%

Производство автомобильных бензинов за первую неделю апреля в России сократилось на 18,9% - до 648 тысяч тонн, дизельного топлива на 6% - до 1,45 миллиона тонн, следует из оперативной сводки Центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
Российская газета 00:37
Футбол

Орлов рассказал, что будет с «Зенитом» в случае ухода «Газпрома»

Знаменитый комментатор, журналист и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов рассказал о том, чего не хватает российскому чемпионату, чтобы конкурировать с ведущими турнирами мира.
ProstoProSport 00:07
Гаджеты

Samsung представила доступные Galaxy A71 и Galaxy A51 с 5G

Представители Samsung неожиданно для многих вчера представили еще два новых смартфона. Ими стали Galaxy A71 5G и Galaxy A51 5G.
The GEEK 01:55
Экономика

Продажи «АЛРОСА» в марте упали к февралю в два раза

Интерфакс 04:27
Происшествия

В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ

Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:50
Происшествия

В Воронежской области коронавирусом заразилась целая семья

Четверо новых заболевших коронавирусом в Воронежской области подхватили инфекцию от родственников, не выезжая за рубеж.
Вести Воронеж 04:09
Общество

Путин освободил от должности главного следователя МВД Романова

Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД.
РИА Новости вчера в 14:05
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 13:51
Экономика

Поставщики сообщили о повышении цен на продукты в среднем на 5-15%

Как отметили в АКОРТ, резкое падение рубля в конце марта — начале апреля существенно повлияло на себестоимость продуктов питания у производителей, так что розничные сети продолжают получать от поставщиков большей части товаров уведомление о повышении цен.
РИА Новости 03:58
Политика

Путин выступит с новым телеобращением к россиянам

Президент России Владимир Путин в среду, 8 апреля, выступит с новым телеобращением. Сообщение об этом появилось в эфире Первого канала.
Известия 08 апреля в 07:37
Политика

Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:35
Общество

Собянин заявил о десятках высланных из Москвы китайских туристов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из столицы были высланы десятки китайских туристов. Причина в несоблюдении режима изоляции.
Московский Комсомолец 02:24
Армия и оружие

Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео

Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
РИА Новости 00:11
Общество

В Марий Эл ограничена розничная продажа алкоголя

За внесение изменений в указ главы Марий Эл от 17 марта проголосовали 33 парламентария, против - шесть, двое воздержались.
Yocity12 вчера в 10:00
Происшествия

В Москве поймали первого нарушившего домашний карантин водителя

Московские полицейские поймали первого нарушившего обязательный домашний карантин водителя.
Lenta.ru 04:45
Финансы

Рубль умеренно вырос к доллару на старте торгов

Доллар немного снизился, евро вырос на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:28
Общество

Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ

Более 30 стран обратились к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил журналистам заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров.
РИА Новости 04:33
Происшествия

В Кирове пациентка с коронавирусом подключена к ИВЛ

РИА НаВятке 04:20
Энергетика

В России предложили поднять цену на газ для населения

ФАС России предложила с июля текущего года поднять оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3 процента.
Московский Комсомолец 07 апреля в 09:36
Общество

В Испании готовятся к летнему сезону без туристов

Правительство Испании готовится к летнему сезону – предполагается, что он пройдет без приезда иностранных туристов из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса.
Gazeta.SPb вчера в 15:42
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru вчера в 04:50
Общество

На Урале вступил в силу закон о штрафах за несоблюдение «самоизоляции»

Екатеринбург, 10 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о наказаниях за несоблюдение режима самоизоляции.
REGNUM 02:30
Игры

Cyberpunk 2077 не войдёт в стартовую линейку PS5 и Xbox Series X

CyberSport.ru 00:43
Происшествия

СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске

Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Газета.Ru 03:56
Происшествия

Продавцы поддельных тестов на коронавирус задержаны в Москве

Трое жителей Подмосковья задержаны в столице при попытке продать поддельные тесты на коронавирус, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Газета.Ru 04:33
Экономика

Руспродсоюз назвал продукты, которые подорожают через 2 недели

Эксперты выяснили, какие продукты на территории России рискуют подорожать до конца апреля.
Актуальные Новости 04:33
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