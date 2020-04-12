Суточный прирост новых случаев Covid-19 в целом по стране составил почти 2200 человек. Данные о новых заражениях поступали из 52 регионов. Общее число подтвержденных диагнозов в России выросло до 15 700.

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 15 тысяч человек

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