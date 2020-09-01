Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн

ГТРК Мурман 2 21

В России за сутки выявили 4729 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 000 048. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.