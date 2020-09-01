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Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн

В России за сутки выявили 4729 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 000 048. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.В источнике
С чего всё началось
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 4729 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1211 (25,6%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении
.
RT на русском03:32
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Национальная служба новостей

Число заболевших COVID-19 в России превысило миллион

Национальная служба новостей03:45
Коммерсантъ

В России количество выявленных случаев COVID-19 превысило миллион

Коммерсантъ03:36
РБК

Число заразившихся COVID-19 в России превысило 990 тыс. человек

РБК30 августа в 04:39
Интерфакс

Количество случаев коронавируса в России превысило 1 миллион

Интерфакс03:32
ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1 млн

ТАСС03:31
Новая газета

Число заболевших коронавирусом в России превысило миллион человек

Новая газета03:30
RT на русском

Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн

RT на русском03:32

Суд вынес приговор фигуранту дела о фотографии генерала Власова

Следствие установило, что житель Перми опубликовал на сайте акции «Бессмертный полк» фотографию генерала Андрея Власова, который во время Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях на стороне нацистской Германии против СССР и был признан изменником Родины.
Суд вынес приговор фигуранту дела о фотографии генерала Власова
Известия07:20
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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Лукашенко объяснил отказ пускать в страну главу белорусских католиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказ пускать обратно в страну митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича объясняется не его вероисповеданием, а его политической деятельностью, сообщает БелТА.
РБК08:02
9

«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей

Новозеландская ведущая прогноза погоды Белинда Рассел (Belinda Russell) смутила зрителей нюдовым нарядом, в котором она вышла в прямой эфир местного телеканала Channel 9. Некоторым показалось, что Рассел вела передачу голой, сообщает New Zealand Herald.
Lenta.ru00:44
3

Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции

В случае прихода к власти альтернативных сил в Белоруссии начнется резня тех, кто построил ее современную государственность, и самой страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
Ведомости07:23
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Минобороны подписало новый контракт на поставку РСЗО «Торнадо-С»

Согласно сообщению, в рамках военно-технического форума Минобороны и НПО "Сплав" подписали контракт на поставку боевых и транспортно-заряжающих машин новейшей реактивной системы залпового огня "Торнадо-С".
Военное обозрение06:19

ПТК «Гермес» стал главным открытием форума «Армия-2020»

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» был впервые продемонстрирован российский комплекс управляемого вооружения «Гермес», который разработан АО «Конструкторское бюро приборостроения».
Военное дело23:38
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Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о крупной взятке

Следователя центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации Грея Эфендиева задержали в рамках расследования дела о взятке в пять миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости05:49
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В Польше ответили на угрозы Лукашенко закрыть воздушное пространство

Бывший руководитель Польского агентства информации и иностранных инвестиций Славомир Майман в интервью агентству "РИА Новости" поделился мнением об угрозах президента Белоруссии Александра Лукашенко закрыть воздушное пространство для стран, которые введут санкции в отношении минска.
Деловое.ТВ08:07
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