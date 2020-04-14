Коронавирус
РИА НовостиВ Москве зарегистрировали 1489 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Москве - 1489, в Подмосковье 460 и Санкт-Петербурге - 121, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Оценить65
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 05:10, Ашберн
Единоборства
Хабиб показал тренировку с «хейтерами»
Sport24.ru 02:45
Общество
В России за сутки подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом
Москва, 14 апреля 2020, 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:47
Космос
Сверхзвуковой планер будет «серфить» на собственной ударной волне
Роди изменил геометрию летательного аппарата так, чтобы ударная волна проходила вдоль передней закругленной кромки судна и превращалась из разрушительной силы в силу созидающую.
Популярная механика 01:06
Общество
Въезд в Вязьму перекрыли четырьмя блокпостами
В соответствии с изменениями, который губернатор Смоленской области внес в Указ «О введении режима повышенной готовности» с 18.00 12 апреля и до 30 апреля включительно ограничивается въезд и выезд на территорию Вяземского городского поселения.
Рабочий путь (г. Смоленск) 02:26
Общество
В Красноярске сотрудники центра ФМБА заразились коронавирусом
У пяти работников центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Красноярске обнаружили коронавирус.
Аргументы и Факты 03:46
Общество
Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
Политика
Лукашенко призвал страны ЕАЭС к сплоченности в условиях пандемии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к сплоченности в условиях пандемии коронавируса COVID-19, отметив, что совместно они способны сделать больше в борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 04:54
Общество
В Россию привезли штамм коронавируса из США
Коммерсантъ 04:21
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как питаться в условиях самоизоляции
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы питания на время режима изоляции из-за коронавируса, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
РИА Новости 03:03
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Здоровье
В РФ разработали способы экстренной профилактики заражений врачей
Москва, 14 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Способы экстренной профилактики заражения коронавирусом разработаны для российских медиков.
REGNUM 04:32
Энергетика
Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти
Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39
Общество
Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции
Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
Экономика
Экономисты призвали власти выделить 5-10% ВВП на борьбу с кризисом
Для поддержки экономики нужно выделить гораздо больше денег, призывают эксперты.
Ведомости 05:03
Происшествия
Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска
Цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте в столице начали оформлять с 13 апреля, их наличие будет обязательно для передвижения по Москве и Подмосковью с 15 апреля.
РБК 05:03
Игры
Обновление Journey’s End для Terraria выйдет 16 мая
Всего будет добавлено более 800 предметов.Terraria появилась в 2011 году на РС, а потом была адаптирована для PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One и мобильных устройств.
RuNews24.ru 02:07
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке
В посте Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку.
Газета.Ru 03:24
Музыка
Определены самые популярные песни десятилетия
Песня Happy Фаррелла Уильямса заняла лидирующую позицию в списке самых популярных композиций за прошедшие десять лет.
Life.ru вчера в 16:40
Футбол
Плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы могут доиграть в августе
По информации издания The Mirror, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) хочет провести оставшиеся игры плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе в течение трех недель.
Piter.tv вчера в 03:39
Кино
Сэмюэл Л. Джексон назвал своего «любимчика» в команде Мстителей
Киноафиша России 03:12
Происшествия
СК возбудил дело из-за публикации фейка в паблике «Омбудсмен полиции»
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о заведомо ложной информации о распространении коронавируса.
Российская газета 02:44
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова примерила образ школьницы
Подписчики Екатерины пришли в восторг от образа певицы, ведь она выглядит как типичная юная школьница.
Paparazzi.ru вчера в 14:58
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
Оказывается, 15 лет назад Рыбин вложил деньги в детский спортивный комплекс. Правда оказалось, что он никому не нужен.
Uznayvse.ru вчера в 05:53
Экономика
Экономист: Объем ВВП развитых стран может сократиться на 35 процентов
Из-за пандемии коронавируса объем ВВП развитых стран может сократиться на 35 процентов в апреле-июне по сравнению с первым кварталом этого года, считает главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус.
Российская газета 04:03
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть
Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Армия и оружие
Названы сроки испытания «Циркона» с борта АПЛ
Взгляд.ру 01:41
Экономика
Операторы предупредили о росте тарифов на связь
Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02