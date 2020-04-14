Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве зарегистрировали 1489 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Москве - 1489, в Подмосковье 460 и Санкт-Петербурге - 121, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

В России зарегистрировано 2 774 новых случая заражения коронавирусом

ТК Звезда04:02

В России за сутки зафиксировано 2774 новых случая коронавируса

ТВ Центр03:35

В Москве зарегистрировали 1489 новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости03:33

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 21 тысячу человек

Дождь03:31

Число заражённых коронавирусом в России превысило 21 тысячу человек

Life.ru03:31

Число зараженных в России превысило 21 тысячу человек

Компания03:30

Вспышка коронавируса вновь настигла Коми

КомиОнлайн03:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 05:10, Ашберн
Единоборства

Хабиб показал тренировку с «хейтерами»

Sport24.ru 02:45
1
Общество

В России за сутки подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом

Москва, 14 апреля 2020, 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:47
10
Космос

Сверхзвуковой планер будет «серфить» на собственной ударной волне

Роди изменил геометрию летательного аппарата так, чтобы ударная волна проходила вдоль передней закругленной кромки судна и превращалась из разрушительной силы в силу созидающую.
Популярная механика 01:06
Общество

Въезд в Вязьму перекрыли четырьмя блокпостами

В соответствии с изменениями, который губернатор Смоленской области внес в Указ «О введении режима повышенной готовности» с 18.00 12 апреля и до 30 апреля включительно ограничивается въезд и выезд на территорию Вяземского городского поселения.
Рабочий путь (г. Смоленск) 02:26
884
Общество

В Красноярске сотрудники центра ФМБА заразились коронавирусом

У пяти работников центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Красноярске обнаружили коронавирус.
Аргументы и Факты 03:46
7
Общество

Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
117
Политика

Лукашенко призвал страны ЕАЭС к сплоченности в условиях пандемии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к сплоченности в условиях пандемии коронавируса COVID-19, отметив, что совместно они способны сделать больше в борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 04:54
1
Общество

В Россию привезли штамм коронавируса из США

Коммерсантъ 04:21
542
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы, как питаться в условиях самоизоляции

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы питания на время режима изоляции из-за коронавируса, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
РИА Новости 03:03
121
Происшествия

В Краснодарском крае задержали криминального авторитета

Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
60
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
1,5K
Здоровье

В РФ разработали способы экстренной профилактики заражений врачей

Москва, 14 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Способы экстренной профилактики заражения коронавирусом разработаны для российских медиков.
REGNUM 04:32
3
Энергетика

Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти

Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39
10
Общество

Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции

Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
846
Экономика

Экономисты призвали власти выделить 5-10% ВВП на борьбу с кризисом

Для поддержки экономики нужно выделить гораздо больше денег, призывают эксперты.
Ведомости 05:03
Происшествия

Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска

Цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте в столице начали оформлять с 13 апреля, их наличие будет обязательно для передвижения по Москве и Подмосковью с 15 апреля.
РБК 05:03
98
Игры

Обновление Journey’s End для Terraria выйдет 16 мая

Всего будет добавлено более 800 предметов.Terraria появилась в 2011 году на РС, а потом была адаптирована для PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One и мобильных устройств.
RuNews24.ru 02:07
1
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке

В посте Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку.
Газета.Ru 03:24
9
Музыка

Определены самые популярные песни десятилетия

Песня Happy Фаррелла Уильямса заняла лидирующую позицию в списке самых популярных композиций за прошедшие десять лет.
Life.ru вчера в 16:40
3
Футбол

Плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы могут доиграть в августе

По информации издания The Mirror, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) хочет провести оставшиеся игры плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе в течение трех недель.
Piter.tv вчера в 03:39
4
Религия

РПЦ благословила верующих на самостоятельное освящение куличей

Газета.Ru 03:38
2
Кино

Сэмюэл Л. Джексон назвал своего «любимчика» в команде Мстителей

Киноафиша России 03:12
Происшествия

СК возбудил дело из-за публикации фейка в паблике «Омбудсмен полиции»

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о заведомо ложной информации о распространении коронавируса.
Российская газета 02:44
193
Шоу-бизнес

42-летняя Екатерина Климова примерила образ школьницы

Подписчики Екатерины пришли в восторг от образа певицы, ведь она выглядит как типичная юная школьница.
Paparazzi.ru вчера в 14:58
10
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег

Оказывается, 15 лет назад Рыбин вложил деньги в детский спортивный комплекс. Правда оказалось, что он никому не нужен.
Uznayvse.ru вчера в 05:53
75
Экономика

Экономист: Объем ВВП развитых стран может сократиться на 35 процентов

Из-за пандемии коронавируса объем ВВП развитых стран может сократиться на 35 процентов в апреле-июне по сравнению с первым кварталом этого года, считает главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус.
Российская газета 04:03
Энергетика

Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть

Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
225
Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
2,4K
Армия и оружие

Названы сроки испытания «Циркона» с борта АПЛ

Взгляд.ру 01:41
49
Экономика

Операторы предупредили о росте тарифов на связь

Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
1,5K
ещё по теме
Главное