Общество
ВедомостиЧисло заразившихся коронавирусом в России превысило 350 000 человек
За последние сутки в России выявлено 8946 заразившихся коронавирусом, у 43,7% из них заболевание проходило без симптомов, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 353 427 человек.
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Общество
«Аэрофлот» сообщил о падении пассажиропотока на 95,2 процента
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в апреле 2020 года упал на 95,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 229 тысяч человек, сообщила пресс-служба компании.
РИА Новости 04:36
Общество
Мишустин упростил процедуру строительства социально значимых объектов
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры согласования капитального строительства социально значимых объектов.
RT на русском 05:13
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Здоровье
Роспотребнадзор спрогнозировал рост смертности от коронавируса
«Совершенно секретно»: Россия прошла пик ежедневного прироста зараженных коронавирусом, следом будет пик смертности.
Совершенно секретно 02:26
Единоборства
Майку Тайсону предложили $20 млн за кулачный бой
Руководство промоушена кулачных боёв BKFC сделало предложение бывшему абсолютному чемпиону мира в тяжёлом весе Майку Тайсону.
Pravda.Ru 03:57
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Здоровье
В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек
Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек.
REGNUM 04:40
Общество
Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса
Более чем у половины россиян уменьшилась зарплата с начала действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:41
Экономика
В апреле выдача ипотеки в России сократилась на треть
В апреле в целом по России было выдано 81,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 184 млрд руб.: по сравнению с мартом это меньше на 33% по количеству и на 39% по объему.
Коммерсантъ 04:14
Общество
В России установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха
За весь 2019 год был зафиксирован всего 61 случай высокого загрязнения воздуха и еще два экстремально высоких (к ним относится превышение ПДК вредных веществ от 20 и более раз сроком на двое суток или от 30 раз на восемь и более часов).
РБК 03:18
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Главную роль в комедийном проекте совместного производства США, Великобритании и Австралии сыграла Эль Фаннинг.
Общественный контроль 22 мая в 07:15
Общество
Япония отменила режим ЧС, введенный из-за коронавируса
Газета.Ru 05:13
Общество
В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом
Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысячи.
REGNUM 03:45
Политика
Трамп рассказал, что жертвует свою зарплату на нужды правительства
Президент США Дональд Трамп заявил, что перечисляет всю свою заработную плату обратно правительству.
Экономика сегодня 02:25
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
Поребрик.Медиа 23 мая в 11:38
Шоу-бизнес
Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино
К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова впервые дала комментарий о смерти сына
RuNews24.ru 03:34
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
Шоу-бизнес
Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам
Вечерняя Москва 23 мая в 21:43
Здоровье
Кардиолог назвал три симптома сердечного приступа
Врач-кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома сердечного приступа.
РЕН ТВ 01:34
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
«Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать работу немедленно по созданию новой орбитальной станции», — приводит его слова Интерфакс.
RT на русском 04:45
Кино
Составили рейтинг лучших сериалов и фильмов в жанре «боевик»
Evo-rus.com 23 мая в 11:22
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Realme представила телевизоры Realme Smart TV
ITZine.ru 04:48
Здоровье
Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья
Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com вчера в 08:14
Экономика
МЭР заключило соглашения с банками по кредитам для поддержки занятости
Минэкономразвития заключило соглашения с банками по кредитам для поддержки занятости на сумму 200 млрд рублей.
Известия 04:57
Здоровье
Режим самоизоляции в Саратове будет продлен в июне
Замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева напомнила, что режим самоизоляции в Саратовской области официально действует до конца мая.
КП - Саратов 02:44