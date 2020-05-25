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ВедомостиВедомостиЧисло заразившихся коронавирусом в России превысило 350 000 человек

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За последние сутки в России выявлено 8946 заразившихся коронавирусом, у 43,7% из них заболевание проходило без симптомов, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 353 427 человек.
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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 350 000 человек

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