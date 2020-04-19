Коронавирус
VSE42.RUЧисло заразившихся коронавирусом в России превысило 42 тысячи
В России за сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 6 060. Также стало известно о 48 новых летальных случаях. За последние сутки в России было выявлено 6 060 случаев заражения COVID-19, тем самым общее количество инфицированных достигло 42 853.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:25, Ашберн
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Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
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Если при проверке в городе номера машины не окажется в базе, то автомобилисту будет выписан штраф в размере 5 тысяч рублей.
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Вести.Ru 12:45
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Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 740 тыс
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Актер из «Папа, сдохни!» Александр Кузнецов: «Я уже не надеялся, что фильм кто-то посмотрит». На Западе восхищаются картиной, которую не заметили в России
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