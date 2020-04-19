Коронавирус

VSE42.RUVSE42.RUЧисло заразившихся коронавирусом в России превысило 42 тысячи

В России за сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 6 060. Также стало известно о 48 новых летальных случаях. За последние сутки в России было выявлено 6 060 случаев заражения COVID-19, тем самым общее количество инфицированных достигло 42 853.
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Названы регионы РФ с самым большим числом заразившихся коронавирусом

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РЕН ТВ04:20

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 42 тысячи

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Число заболевших коронавирусом россиян превысило 42 тысячи

Радио Sputnik04:15

Число случаев коронавируса в России превысило 42 тысячи

Интерфакс04:12

Число новых инфицированных в России превысило шесть тысяч человек

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