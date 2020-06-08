Коронавирус
СеверпостЧисло заразившихся коронавирусом в России превысило 500 тысяч
В России за сутки выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных превысило 500 тысяч. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.
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Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Общество
В Нижегородской области отменят QR-коды
QR-коды, необходимые для выхода из дома, отменяются в Нижегородской области с 12 июня, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 08:43
Происшествия
Погибшего в ДТП с участием Ефремова Захарова похоронили под Рязанью
Сергея Захарова, который погиб в Москве в результате ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области.
Известия 08:26
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
Общество
В Краснодарском крае разрешили открыть часть гостиниц
С пятницы, 12 июня, в Краснодарском крае могут открыться небольшие гостиницы, число номеров в которых не превышает 50.
РБК 07:18
Шоу-бизнес
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 08:02
Происшествия
Дело о сбыте наркотиков возбуждено после ДТП Ефремова
Московский Комсомолец вчера в 14:27
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
Политика
Асад освободил от должности премьера Сирии
Президент Сирии Башар Асад в четверг освободил от должности премьер-министра страны Имада Хамиса, сообщила пресс-служба сирийского лидера.
РИА Новости 09:09
Наука
Аналог человеческого эмбриона впервые вырастили из стволовых клеток
Впервые ученые вырастили из стволовых клеток структуру, которая по своему поведению и устройству похожа на первые фазы развития эмбриона.
ТАСС Наука 08:47
Здоровье
Анализ на COVID-19 при плановой госпитализации стал обязательным
Всех пациентов, которые поступают в стационары медицинских учреждений в порядке плановой госпитализации, обязательно будут исследовать на наличие COVID-19.
Общественное телевидение России 05:07
Общество
Пропуска в Краснодарском крае отменены
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что введенные в связи с коронавирусом для передвижения между муниципалитетами региона пропуска отменяются.
Газета.Ru 07:23
Общество
В Белоруссию начала поступать нефть из США
Lenta.ru 08:43
Наука
Группа крови может влиять на протекание коронавирусной инфекции
Исследование, проведенное ведущей компанией 23andMe Inc. по генетическому тестированию, установило, что различия в гене, который влияет на группу крови человека, могут влиять на восприимчивость к COVID-19.
Kadara.ru 02:00
Политика
Навальный оказался популярнее Путина у россиян 40–54 лет
Для людей в возрасте 40–54 лет более интересным общественным деятелем оказался Алексей Навальный.
Ведомости 06:29
Общество
Власти Москвы публично удалят все пропуска
Напомним, что пропускная система в Москве действовала с середины апреля и была отменена 9 июня.
Российская газета 09:05
Экономика
Число первичных заявок на пособие по безработице в США упало до 1,54 млн
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, закончившейся 6 июня, составило 1,54 миллиона человек, свидетельствуют данные Министерства труда США, 11 июня сообщает Reuters.
ИА Красная Весна 08:43
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Транспорт
С 24 июня РЖД возвращает в расписание отменённые рейсы «Сапсанов»
С 24 июня возобновится движение всех ранее отменённых рейсов «Сапсанов», сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги».
RT на русском 05:42
Политика
Кремль высказался насчет судьбы Донбасса: Украина должна стать единой
Пескову журналистами был задан вопрос, поменялась ли позиция Кремля относительно конфликта в Донбассе.
Московский Комсомолец 06:09
Политика
Путин лично расскажет россиянам о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин лично примет участие в обсуждении поправок к Конституции, сообщили «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и источники, близкие к администрации президента.
Компания 04:42
Политика
В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы
В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
Общество
В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам
Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости 05:23
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Бородина поздравила старшую дочь с 11-летием
Ксения Бородина поздравила старшую дочь Марусю с 11-летием.
Дни24 вчера в 07:55
Общество
Россияне становятся финансово независимыми в среднем в 26 лет
Среднестатистический россиянин достигает финансовой независимости к 26 годам, следует из опроса, проведенного компанией «Сбербанк страхование жизни» (есть у РБК).
Коммерсантъ 00:15
Общество
Врач назвал визуальные признаки заражения коронавирусом
У инфицированных коронавирусом признаки заболевания могут наблюдаться на коже. На руках или ногах иногда появляются покраснения.
Известия 08:56
Происшествия
Росгвардия наказала сотрудника за видео про подброс наркотиков
"Привлечен к строгой дисциплинарной ответственности"- так отреагировало начальство столичного главка Росгвардии на угрозы своего сотрудника гражданину, подбросить наркотики.
Российская газета 07:23