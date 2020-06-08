В России за сутки выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных превысило 500 тысяч. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 500 тысяч

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