Коронавирус

СеверпостСеверпостЧисло заразившихся коронавирусом в России превысило 500 тысяч

В России за сутки выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных превысило 500 тысяч. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.
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В России за последние сутки выявлено 8779 новых случаев заражения коронавирусом в 84-х регионах

Эхо Москвы06:32

Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 500 тысяч

Парламентская газета03:36

От коронавируса в России вылечились 52% всех заразившихся

Взгляд.ру03:48

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 500 тыс

ТАСС03:36

В России число заразившихся коронавирусом превысило 500 тысяч

Lenta.ru03:51

Число заразившихся COVID-19 в Кабардино-Балкарии превысило 3,5 тысячи человек

Это Кавказвчера в 05:18

Число зараженных COVID-19 в России превысило 493 тысячи человек

Твой Иркутсквчера в 04:45
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Происшествия

Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков

Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии.
Известия 09:34
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Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Народные новости 09:18
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Общество

В Омской области отменят режим самоизоляции

После заседания оперативного штаба 11 июня губернатор Омской области сообщил об окончании режима самоизоляции.
РИА Новости 10:13
Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили под Рязанью

Погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:55
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Финансы

Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 6% годовых

Учетная ставка будет снижена с 8% до 6 % годовых, и это самый низкий уровень за всю историю Украины, сообщает пресс-служба украинского Национального банка.
Политика Сегодня 10:46
Энергетика

МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ

Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Известия вчера в 04:12
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Финансы

Курс евро поднялся выше 79 рублей

Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 10:16
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
1,2K
Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
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Шоу-бизнес

Смерть шедшего на поправку Трушкина стала неожиданностью для коллег

Lenta.ru вчера в 09:38
Политика

Еврокомиссия рекомендует открыть внешние границы ЕС с 30 июня

Еврокомиссия рекомендует странам Европейского союза после 30 июня приступить к снятию ограничений на въезд в Европейский союз, установленных с целью борьбы с пандемией коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
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Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

Пропускной режим отменяется с 00 часов 12 июня. С этого времени для передвижения по краю не нужно наличие красного пропуска.
Вести.Ru 10:27
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Футбол

Сафонов: «В „Спартаке“ только ленивый не сосёт деньги Федуна»

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что многие руководители московского «Спартака» наживались на владельце столичного клуба Леониде Федуне.
Евро-футбол.ру 04:53
Экономика

ФАС отказала «Яндексу» в приобретении «Везет»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не согласовала покупку "Яндексом" агрегатора такси "Везет", так как сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси более чем в половине регионов РФ, говорится в сообщении ФАС.
ТАСС 11:00
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Происшествия

В Петербурге собака чуть не загрызла младенца

Собака покусала младенца в Сестрорецке в Курортном районе Петербурга, ребенок в тяжелом состоянии в больнице, сообщает в четверг региональный главк МВД России.
РИА Новости 02:57
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Общество

Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
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Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
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Футбол

Ребров раскрыл, чем занимался в перерывах между тренировками в Тарасовке

Вратарь «Спартака» Артём Ребров выразил радость по поводу возвращения к тренировочной деятельности на клубной базе в Тарасовке.
RT на русском 10:58
Политика

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
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Происшествия

СК изучит видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

РИА Новости 06:19
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Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Piter.tv 09 июня в 04:07
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Авто

GAC представит в России новый минивэн GN8

Российская премьера нового минивэна GAC GN8 пройдет 30 июня в онлайн-формате.
Автоновости дня 09:55
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Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
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Технологии

Вышла публичная бета-версия ОС Android 11

Компания Google на своем официальном портале выложила первую бета-версию операционной системы Android Beta 1. Она пока еще немного «сыровата» и недоработок хватает, но в скором времени их обещают устранить.
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Месси и Роналду вошли в топ-10 лучших спортсменов XXI века

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Происшествия

СМИ узнали о задержании экс-главы «Трансфин-М» Дмитрия Зотова

В Москве задержали бывшего главу лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
BFM.ru 10:47
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Вышел трейлер новой комедии Netflix о «Евровидении»

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Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах

Несколько президентов разных стран уже согласились приехать в Москву, цитирует главу российского МИД Сергея Лаврова РИА Новости.
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Анонсирован ритм-шутер от первого лица Metal: Hellsinger

Издательство Funcom и разработчики из студии The Outsiders анонсировали ритм-шутер от первого лица Metal: Hellsinger.
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