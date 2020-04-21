Коронавирус
Областная газетаВ России число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч человек
В России за прошедшие сутки коронавирусом заразились ещё 5 642 человека в 78 регионах. Общее число заболевших превысило 50 тысяч россиян. У 45,5% новых заболевших не было клинических проявлений болезни.
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Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Экономика
Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов
Греф напомнил, что средств, накопленных в Фонде национального благосостояния (ФНБ, на 1 марта составлял $123,4 млрд), хватит на то, чтобы в течение нескольких лет компенсировать падение доходов от экспорта нефти, а в случае необходимости можно использовать золотовалютные резервы ЦБ (на 10 апреля 2020 года составляли $564,9 млрд), равных которым никогда не было у СССР.
РБК 07:25
Общество
Стало известно о продлении режима самоизоляции в России
Напомним, в этом году праздничными считаются дни с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая.
МОЁ! Оnline Воронеж 00:11
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Армия и оружие
Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе
Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
РБК 19 апреля в 22:04
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
РИА Новости 05:41
Общество
Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии
В Курганской области с учетом районного коэффициента с 1 апреля текущего года размер пособия по безработице составит 13,9 тыс. рублей.
ТАСС вчера в 11:20
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Энергетика
Цена WTI стала отрицательной впервые в истории
Майские контракты на американскую нефть на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоят сейчас минус $2 за баррель, сообщает Dow Jones.
Интерфакс вчера в 14:20
Общество
Назван срок привлечения к ответственности за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России уточнил сроки привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.
Известия 07:21
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Экономика
Греф назвал дату пика коронавируса в России
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» рассказал, когда в России пройдет пик эпидемии коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 07:30
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры.
Lenta.ru вчера в 16:42
Энергетика
В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть
По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
РИА Новости 05:58
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском 19 апреля в 10:18
Шоу-бизнес
Галина Петрова прокомментировала слухи о свадьбе с Валерием Гаркалиным
В эфире программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" артистка впервые прокомментировала эту информацию и рассказала, что на самом деле связывает ее с Валерием.
Uznayvse.ru вчера в 14:16
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
Кино
Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев
Режиссер Иван Щеголев умер в возрасте 59 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
РИА Новости 06:31
Общество
В Ростовскую область придёт аномальное похолодание
Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru вчера в 09:30
Общество
Магазинам рекомендовали не давать покупателям взвешивать продукты
Покупатели не должны самостоятельно взвешивать продукты в магазинах на фоне коронавируса, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях торговли.
РИА Новости 06:19
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Общество
Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску
В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва вчера в 11:45
Общество
За сутки в России выявлено 5642 случая коронавируса
За сутки в России зарегистрировано 5642 случая заболевания коронавирусом в 78 регионах, сообщает оперштаб.
МордовМедиа 03:48