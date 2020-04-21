Коронавирус

Областная газетаОбластная газетаВ России число заразившихся коронавирусом превысило 50 тысяч человек

В России за прошедшие сутки коронавирусом заразились ещё 5 642 человека в 78 регионах. Общее число заболевших превысило 50 тысяч россиян. У 45,5% новых заболевших не было клинических проявлений болезни.
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В России число заразившихся COVID-19 превысило 50 тысяч человек

Аргументы и Факты04:21

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 52 тысячи

Life.ru03:36

Число случаев COVID-19 в России превысило 50 тысяч человек

ИА Красная Весна03:53

Свыше 52 тысяч человек заболели коронавирусом в России

Псковское агентство информации03:40

Число заболевших COVID-19 в России достигло 52,7 тысяч человек

Интерфакс - Россия04:01

Общее число заболевших коронавирусом в России превысило 50 тысяч человек

Новая газета03:36

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 50 тысяч

Коммерсантъ03:36
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Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
3,2K
Общество

Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
1,3K
Экономика

Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

Греф напомнил, что средств, накопленных в Фонде национального благосостояния (ФНБ, на 1 марта составлял $123,4 млрд), хватит на то, чтобы в течение нескольких лет компенсировать падение доходов от экспорта нефти, а в случае необходимости можно использовать золотовалютные резервы ЦБ (на 10 апреля 2020 года составляли $564,9 млрд), равных которым никогда не было у СССР.
РБК 07:25
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Общество

Стало известно о продлении режима самоизоляции в России

Напомним, в этом году праздничными считаются дни с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая.
МОЁ! Оnline Воронеж 00:11
4,9K
Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
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Армия и оружие

Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09
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Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
2,6K
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

РБК 19 апреля в 22:04
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Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

РИА Новости 05:41
2,3K
Общество

Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии

В Курганской области с учетом районного коэффициента с 1 апреля текущего года размер пособия по безработице составит 13,9 тыс. рублей.
ТАСС вчера в 11:20
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Политика

Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии

РИА Новости 04:19
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Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
32
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru вчера в 23:55
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Энергетика

Цена WTI стала отрицательной впервые в истории

Майские контракты на американскую нефть на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоят сейчас минус $2 за баррель, сообщает Dow Jones.
Интерфакс вчера в 14:20
Общество

Назван срок привлечения к ответственности за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) России уточнил сроки привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.
Известия 07:21
7
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
4,6K
Экономика

Греф назвал дату пика коронавируса в России

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» рассказал, когда в России пройдет пик эпидемии коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 07:30
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры.
Lenta.ru вчера в 16:42
164
Энергетика

В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть

По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
РИА Новости 05:58
766
Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
2,8K
Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском 19 апреля в 10:18
1,9K
Шоу-бизнес

Галина Петрова прокомментировала слухи о свадьбе с Валерием Гаркалиным

В эфире программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" артистка впервые прокомментировала эту информацию и рассказала, что на самом деле связывает ее с Валерием.
Uznayvse.ru вчера в 14:16
5
Армия и оружие

Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27

Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
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Кино

Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев

Режиссер Иван Щеголев умер в возрасте 59 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
РИА Новости 06:31
6
Общество

В Ростовскую область придёт аномальное похолодание

Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru вчера в 09:30
52
Общество

Магазинам рекомендовали не давать покупателям взвешивать продукты

Покупатели не должны самостоятельно взвешивать продукты в магазинах на фоне коронавируса, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях торговли.
РИА Новости 06:19
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Политика

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
766
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
358
Общество

Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску

В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва вчера в 11:45
242
Общество

За сутки в России выявлено 5642 случая коронавируса

За сутки в России зарегистрировано 5642 случая заболевания коронавирусом в 78 регионах, сообщает оперштаб.
МордовМедиа 03:48
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