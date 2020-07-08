За весь период в России было выявлено 700 792 случая коронавируса, 10 677 человек умерли, 472 511 человек выздоровели. В последние три дня выписанных из больниц больше, чем новых инфицированных.

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 700 тыс. человек

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