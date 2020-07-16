Всего в стране выявлено 752 797 заболевших, сообщает оперативный штаб. Также за сутки зафиксировано 167 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 11 937 человек.

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 750 тысяч

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