Коронавирус
Накануне.RuЧисло заразившихся коронавирусом в России превысило 750 тысяч
Всего в стране выявлено 752 797 заболевших, сообщает оперативный штаб. Также за сутки зафиксировано 167 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 11 937 человек.
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Общество
Адвокат заявил о неодобрении Фургалом массовых акций в Хабаровске
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств бизнесменов в начале 2000-ых, не одобряет несанкционированные акции жителей Хабаровска в свою поддержку.
РБК 05:53
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
Общество
Вандалы отрезали голову фигуре Дзюбы в Подмосковье
Газета.Ru 05:37
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
Происшествия
Майор полиции погибла в Хабаровске при падении из окна
Сотрудница полиции погибла при падении из окна в Хабаровске, правоохранители проводит проверку обстоятельств произошедшего.
Известия вчера в 23:53
Политика
В ЛДПР оценили сообщения о назначении главы Хабаровского края
В партии ЛДПР не подтвердили достоверность сообщений о том, что временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края станет депутат Госдумы, председатель комитета по спорту Михаил Дегтярев.
URA.Ru вчера в 20:51
Шоу-бизнес
Звезда «Твин Пикс» Гэйлин Джордж умерла от рака
Артистка умерла, не дожив одного дня до своего 56-летия. Американская актриса Гэйлин Джордж умерла на 56-м году жизни.
ПолитРоссия 04:46
Футбол
Агент Гайча подтвердил подписание контракта с ЦСКА
Агент нападающего аргентинского "Сан-Лоренсо" Адольфа Гайча Матиас Фавано подтвердил подписание контракта с московским ЦСКА.
Газета.Ru 04:38
Общество
Руководители российских СМИ поручились за Ивана Сафронова
Руководители ведущих российских изданий поручились за Ивана Сафронова, пишет РБК со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.
Полит.ру 05:03
Общество
В Крыму за сутки выявили 11 новых случаев коронавируса
Четверо заболевших приехали из-за рубежа, трое сами обратились за медицинской помощью, двое –контакты с ранее зарегистрированными случаями и ещё двое выявлены при скрининге здоровых лиц, сообщил Сергей Аксенов.
Вести.Севастополь вчера в 03:05
Общество
Рособрнадзор сообщил о хакерской атаке на сервис с результатами ЕГЭ
По словам врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева, хакерская атака никак не повлияла на работу сервиса и все сдавшие ЕГЭ могут «своевременно ознакомиться со своими результатами».
РБК 04:45
Кино
Режиссер «Константина» рассказал о сиквеле
Создатель фильма "Константин: Повелитель тьмы" Френсис Лоуренс заявил о готовности снять продолжение.
Piter.tv 05:44
Политика
Песков: Кремль не может влиять на решения по делу Сафронова
Dmitry Golubovich / Russian Look / РИА Новости Кремль не может повлиять на меру пресечения в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого арестовали по обвинению в госизмене.
РЕН ТВ 05:59
Политика
Германия отказалась менять политику по «Северному потоку-2» из-за США
Германия – основной получатель газа из России – не раз давала понять, что приветствует строительство «Северного потока-2».
RuNews24.ru 05:21
Армия и оружие
Кедми назвал новейшую российскую ракету «Буревестник» ужасом для США
Противоракетной обороне США нечего противопоставить новейшей российской ракете «Буревестник», заявил военно-политический эксперт Яков Кедми.
ФАН 14 июля в 16:44
Происшествия
Роспотребнадзор проверит информацию о вспышке COVID-19 в ИФНС
По предварительным данным, в межрайонной ИФНС № 12, расположенной на улице Соколовогорская, в период пандемии из 115 сотрудников заболели около 40.
Взгляд-инфо 05:26
Общество
В России профессия врача стала самой востребованной во время эпидемии
Минэкономики России составило рейтинг самых востребованных профессий в России в апреле–мае.
Коммерсантъ 03:58
Общество
Переболевшие коронавирусом в тяжелой форме могут не вакцинироваться
Директор центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, нужно ли проводить вакцинацию переболевшим Covid-19 в тяжелой форме.
Gazeta.SPb 05:46
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Футбол
«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт вчера в 10:59
Политика
В Кремле заявили об отсутствии российских военных в Ливии
Накануне африканское командование Вооруженных сил США заявило об участии российских наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера в вооруженном конфликте в Ливии.
Известия 05:47
Путешествия
Крупный туроператор поставил чартеры в Турцию в конце июля
Туроператор Coral Travel начал продажи туров в Турцию на базе чартеров начиная с 25 июля.
Profi.travel 14 июля в 08:36
Общество
Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины
Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
Шоу-бизнес
«Прилучница-разлучница»: Мирослава Карпович едко ответила хейтерам
Актриса Мирослава Карпович устроила в личном блоге день тишины.
Popcornnews.ru 04:33
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Политика
В МИД Польши назвали актом дезинформации РФ розыгрыш Дуды пранкером
В польском МИД назвали актом дезинформации российских властей розыгрыш президента Польши Анджея Дуды со стороны пранкера из России Владимира Кузнецова (также известного как Вован), который позвонил ему от имени генсека ООН Антониу Гутерриша и поздравил с переизбранием.
Газета.Ru 03:57
Футбол
Федун предложил создать хэштег о судействе «Спартака»
Москва, 15 июля 2020, 23:23 — REGNUM Владелец московского «Спартака» Леонид Федун призвал всех арбитров судить «красно-белых», как «Зенит» из Санкт-Петербурга.
REGNUM вчера в 16:23
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
На товузском направлении азербайджано-армянской границы возобновились бои, сообщили в минобороны Азербайджана.
Газета.Ru 03:35