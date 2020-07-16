Коронавирус
ИнтерфаксЧисло заразившихся коронавирусом в России превысило 750 тысяч
За сутки в РФ зарегистрировано 6 428 новых заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Всего в стране на сегодня выявлен 752 797 случаев заражения COVID-19.
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Политика
Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции
На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском 05:47
Футбол
«Локомотив» предложил 7 млн евро за Лаксальта, «Милан» требует 10 млн
Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет включить в нее полузащитника Алексея Миранчука, но «Милан» намерен оформить трансферы по отдельности.
Нева Спорт 06:27
Здоровье
РФПИ в июле ожидает разрешения на амбулаторное лечение «Авифавиром»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в июле ожидает разрешения на амбулаторное лечение препаратом от коронавируса "Авифавир", после он может появиться в аптеках по рецепту, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 06:13
Единоборства
Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC
Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно.
CT news 05:54
Шоу-бизнес
Степан Меньщиков запутал поклонников фотографиями со свадьбы
Звезда популярного шоу «Дом-2» Степан Меньщиков показал, как выглядели на свадьбе он и его невеста Ангелина Монах.
ФАН вчера в 19:18
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Российская газета 04:17
Политика
В ЛДПР оценили сообщения о назначении главы Хабаровского края
В партии ЛДПР не подтвердили достоверность сообщений о том, что временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края станет депутат Госдумы, председатель комитета по спорту Михаил Дегтярев.
URA.Ru вчера в 20:51
Политика
Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией»
Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
REGNUM вчера в 23:43
Общество
Суд удалил из зала адвоката Сафронова за отказ от неразглашения
Мосгорсуд удалил с заседания одного из адвокатов журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, потому что защитник отказался дать подписку о неразглашении государственной тайны.
РБК 07:26
Происшествия
В Москве женщина умерла после операции по липосакции
РИА Новости 06:13
Футбол
Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
Газета.Ru 06:36
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Общество
Мошенники научились отправлять СМС через сервис Сбербанка
Мошенники научились использовать сервисы Сбербанка, чтобы отправлять СМС-сообщения с официального номера банка 900 для подтверждения подлинности звонка.
Коммерсантъ вчера в 08:57
Технологии
Twitter: атака хакеров на аккаунты соцсети была скоординирована
Атака неизвестных хакеров на Twitter-аккаунты американских предпринимателей и других известных людей в стране была скоординирована благодаря сотрудникам компании, имевшим доступ к внутренним системам соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:50
Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости вчера в 14:27
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Финансы
Курс доллара может сильно удивить
Как считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка, рубль вчера просел к доллару и евро на снижении интереса инвесторов к риску, которые стараются переходить в защитные активы из-за опасения начала второй волны коронавируса и очередного закрытия мировых экономик.
Expert.ru 00:45
Политика
МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде
Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
РБК 07:01
Здоровье
В Казахстане число носителей SARS-CoV-2 за десять дней выросло почти на 40%
За десять дней карантинных ограничений число инфицированных выросло на 38,2%. За это время инфекцией заразились 18 017 человек.
ИА Красная Весна 03:31
Происшествия
Вандалы отрезали голову фигуре Дзюбы в Подмосковье
Газета.Ru 05:37
Кино
Кристофер Нолан и Warner Bros. разошлись во мнениях о выпуске «Довода»
Режиссер Кристофер Нолан и студия Warner Bros. разошлись во мнениях по поводу грядущего релиза фантастического фильма "Довод".
Kinonews.ru 02:40
Общество
В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа
Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
Происшествия
Количество пострадавших при пожаре на корабле ВМС США возросло до 59
Инцидент произошел на военно-морской базе в Сан-Диего в воскресенье, 12 июля. Среди пострадавших 36 моряков и 23 гражданских лица.
RuNews24.ru 14 июля в 00:07
Армия и оружие
Погибший под Горловкой диверсант был «наемником из США», заявили в ДНР
Погибший на окраине Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике украинский диверсант, тело которого в среду было передано на подконтрольную Киеву территорию - это "наемник из США", имеющий опыт боевых действий в Ираке, сообщил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
РИА Новости 07:00
Общество
Путин усилил гарантии выплат работникам при ликвидации организаций
В Трудовом кодексе РФ закрепляются гарантии на выплату выходного пособия и сохранение среднемесячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата сотрудников.
ТАСС 13 июля в 13:39
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14