Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЧисло заразившихся коронавирусом в России превысило 750 тысяч

За сутки в РФ зарегистрировано 6 428 новых заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Всего в стране на сегодня выявлен 752 797 случаев заражения COVID-19.
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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 750 тысяч

Накануне.Ru03:50

Число заболевших коронавирусом в России превысило 752 тысячи человек

Православие и Мир03:33

Общее число заболевших коронавирусом в Нижегородской области превысило 20 тысяч

Коммерсантъ FM Нижний Новгород13 июля в 06:55

Общее число заболевших коронавирусом в России превысило 750 тысяч

Новая газета03:32

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 750 тысяч

Интерфакс03:33
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 04:32, Ашберн
Общество

Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
RT на русском 02:45
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Общество

Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова

Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК).
РБК 00:30
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Общество

Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости вчера в 05:30
1,4K
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Общество

16 человек погибло от коронавируса в Красноярском крае за сутки

На сегодня 2083 человека находятся под наблюдением врачей (+223 за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 161 человек.
Столица 24 04:19
Общество

В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы Минфина РФ

В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова.
BFM.ru 02:20
461
Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
3,4K
Футбол

Гол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VAR

Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.
RT на русском вчера в 11:47
Авто

Седан Toyota Camry обновился в Северной Америке

Среднеразмерный седан Toyota Camry вступит в новый модельный год с несколькими изменениями.
Avtovesti.com вчера в 10:49
1
Политика

В Израиле предложили отправить беженцев из Африки в Чечню

Израильская общественная организация Шах-Даг предложила построить реабилитационные центры временного размещения африканских беженцев в российских республиках Северного Кавказа, включая Чечню.
Lenta.ru 03:44
52
Общество

За сутки в Татарстане выявлено еще 33 случая коронавируса

16 июля в Татарстане зарегистрировано еще 33 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Новый Век 03:50
9
Экономика

Комитет ГД поддержал проект о налоговых льготах для бизнеса

Проект закона о переходном налоговом режиме для малого и среднего бизнеса, утратившего право использовать упрощенную систему налогообложения (УСН), одобрен Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам.
Дума ТВ 13 июля в 09:05
3
Общество

Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

Благовещенск, 16 июля 2020, 06:17 — REGNUM В Амурской области два выпускника из Белогорска и Завитинска сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 23:17
1
Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
109
Финансы

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
115
Общество

Москвичи смогут бесплатно сдавать ПЦР-тесты на коронавирус

Москвичи смогут пройти бесплатные ПЦР-исследования на коронавирус в 207 поликлиниках.
Газета.Ru вчера в 04:47
523
Общество

В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
72
Политика

Китай ввел санкции против компании из США за продажу оружия Тайваню

Китай решил наказать американского производителя оружия за продажу своей продукции Тайваню, передает агентство «Синьхуа».
ToDay News Ufa вчера в 02:02
14
Общество

В Москве выявлено рекордно низкое с апреля число случаев COVID-19

В Москве зарегистрировали рекордно низкое с начала апреля число заболевших коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:48
Шоу-бизнес

Илья Авербух строит новый особняк для Лизы Арзамасовой

Автор и ведущая передачи «Фигурвью» Елена Родина рассказала, что из-за Арзамасовой Авербух начал строить новый особняк и в ближайшее время намерен туда переехать вместе с актрисой.
Экспресс газета 00:38
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Происшествия

Возбуждено уголовное дело о загрязнении Камы в Пермском крае

Интерфакс 03:29
24
Армия и оружие

На Украине анонсировали учения с участием кораблей НАТО

Военное дело 03:01
8
Общество

Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса

Москва может избежать повторной вспышки коронавируса, считает столичный градоначальник Сергей Собянин. По его словам, существуют риски.
Ведомости 04:16
575
Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

На товузском направлении азербайджано-армянской границы возобновились бои, сообщили в минобороны Азербайджана.
Газета.Ru 03:35
834
Общество

В России профессия врача стала самой востребованной во время эпидемии

Минэкономики России составило рейтинг самых востребованных профессий в России в апреле–мае.
Коммерсантъ 03:58
52
Общество

На Среднем Урале зарегистрировано 349 новых случаев COVID-19

Большой прирост выявленных носителей коронавирусной инфекции наблюдается в Свердловской области: плюс 349 новых случаев за сутки.
Российская газета 03:50
Экономика

Генпрокуратура проверит «Дом.РФ» по признакам коррупции

Счетная палата (СП) направила в Генпрокуратуру обращение по факту наличия признаков коррупции в госкомпании «Дом.РФ», начата проверка.
Известия 01:20
13
Наука

Андский кондор может пролететь до 160 км без единого взмаха крыльями

Размах крыльев андского кондора достигает 3 м. Проводя исследования с птицами данного вида, ученые выяснили, что один из испытуемых пролетел внушительное расстояние в 160 км, не взмахивая при этом крыльями.
ToDay News Ufa вчера в 12:36
48
Происшествия

СК просит арестовать еще четырех акушеров по делу о торговле детьми

Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы арестовать еще четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами от суррогатных матерей.
ТАСС 04:04
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Политика

Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости вчера в 06:04
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