За сутки в РФ зарегистрировано 6 428 новых заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Всего в стране на сегодня выявлен 752 797 случаев заражения COVID-19.

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 750 тысяч

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