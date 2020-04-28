Общество
ВедомостиЧисло зараженных коронавирусом в России превысило 90 000 человек
Накануне Россия обошла по числу больных COVID-19 Китай, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 г. и число подтвержденных случаев заражения с тех пор достигло 83 912 человек. Большинство новых случаев зафиксировано в Москве – 3075 заболевших.
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Здоровье
Минздрав назвал группы обязательной госпитализации при COVID-19
По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки.
Известия 08:17
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru вчера в 11:32
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеоролики с НЛО
«Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные», — говорится в заявлении Пентагона.
Известия вчера в 15:21
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Наука
Ученые смогли повернуть вспять клеточное старение
Гарвардские специалисты провели исследование, которое позволило прийти к выводу, что ингибиторы фермента PAPD5 могут обращать вспять сокращение теломер – процесс, который лежит в основе старения клеток.
Anonsens вчера в 13:54
Общество
К набережной Петербурга в День Победы пришвартуются корабли Балтфлота
В День Победы, 9 Мая, к одной из главных городских набережных Петербурга пришвартуются корабли Ленинградской военно-морской базы, сообщили в пресс-службе Западного военного округа Минобороны.
Петербургский дневник 08:57
Политика
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
Общество
Совфед оценит этичность обращения Нарусовой в Верховный суд
Глава подкомитета Совета Федерации по этике, зампред комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов сообщил 27 апреля, что сообщения об обращении сенатора от Республики Тыва Людмилы Нарусовой в Верховный суд непременно проверят.
Право.ру вчера в 12:00
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
Бренд Pampers решил прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
РИА Новости вчера в 22:42
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Армия и оружие
Над Белгородом в День Победы пролетит военная авиация
Белгород, 28 апреля 2020, 15:24 — REGNUM Парадный строй военной авиации пролетит над Белгородом 9 мая в честь Дня Победы.
REGNUM 08:24
Происшествия
В Брянске задержали банду вымогателей недвижимости
Брянск, 28 апреля 2020, 16:01 — REGNUM Трёх человек, которые планировали совершать убийства, вымогательства и разбойные нападения на собственников недвижимости, задержали полицейские в Брянске, сообщили 28 апреля в пресс-службе регионального УМВД.
REGNUM 09:01
Происшествия
На Кубани число заражённых коронавирусом выросло до 888 человек
Краснодар, 28 апреля 2020, 11:24 — REGNUM 51 новый случай заражения коронавирусом подтвердили за последние сутки в Краснодарском крае, об этом 28 апреля сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 04:24
Политика
Зеленский подписал закон о запуске рынка земли на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
РИА Новости 08:28
Армия и оружие
Американские эксперты оценили операцию сил ВДВ РФ в Арктике
Американские эксперты оценили операцию российских Вооруженных сил.
Дни24 09:04
Общество
Американский хор спел советскую песню «Три танкиста» по видеосвязи
Телеканал 360° 08:43
Энергетика
В США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве
В США частные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического резерва США, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 00:40
Наука
Учёный из Китая спрогнозировал ежегодное возвращение коронавируса
Цзинь Ци спрогнозировал ежегодное возвращение коронавируса, подобно ситуации в настоящий момент с гриппом.
OAnews 06:20
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
Футбол
Чемпионат Франции по футболу не будет доигран
Сезон во французских Лиге 1 и Лиге 2 не будет доигран. О принятии такого решения в Twitter сообщил журналист издания L’Equipe Бертран Латур.
Евро-футбол.ру 09:05
Политика
МИД получил 12 запросов на российскую помощь из-за коронавируса
Ранее посол Йемена в Москве сообщил Sputnik, что его страна обратилась с соответствующим запросом к российской стороне.
РИА Новости 08:41
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
В День Победы на Первом канале выйдет долгожданное продолжение сериала "Диверсант". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу телеканала.
Piter.tv 06:09
Здоровье
В Британии среди детей распространяется новое вирусное заболевание
Накануне вечером в Великобритании было выпущено «срочное предупреждение» о новом вирусном заболевании, которое распространяется среди детей.
SterlitamakTime.ru вчера в 07:54
Политика
Москва не одобряет заявления Хафтара о переходе власти в Ливии
Москва не одобряет заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения и переходе власти в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:14
Происшествия
В семью Арашуковых приняли бывших следователей и полицейского
Ранее ТАСС сообщало, что при предъявлении обвинения в участии в ОПС генерал-майору Булатову, экс-следователю Филиппову и бывшему борцу с экстремизмом Тимуру Бетуганову не обошлось без скандала.
Коммерсантъ 07:00
Здоровье
Появилась карта районов Петербурга с заболевшими коронавирусом
В докладе руководителя центра Алмазова Евгения Шляхто, который был опубликован на официальном сайте администрации Петербурга, представлена карта районов Петербурга с числом заболевших новой коронавирусной инфекцией.
Петербургский дневник 05:38
Гаджеты
IPhone SE 2020 не умеет того, что может даже iPhone 6S
Одна из удобных возможностей, которой располагают все смартфоны Apple начиная с вышедшего без малого 5 лет назад iPhone 6S, оказалась отсутствующей у новейшего компактного айфона — iPhone SE стоимостью от 39 990 рублей.
Вести.Ru 02:52