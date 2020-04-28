Общество

ВедомостиВедомостиЧисло зараженных коронавирусом в России превысило 90 000 человек

Накануне Россия обошла по числу больных COVID-19 Китай, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 г. и число подтвержденных случаев заражения с тех пор достигло 83 912 человек. Большинство новых случаев зафиксировано в Москве – 3075 заболевших.
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Число зараженных коронавирусом в России превысило 90 тысяч

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Число заболевших коронавирусом в России превысило 80 тысяч

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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 90 тысяч

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
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Американские эксперты оценили операцию российских Вооруженных сил.
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В США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве

В США частные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического резерва США, сообщило агентство Bloomberg.
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