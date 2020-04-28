Накануне Россия обошла по числу больных COVID-19 Китай, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 г. и число подтвержденных случаев заражения с тех пор достигло 83 912 человек. Большинство новых случаев зафиксировано в Москве – 3075 заболевших.

Число зараженных коронавирусом в России превысило 90 000 человек

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Происшествия В Брянске задержали банду вымогателей недвижимости Брянск, 28 апреля 2020, 16:01 — REGNUM Трёх человек, которые планировали совершать убийства, вымогательства и разбойные нападения на собственников недвижимости, задержали полицейские в Брянске, сообщили 28 апреля в пресс-службе регионального УМВД.

Происшествия На Кубани число заражённых коронавирусом выросло до 888 человек Краснодар, 28 апреля 2020, 11:24 — REGNUM 51 новый случай заражения коронавирусом подтвердили за последние сутки в Краснодарском крае, об этом 28 апреля сообщил региональный оперштаб. 940

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Футбол Чемпионат Франции по футболу не будет доигран Сезон во французских Лиге 1 и Лиге 2 не будет доигран. О принятии такого решения в Twitter сообщил журналист издания L’Equipe Бертран Латур.

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Политика Москва не одобряет заявления Хафтара о переходе власти в Ливии Москва не одобряет заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения и переходе власти в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 170

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