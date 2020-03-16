Коронавирус

BFM.ruBFM.ruЧисло заразившихся коронавирусом в России достигло 93

На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19. В больницах находятся 79 пациентов с новой инфекцией, четыре человека выздоровели.
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с чего всё началось

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по противодействию распространения коронавируса.
ТАСС09:21

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Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек

РИА Новости08:48

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 90

Коммерсантъ09:03

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Газета.Ru08:50

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

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Интерфакс08:48

Количество заразившихся коронавирусом в России возросло до 93 человек

Эхо Москвы08:48

В России число заразившихся коронавирусом приблизилось к 100

Lenta.ru08:44
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Экономика

Костин заявил о планах трансформации ВТБ на новой цифровой основе

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Общество

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Журналистская правда 07:59
Происшествия

В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел

В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.
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Политика

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Правительство РФ выразило недоумение в связи с высказываниями белорусского руководства, которое не оказывает содействия в согласовании мер по предотвращению распространения китайского вируса COVID-19.
Слово и Дело 12:23
Общество

Киев закрыли на карантин из-за коронавируса

В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 07:25
Общество

Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда

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Финансы

На открытии торгов курсы доллара и евро потеряли больше рубля

В воскресенье, 15 марта, стало известно о том, что на открытии торгов курсы доллара и евро потеряли больше рубля.
Деловое.ТВ вчера в 03:56
Общество

Умер один из основателей «Гражданской обороны» Константин Рябинов

В Санкт-Петербурге умер один из основателей «Гражданской обороны» Константин Рябинов.
Lenta.ru 12:34
Наука

Китайские ученые выявили новый путь заражения коронавирусом

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Голикова рассказала, кому надо провериться на коронавирус

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что всем гражданам РФ нет необходимости обращаться за тестированием на коронавирусную инфекцию, это следует сделать вернувшимся из неблагоприятных с точки зрения распространения нового коронавируса стран или "контактным" с такими лицами.
РИА Новости 12:48
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Держателя российского воровского общака отправили на зону

Держателя российского воровского общака Кахабера Парпалию, известного в криминальных кругах как Каха Гальский, отправили на зону.
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Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация

Газета.Ru 10:45
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Собянин: все школы Москвы закрываются с 21 марта

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что спортивные и общеобразовательные школы столицы закроются с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:25
Политика

Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Газета.Ru 05:03
Общество

Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат

Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
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Мишустин рассказал об оплате карантинных больничных

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ввести особый порядок оплаты больничных гражданам, попавшим под карантин из-за коронавируса.
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Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

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Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

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Газета.Ru 02:43
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Собраны рекомендации гражданам старше 60 лет по защите от коронавируса

В Минздраве РФ подготовили памятку с советами по профилактике коронавируса для людей старше 60 лет.
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Ростуризм назвал страны, которые лучше не посещать из-за коронавируса

«С 16.03.2020 г. будет временно ограничено авиасообщение со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией за исключением рейсов из Москвы в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии и обратно», — сообщили в Ростуризме.
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Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Общество

В Подмосковье запретили мероприятия с участием более 50 человек

На территории Московской области запрещаются мероприятия с участием более 50 человек.
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Матч РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» отменили

Встреча 23-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом», которая должна была пройти в Москве в воскресенье, 22 марта, отменена.
РБК 11:57
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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