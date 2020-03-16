Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВЧисло заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

Валерий Шарифулин / ТАСС Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93 человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ранее в России было зарегистрировано 63 случая заражения.
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с чего всё началось

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
ТАСС09:21

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В России коронавирусом заразились 93 человека

Национальная служба новостей08:48

В России число выявленных случаев коронавируса возросло до 93

RT на русском08:49

Семь пациентов заразились коронавирусом при контакте с больными в РФ

РЕН ТВ08:56

Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 93

Московский Комсомолец08:48

Число заражённых коронавирусом в России выросло до 93

News.ru08:47

Число заразившихся коронавирусом в РФ возросло до 93

НТВ09:02

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93 человек

Sport24.ru09:00
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 11:24, Ашберн
Общество

Все школы в Москве закроют с 21 марта из-за коронавируса

С 21 марта и вплоть до 12 апреля все общеобразовательные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.
РБК 10:20
Политика

Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию

В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
Национальная служба новостей 07:46
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель

RT на русском 09:33
Общество

Въезд в Шенгенскую зону запретят

Власти Евросоюза планируют запретить въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 10:49
Культура

Cirque du Soleil перенес российскую премьеру шоу Luzia на апрель

РИА Новости 05:48
Общество

Оплата больничных на карантине по коронавирусу будет изменена

«Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине», - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник.
Комсомольская правда 09:20
Политика

В Госдуме отменили выступление Лаврова

Запланированное на 18 марта в рамках "правительственного часа" в Госдуме выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова отменено.
Интерфакс 11:10
Общество

Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года

Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Газета.Ru вчера в 21:49
Политика

Маас выступил против попыток США переманить ученых

Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса.
РИА Новости 06:52
Политика

Власти Крыма попросили закрыть границу с Украиной

Власти Крыма попросили федеральные органы власти закрыть участок госграницы с Украиной на севере полуострова для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:28
Культура

Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

ФАН вчера в 05:26
Общество

Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда за Крымский мост

Газета.Ru 11:13
Общество

Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Evo-rus.com 07:10
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены

Фигурист Петр Чернышев, муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, поселился в клинике, чтобы ухаживать за ней.
АБН 06:54
Общество

В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек

За последние сутки из-за вызванных коронавирусом осложнений в Италии умерли 368 человек.
РБК вчера в 15:31
Общество

В России зарегистрировали еще 30 случаев заболевания коронавирусом

В России зарегистрировано еще 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Новый Калининград.Ru 08:55
Армия и оружие

The Drive объяснило создание российского буя «Бурак-М»

Известия 04:53
Политика

Конституционный суд заявил о сохранении светского характера России

В КС напомнили, что Россия, согласно ст. 14 Конституции, является светским государством, где, по ст. 28, каждому гарантируется свобода совести.
Известия 10:59
Общество

В России запускают специальный сайт о борьбе с коронавирусом

Вся информация о работе комиссии будет сосредоточена на едином портале стопкоронавирус.рф.
BFM.ru 10:17
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина тайно вышла замуж

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина в своем микроблоге во время разговора с подписчиками призналась, что вышла замуж.
VSE42.RU вчера в 22:37
Экономика

Минэкономразвития подготовило реформу института банкротства

Минэкономразвития подготовило поправки в закон о банкротстве, направленные на сокращение сроков и издержек на проведение процедур банкротства, а также повышение их эффективности и увеличение размера погашения требований кредитора.
ТАСС 10:27
Гаджеты

Fujitsu выпустит неожиданный флагманский смартфон Arrows

Разработчики из Fujitsu раньше запланированного срока поделились информацией о своем смартфоне под названием Arrows 5G F-51A.
OAnews 06:06
Футбол

Испанский тренер умер от коронавируса в возрасте 21 года

Тренер юношеского клуба "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия умер в возрасте 21 года из-за коронавируса, сообщает Marca.
Газета.Ru 09:20
Культура

Марина Орлова рассказала о съемках сериала про Юлию Началову

Актриса Марина Орлова, которая сыграет главную роль в фильме о жизни Юлии Началовой, поделилась подробностями, происходящими на съемочной площадке.
Bimru.ru 10:40
Хоккей

«Сибирь» планирует играть матчи плей-офф КХЛ с «Барысом» в Нур-Султане

Пресс-служба "Сибири" сообщила, что клуб примет участие в матчах 1/2 финала восточной конференции КХЛ с "Барысом".
Sport.ru 02:29
Единоборства

Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация

Матч ТВ 04:02
Политика

Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году

57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Газета.Ru 01:58
Происшествия

В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом

Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Российская газета 07:56
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»

Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Московский Комсомолец вчера в 09:02
Армия и оружие

Пентагон прекратил переброску войск на маневры Defender в Европе

ТАСС 11:23
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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