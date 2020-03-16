Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.

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Валерий Шарифулин / ТАСС Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93 человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ранее в России было зарегистрировано 63 случая заражения.

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

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