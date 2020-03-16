Коронавирус
РЕН ТВЧисло заразившихся коронавирусом в России возросло до 93
Валерий Шарифулин / ТАСС Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93 человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ранее в России было зарегистрировано 63 случая заражения.
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Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.ТАСС09:21
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В КС напомнили, что Россия, согласно ст. 14 Конституции, является светским государством, где, по ст. 28, каждому гарантируется свобода совести.
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В России запускают специальный сайт о борьбе с коронавирусом
Вся информация о работе комиссии будет сосредоточена на едином портале стопкоронавирус.рф.
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Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина в своем микроблоге во время разговора с подписчиками призналась, что вышла замуж.
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Минэкономразвития подготовило поправки в закон о банкротстве, направленные на сокращение сроков и издержек на проведение процедур банкротства, а также повышение их эффективности и увеличение размера погашения требований кредитора.
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Разработчики из Fujitsu раньше запланированного срока поделились информацией о своем смартфоне под названием Arrows 5G F-51A.
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Тренер юношеского клуба "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия умер в возрасте 21 года из-за коронавируса, сообщает Marca.
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Актриса Марина Орлова, которая сыграет главную роль в фильме о жизни Юлии Началовой, поделилась подробностями, происходящими на съемочной площадке.
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Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»
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